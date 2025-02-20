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TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında 'yurtdışı yasağı' ile serbest bırakıldı
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında 'yurtdışı yasağı' ile serbest bırakıldı
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Turan ve Aras, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.TÜSİAD yöneticileri yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldıNöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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tüsiad

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında 'yurtdışı yasağı' ile serbest bırakıldı

00:07 20.02.2025 (güncellendi: 01:13 20.02.2025)
© WikipediaTÜSİAD
TÜSİAD - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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Ayrıntılar geliyor
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Turan ve Aras, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TÜSİAD yöneticileri yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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TÜSİAD Başkanı Turan hakkında soruşturma açıldı: Polis eşliğinde adliyeye götürülüyor
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