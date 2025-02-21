https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-kandemir-cumhurbaskani-erdogani-isaret-etti-kabinede-nasil-bir-1093864701.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruya "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T13:08+0300
2025-02-21T13:08+0300
2025-02-21T13:08+0300
politika
erkan kandemir
ankara
ak parti
kabine değişikliği
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/0e/1043223546_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_4bb1676573e9011258ffc57c4492270d.jpg
Erkan Kandemir, AK Parti Kongresi öncesinde kabinedeki olası değişikliğe ilişkin açıklama yaptı ve "Takdir cumhurbaşkanımızda" dedi.AK Parti'de kabine değişikliğiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kandemir "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda." ifadelerini kullandı.'TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı'Kandemir, TÜSİAD hakkındaki soruşturmaya ve kurumun açıklamasına ilişkin ise 'vesayet' vurgu yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-yoneticilerinin-ifadeleri-ortaya-cikti-aylik-gelirim-1-milyon-lira-is-insaniyim-adresim-1093826479.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/0e/1043223546_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_d30f3dc706612b105a24a5afe8fb4bc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erkan kandemir, ankara, ak parti, kabine değişikliği, cumhurbaşkanı
erkan kandemir, ankara, ak parti, kabine değişikliği, cumhurbaşkanı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruya "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda." diye yanıt verdi.
Erkan Kandemir, AK Parti Kongresi öncesinde kabinedeki olası değişikliğe ilişkin açıklama yaptı ve "Takdir cumhurbaşkanımızda" dedi.
AK Parti'de kabine değişikliği
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kabinede değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kandemir "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda." ifadelerini kullandı.
'TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı'
Kandemir, TÜSİAD hakkındaki soruşturmaya ve kurumun açıklamasına ilişkin ise 'vesayet' vurgu yaptı:
Hala daha alışkanlıklarını değiştirememiş kurumlar var Türkiye'de. Bunlardan biri TÜSİAD. Türkiye'de ifade özgürlüğü için bedel ödemiş bir siyasi partiyiz. TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı. Meşru siyasal zemin vesayetle gölgelenmez. Eski Türkiye yok. Siyasete ve siyasetçiye talimat veren Türkiye yok. Tam bağımsız Türkiye var bugün.