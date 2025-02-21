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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruya "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T13:08+0300
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politika
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ak parti
kabine değişikliği
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Erkan Kandemir, AK Parti Kongresi öncesinde kabinedeki olası değişikliğe ilişkin açıklama yaptı ve "Takdir cumhurbaşkanımızda" dedi.AK Parti'de kabine değişikliğiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kandemir "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda." ifadelerini kullandı.'TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı'Kandemir, TÜSİAD hakkındaki soruşturmaya ve kurumun açıklamasına ilişkin ise 'vesayet' vurgu yaptı:
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erkan kandemir, ankara, ak parti, kabine değişikliği, cumhurbaşkanı
erkan kandemir, ankara, ak parti, kabine değişikliği, cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?

13:08 21.02.2025
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruya "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda." diye yanıt verdi.
Erkan Kandemir, AK Parti Kongresi öncesinde kabinedeki olası değişikliğe ilişkin açıklama yaptı ve "Takdir cumhurbaşkanımızda" dedi.

AK Parti'de kabine değişikliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kandemir "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda." ifadelerini kullandı.

'TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı'

Kandemir, TÜSİAD hakkındaki soruşturmaya ve kurumun açıklamasına ilişkin ise 'vesayet' vurgu yaptı:
Hala daha alışkanlıklarını değiştirememiş kurumlar var Türkiye'de. Bunlardan biri TÜSİAD. Türkiye'de ifade özgürlüğü için bedel ödemiş bir siyasi partiyiz. TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı. Meşru siyasal zemin vesayetle gölgelenmez. Eski Türkiye yok. Siyasete ve siyasetçiye talimat veren Türkiye yok. Tam bağımsız Türkiye var bugün.
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