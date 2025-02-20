https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-yoneticileri-sorusturmasinda-savciligin-yazisina-ulasildi-gercege-aykiri-dezenformasyon-1093818799.html

TÜSİAD yöneticileri soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı: 'Gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlar'

TÜSİAD yöneticileri soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı: 'Gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlar'

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında başlatılan soruşturmada savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T02:51+0300

2025-02-20T02:51+0300

2025-02-20T02:58+0300

tüsiad

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

orhan turan

mehmet ömer arif aras

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında Turan ve Aras'ın, 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalarda, yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları belirtildi.Savcılığın yazısında şüphelilerin, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işledikleri aktarıldı.Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller ve somut olgular bulunduğu belirtilerek, Turan ve Aras hakkında yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit ederek, resen soruşturma başlatmıştı.Turan'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendiren başsavcılık, soruşturmayı 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından başlatmıştı.Geçen günlerde aynı suçlardan hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne talimat verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-baskani-turan-ve-yik-baskani-aras-hakkinda-yurtdisi-yasagi-talebiyle-nobetci-hakimlige-sevk-1093818244.html

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tüsiad, cumhuriyet başsavcılığı, orhan turan, mehmet ömer arif aras