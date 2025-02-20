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Kazdıkça ceset çıkıyor: Sayı 93'e ulaştı
Kazdıkça ceset çıkıyor: Sayı 93'e ulaştı
Sputnik Türkiye
Libya’nın Cihara ve Kufra kentlerinde ortaya çıkarılan iki toplu mezarda, insan kaçakçılığı şebekelerinin kurbanı olduğu düşünülen 93 düzensiz göçmenin cesedi... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:31+0300
2025-02-20T09:31+0300
dünya
rosemary dicarlo
libya
akdeniz
muammer kaddafi
bm güvenlik konseyi
avrupa birliği
uluslararası göç örgütü (iom)
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BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Libya’daki insan ticareti operasyonları sırasında keşfedilen toplu mezarların göçmenlerin içinde bulunduğu büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu belirtti.📌 “Bugüne kadar Cihara ve Kufra’da toplam 93 ceset çıkarıldı.”📌 “Bu mezarlarda çocukların da olduğu tahmin ediliyor.”📌 “Göçmenler acımasız ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor.”Bu açıklamalar, Libya’da insan kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası topluma acil adım atma çağrısı olarak yorumlandı.Kufra’da 70’e kadar ceset olabilirLibya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce Kufra bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçakçıların kontrolündeki bir alanda toplu mezar bulundu.Bu operasyonda:🔴 76 düzensiz göçmenin esir tutulduğu tespit edildi.🔴 Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 28 kişinin cesedine ulaşıldı.🔴 Cesetlerin büyük bir kısmının işkenceye maruz kaldığı belirtildi.Uluslararası Göç Örgütü (IOM) daha sonra Cihara’da ikinci bir toplu mezarın keşfedildiğini ve burada 19 göçmenin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, Kufra’daki mezarda 70’e kadar ceset bulunabileceğini düşünüyor.Libya göçmenler i̇çin ölüm kapanı haline geldiİtalya kıyılarına yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Libya, 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle kaosa sürüklendi ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya düzensiz göçün merkezi haline geldi.📌 Göçmenler, Libya’daki silahlı gruplar ve insan kaçakçıları tarafından kaçırılıyor, işkence görüyor ve köle ticaretine maruz kalıyor.📌 Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce göçmen, ya bu yolculukta hayatını kaybediyor ya da insan kaçakçılarının eline düşüyor.Libya’daki i̇nsan kaçakçılığına karşı acil önlem çağrısıBM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Libya’daki göçmen krizine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.📌 Libya hükümetinden insan kaçakçılığıyla mücadelede daha etkin adımlar atması bekleniyor.📌 Avrupa Birliği, göçmenlerin güvenli geçişini sağlamak için daha sıkı tedbirler almak zorunda.📌 Uluslararası toplum, Libya’daki göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sona erdirmek için ortak hareket etmeli.
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libya toplu mezar, libya insan kaçakçılığı, kufra ve cihara toplu mezar, libya göçmen krizi, bm libya raporu, libya'da göçmenler öldürüldü mü, afrikalı göçmenler libya'da esir mi, libya'da toplu mezar kaç kişi, akdeniz'de göçmen kaçakçılığı, libya'da kaçak göçmenlerin durumu
libya toplu mezar, libya insan kaçakçılığı, kufra ve cihara toplu mezar, libya göçmen krizi, bm libya raporu, libya'da göçmenler öldürüldü mü, afrikalı göçmenler libya'da esir mi, libya'da toplu mezar kaç kişi, akdeniz'de göçmen kaçakçılığı, libya'da kaçak göçmenlerin durumu

Kazdıkça ceset çıkıyor: Sayı 93'e ulaştı

09:31 20.02.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Libya’nın Cihara ve Kufra kentlerinde ortaya çıkarılan iki toplu mezarda, insan kaçakçılığı şebekelerinin kurbanı olduğu düşünülen 93 düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Birleşmiş Milletler (BM), keşfedilen bu mezarların, Libya’daki göçmenlerin karşı karşıya olduğu trajediyi gözler önüne serdiğini belirtti.
BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Libya’daki insan ticareti operasyonları sırasında keşfedilen toplu mezarların göçmenlerin içinde bulunduğu büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu belirtti.
📌 “Bugüne kadar Cihara ve Kufra’da toplam 93 ceset çıkarıldı.”
📌 “Bu mezarlarda çocukların da olduğu tahmin ediliyor.”
📌 “Göçmenler acımasız ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor.”
Bu açıklamalar, Libya’da insan kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası topluma acil adım atma çağrısı olarak yorumlandı.

Kufra’da 70’e kadar ceset olabilir

Libya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce Kufra bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçakçıların kontrolündeki bir alanda toplu mezar bulundu.
Bu operasyonda:
🔴 76 düzensiz göçmenin esir tutulduğu tespit edildi.
🔴 Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 28 kişinin cesedine ulaşıldı.
🔴 Cesetlerin büyük bir kısmının işkenceye maruz kaldığı belirtildi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) daha sonra Cihara’da ikinci bir toplu mezarın keşfedildiğini ve burada 19 göçmenin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, Kufra’daki mezarda 70’e kadar ceset bulunabileceğini düşünüyor.

Libya göçmenler i̇çin ölüm kapanı haline geldi

İtalya kıyılarına yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Libya, 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle kaosa sürüklendi ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya düzensiz göçün merkezi haline geldi.
📌 Göçmenler, Libya’daki silahlı gruplar ve insan kaçakçıları tarafından kaçırılıyor, işkence görüyor ve köle ticaretine maruz kalıyor.
📌 Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce göçmen, ya bu yolculukta hayatını kaybediyor ya da insan kaçakçılarının eline düşüyor.

Libya’daki i̇nsan kaçakçılığına karşı acil önlem çağrısı

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Libya’daki göçmen krizine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.
📌 Libya hükümetinden insan kaçakçılığıyla mücadelede daha etkin adımlar atması bekleniyor.
📌 Avrupa Birliği, göçmenlerin güvenli geçişini sağlamak için daha sıkı tedbirler almak zorunda.
📌 Uluslararası toplum, Libya’daki göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sona erdirmek için ortak hareket etmeli.
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