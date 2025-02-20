https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-yoneticilerinin-ifadeleri-ortaya-cikti-aylik-gelirim-1-milyon-lira-is-insaniyim-adresim-1093826479.html

TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 1 milyon lira, iş insanıyım, adresim belli'

TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 1 milyon lira, iş insanıyım, adresim belli'

Sputnik Türkiye

TÜSİAD'a yönelik başlatılan yargıyı etkileme soruşturmasında TÜSİAD Başkanı Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aras dün ifadeleri alındıktan sonra... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T10:07+0300

2025-02-20T10:07+0300

2025-02-20T10:07+0300

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve derneğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras bu suçlamalarla savcıya ifade verdi.Yurt dışı çıkış yasağı konduİki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.Orhan turan ifadesinde ne dedi?Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras’ın ifadesine ulaşıldı.Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtti.Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etti.Turan, “Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” dedi.Ömer Aras ifadesinde ne dedi?Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti.Aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyanında bulunan Aras, ifadesinde şunları belirtti:Uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aras, yurt dışı çıkış yasağı talebinin hakkında uygulanmamasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-yoneticileri-sorusturmasinda-savciligin-yazisina-ulasildi-gercege-aykiri-dezenformasyon-1093818799.html

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tüsi̇ad, orhan turan, ömer aras, recep tayyip erdoğan, gözaltı, iş insanı, türkiye