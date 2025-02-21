https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-kandemir-cumhurbaskani-erdogani-isaret-etti-kabinede-nasil-bir-1093864701.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruya "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T13:08+0300

2025-02-21T13:08+0300

2025-02-21T13:08+0300

politika

erkan kandemir

ankara

ak parti

kabine değişikliği

cumhurbaşkanı

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Erkan Kandemir, AK Parti Kongresi öncesinde kabinedeki olası değişikliğe ilişkin açıklama yaptı ve "Takdir cumhurbaşkanımızda" dedi.AK Parti'de kabine değişikliğiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kandemir "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda." ifadelerini kullandı.'TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı'Kandemir, TÜSİAD hakkındaki soruşturmaya ve kurumun açıklamasına ilişkin ise 'vesayet' vurgu yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-yoneticilerinin-ifadeleri-ortaya-cikti-aylik-gelirim-1-milyon-lira-is-insaniyim-adresim-1093826479.html

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erkan kandemir, ankara, ak parti, kabine değişikliği, cumhurbaşkanı