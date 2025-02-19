https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/tusiad-baskani-turan-hakkinda-sorusturma-acildi-1093807844.html

TÜSİAD Başkanı Turan hakkında soruşturma açıldı: Polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı Turan hakkında soruşturma açıldı: Polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma açıldı. Turan gözaltına alınırken, polis eşliğinde adliyeye ifade vermeye götürülüyor. 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T16:19+0300

2025-02-19T16:19+0300

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.Turan hakkında soruşturma: Sebep ne?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.Ömer Araf hakkında da soruşturma açılmıştıGeçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.Orhan Turan ifade verecekBunun üzerine Turan, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/tusiada-sorusturma-acildi-1093671680.html

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