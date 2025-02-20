https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-baskani-turan-ve-yik-baskani-aras-hakkinda-yurtdisi-yasagi-talebiyle-nobetci-hakimlige-sevk-1093818244.html

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında 'yurtdışı yasağı' ile serbest bırakıldı

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında 'yurtdışı yasağı' ile serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T00:07+0300

2025-02-20T00:07+0300

2025-02-20T01:13+0300

türkiye

tüsiad

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Turan ve Aras, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.TÜSİAD yöneticileri yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldıNöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/tusiad-baskani-turan-hakkinda-sorusturma-acildi-1093807844.html

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