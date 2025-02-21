AK Parti'de 'büyük değişim' kongresine doğru | Gazeteci Selvi: Bakan toto oynanıyor

"Pazar günkü kongrede MKYK seçimi yapılacak. Aynı akşam MKYK’nın hemen toplanıp, MYK üyelerini belirlemesi bekleniyor. Yani pazar günü sabah kongre, akşam genel başkan yardımcıları belirlenecek. Kabine değişikliğinin ise kongreden sonra olması bekleniyor. Haftaya hem parti yönetiminde değişiklik yaşanacak hem de kabine değişecek. Hangi bakanlar gidecek, yeni bakanlar kim olacak konusuna gelince, birçok isim konuşuluyor. Elbette ki bunların bir kısmı tutacak. Ama şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka bilen yoktur. O nedenle bakan isimleri biraz bakan toto kokuyor."