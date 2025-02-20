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TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 1 milyon lira, iş insanıyım, adresim belli'
TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 1 milyon lira, iş insanıyım, adresim belli'
Sputnik Türkiye
TÜSİAD'a yönelik başlatılan yargıyı etkileme soruşturmasında TÜSİAD Başkanı Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aras dün ifadeleri alındıktan sonra... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T10:07+0300
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve derneğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras bu suçlamalarla savcıya ifade verdi.Yurt dışı çıkış yasağı konduİki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.Orhan turan ifadesinde ne dedi?Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras’ın ifadesine ulaşıldı.Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtti.Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etti.Turan, “Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” dedi.Ömer Aras ifadesinde ne dedi?Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti.Aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyanında bulunan Aras, ifadesinde şunları belirtti:Uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aras, yurt dışı çıkış yasağı talebinin hakkında uygulanmamasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-yoneticileri-sorusturmasinda-savciligin-yazisina-ulasildi-gercege-aykiri-dezenformasyon-1093818799.html
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tüsi̇ad, orhan turan, ömer aras, recep tayyip erdoğan, gözaltı, iş insanı, türkiye
tüsi̇ad, orhan turan, ömer aras, recep tayyip erdoğan, gözaltı, iş insanı, türkiye

TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 1 milyon lira, iş insanıyım, adresim belli'

10:07 20.02.2025
© AATÜSİAD yöneticileri
TÜSİAD yöneticileri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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TÜSİAD'a yönelik başlatılan yargıyı etkileme soruşturmasında TÜSİAD Başkanı Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aras dün ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Aras, “Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir.” dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve derneğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras bu suçlamalarla savcıya ifade verdi.

Yurt dışı çıkış yasağı kondu

İki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Orhan turan ifadesinde ne dedi?

Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras’ın ifadesine ulaşıldı.

Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtti.

Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etti.

Turan, “Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” dedi.

Ömer Aras ifadesinde ne dedi?

Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti.

Aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyanında bulunan Aras, ifadesinde şunları belirtti:
“Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım. Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım.”
Uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aras, yurt dışı çıkış yasağı talebinin hakkında uygulanmamasını istedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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TÜSİAD yöneticileri soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı: 'Dezenformasyon içerikli beyanlarda bulunuldu'
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