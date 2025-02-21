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AK Parti'de 'büyük değişim' kongresine doğru | Gazeteci Selvi: Bakan toto oynanıyor
AK Parti'de 'büyük değişim' kongresine doğru | Gazeteci Selvi: Bakan toto oynanıyor
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Abdulkadir Selvi, AK Parti kongresinde kabinedeki olası değişiklik için "Kabine değişikliğinin ise kongreden sonra olması bekleniyor. Haftaya hem parti... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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abdulkadir selvi
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
kabine
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de 8. Büyük Kongre'ye iki gün kala kabinedeki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasında ilçe başkanlarının yüzde 65’inin, il başkanlarının yüzde 70’inin değiştiğini söyleyerek parti yönetiminde güçlü bir değişim yaşanacağı mesajını verdi" diyen Selvi "AK Parti’de değişim var ama bakan toto oynanıyor" isimli kaleme aldığı yazısında öngörülerini şu şekilde özetledi:
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ak parti, abdulkadir selvi, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), kabine, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bakan
ak parti, abdulkadir selvi, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), kabine, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bakan

AK Parti'de 'büyük değişim' kongresine doğru | Gazeteci Selvi: Bakan toto oynanıyor

09:56 21.02.2025 (güncellendi: 10:12 21.02.2025)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Abdulkadir Selvi, AK Parti kongresinde kabinedeki olası değişiklik için "Kabine değişikliğinin ise kongreden sonra olması bekleniyor. Haftaya hem parti yönetiminde değişiklik yaşanacak hem de kabine değişecek." dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de 8. Büyük Kongre'ye iki gün kala kabinedeki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasında ilçe başkanlarının yüzde 65’inin, il başkanlarının yüzde 70’inin değiştiğini söyleyerek parti yönetiminde güçlü bir değişim yaşanacağı mesajını verdi" diyen Selvi "AK Parti’de değişim var ama bakan toto oynanıyor" isimli kaleme aldığı yazısında öngörülerini şu şekilde özetledi:
"Pazar günkü kongrede MKYK seçimi yapılacak. Aynı akşam MKYK’nın hemen toplanıp, MYK üyelerini belirlemesi bekleniyor. Yani pazar günü sabah kongre, akşam genel başkan yardımcıları belirlenecek. Kabine değişikliğinin ise kongreden sonra olması bekleniyor. Haftaya hem parti yönetiminde değişiklik yaşanacak hem de kabine değişecek. Hangi bakanlar gidecek, yeni bakanlar kim olacak konusuna gelince, birçok isim konuşuluyor. Elbette ki bunların bir kısmı tutacak. Ama şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka bilen yoktur. O nedenle bakan isimleri biraz bakan toto kokuyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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