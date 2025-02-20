https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/usta-oyuncu-emin-gumuskayaya-son-yolculugunda-buyuk-vefasizlik-sanat-camiasi-sessiz-kaldi-1093823636.html
Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya son yolculuğunda büyük vefasızlık: Sanat camiası sessiz kaldı
Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya son yolculuğunda büyük vefasızlık: Sanat camiası sessiz kaldı
Sputnik Türkiye
Türk tiyatro ve dizi dünyasının usta isimlerinden Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayata veda etti. Akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı için... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T08:47+0300
2025-02-20T08:47+0300
2025-02-20T08:47+0300
yaşam
zafer algöz
semih sergen
bursa
istanbul
devlet tiyatroları
çocuklar duymasın
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Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, bir süredir tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 77 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı, uzun yıllar sahnede ve ekranlarda gösterdiği performansla hafızalara kazındı.Vefat haberinin ardından sanat dünyasından başsağlığı mesajları gelirken, cenazeye katılımın düşük olması dikkat çekti.Üsküdar'daki cenaze törenine az sayıda katılımÜsküdar Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi’nde düzenlenen törende, sanat dünyasının eksikliği hissedildi.Cenazeye, usta oyuncunun meslektaşı Zafer Algöz ve bazı şehir tiyatroları sanatçıları katıldı. Az sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Gümüşkaya, alkışlarla Bursa’ya uğurlandı.Zafer Algöz: Bu mesleği aşkla yapıyorduTörende duygusal bir konuşma yapan oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya’nın tiyatroya olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:📌 "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarında hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para için değil, aşk için yapan ender insanlardan biriydi."📌 "Bir gün bana, 'Ben devlet tiyatrosunda birçok oyun oynadım ama bir 'Seyyar Tayyar' ile tanındım. Ne kadar vefasız bir meslek bu' demişti."'O, fabrikasında tek üretilen kıymetli bir adamdı'Zafer Algöz, Emin Gümüşkaya’nın sanat dünyasındaki yerini şu sözlerle vurguladı:📌 "Emin abi, tıpkı rahmetli Nur Subaşı ve Semih Sergen gibi fabrikasında sadece bir kez üretilmiş, kıymetli bir adamdı."📌 "Onunla olan gönül bağım bambaşkaydı. Böyle büyük ustalar bir daha gelmeyecek."Emin Gümüşkaya kimdir?🟢 Doğum Tarihi: 10 Ocak 1948, İstanbul🟢 Eğitim: İstanbul Devlet Konservatuvarı🟢 İlk Oyunculuk Deneyimi: 1985, Bay Alkolü Takdimimdir🟢 En Çok Tanındığı Rol: Çocuklar Duymasın dizisindeki Seyyar Tayyar karakteri🟢 Devlet Tiyatroları: 2002 yılında emekli oldu🟢 Özel Hayatı: İlk evliliğinden bir çocuğu olan sanatçı, 2001 yılında Belgin Bilgin ile evlendiTürk tiyatrosunun değerli i̇smi artık aramızda yokSanat hayatına devlet tiyatrolarında başlayan ve ekranlara birçok unutulmaz karakter kazandıran Emin Gümüşkaya, özellikle "Seyyar Tayyar" rolüyle hafızalara kazındı.Usta sanatçının vefat haberini, yakın dostu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu.
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emin gümüşkaya vefat etti, emin gümüşkaya cenaze töreni, emin gümüşkaya kimdir, emin gümüşkaya kaç yaşında öldü, emin gümüşkaya neden öldü, emin gümüşkaya biyografi, çocuklar duymasın seyyar tayyar öldü mü, emin gümüşkaya tiyatro kariyeri, emin gümüşkaya cenaze bursa, emin gümüşkaya hayatı
Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya son yolculuğunda büyük vefasızlık: Sanat camiası sessiz kaldı
Türk tiyatro ve dizi dünyasının usta isimlerinden Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayata veda etti. Akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı için Üsküdar’daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ancak törene sanat camiasından çok az kişinin katılması dikkat çekti.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, bir süredir tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 77 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı, uzun yıllar sahnede ve ekranlarda gösterdiği performansla hafızalara kazındı.
Vefat haberinin ardından sanat dünyasından başsağlığı mesajları gelirken, cenazeye katılımın düşük olması dikkat çekti.
Üsküdar'daki cenaze törenine az sayıda katılım
Üsküdar Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi’nde düzenlenen törende, sanat dünyasının eksikliği hissedildi.
Cenazeye, usta oyuncunun meslektaşı Zafer Algöz ve bazı şehir tiyatroları sanatçıları
katıldı. Az sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Gümüşkaya, alkışlarla Bursa’ya uğurlandı.
Zafer Algöz: Bu mesleği aşkla yapıyordu
Törende duygusal bir konuşma yapan oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya’nın tiyatroya olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:
📌 "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarında hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para için değil, aşk için yapan ender insanlardan biriydi."
📌 "Bir gün bana, 'Ben devlet tiyatrosunda birçok oyun oynadım ama bir 'Seyyar Tayyar' ile tanındım. Ne kadar vefasız bir meslek bu' demişti."
'O, fabrikasında tek üretilen kıymetli bir adamdı'
Zafer Algöz, Emin Gümüşkaya’nın sanat dünyasındaki yerini şu sözlerle vurguladı:
📌 "Emin abi, tıpkı rahmetli Nur Subaşı ve Semih Sergen gibi fabrikasında sadece bir kez üretilmiş, kıymetli bir adamdı."
📌 "Onunla olan gönül bağım bambaşkaydı. Böyle büyük ustalar bir daha gelmeyecek."
🟢 Doğum Tarihi:
10 Ocak 1948, İstanbu
l
🟢 Eğitim:
İstanbul Devlet Konservatuvarı
🟢 İlk Oyunculuk Deneyimi:
1985, Bay Alkolü Takdimimdir
🟢 En Çok Tanındığı Rol: Çocuklar Duymasın
dizisindeki Seyyar Tayyar karakteri🟢 Devlet Tiyatroları:
2002 yılında emekli oldu
🟢 Özel Hayatı:
İlk evliliğinden bir çocuğu olan sanatçı, 2001 yılında Belgin Bilgin
ile evlendi
Türk tiyatrosunun değerli i̇smi artık aramızda yok
Sanat hayatına devlet tiyatrolarında başlayan ve ekranlara birçok unutulmaz karakter kazandıran Emin Gümüşkaya, özellikle "Seyyar Tayyar" rolüyle hafızalara kazındı.
Usta sanatçının vefat haberini, yakın dostu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu.