Kazdıkça ceset çıkıyor: Sayı 93'e ulaştı
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Libya’nın Cihara ve Kufra kentlerinde ortaya çıkarılan iki toplu mezarda, insan kaçakçılığı şebekelerinin kurbanı olduğu düşünülen 93 düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Birleşmiş Milletler (BM), keşfedilen bu mezarların, Libya’daki göçmenlerin karşı karşıya olduğu trajediyi gözler önüne serdiğini belirtti.
BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Libya’daki insan ticareti operasyonları sırasında keşfedilen toplu mezarların göçmenlerin içinde bulunduğu büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu belirtti.
📌 “Bugüne kadar Cihara ve Kufra’da toplam 93 ceset çıkarıldı.”
📌 “Bu mezarlarda çocukların da olduğu tahmin ediliyor.”
📌 “Göçmenler acımasız ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor.”
📌 “Bu mezarlarda çocukların da olduğu tahmin ediliyor.”
📌 “Göçmenler acımasız ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor.”
Bu açıklamalar, Libya’da insan kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası topluma acil adım atma çağrısı olarak yorumlandı.
Kufra’da 70’e kadar ceset olabilir
Libya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce Kufra bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçakçıların kontrolündeki bir alanda toplu mezar bulundu.
Bu operasyonda:
🔴 76 düzensiz göçmenin esir tutulduğu tespit edildi.
🔴 Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 28 kişinin cesedine ulaşıldı.
🔴 Cesetlerin büyük bir kısmının işkenceye maruz kaldığı belirtildi.
🔴 76 düzensiz göçmenin esir tutulduğu tespit edildi.
🔴 Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 28 kişinin cesedine ulaşıldı.
🔴 Cesetlerin büyük bir kısmının işkenceye maruz kaldığı belirtildi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) daha sonra Cihara’da ikinci bir toplu mezarın keşfedildiğini ve burada 19 göçmenin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, Kufra’daki mezarda 70’e kadar ceset bulunabileceğini düşünüyor.
Libya göçmenler i̇çin ölüm kapanı haline geldi
İtalya kıyılarına yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Libya, 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle kaosa sürüklendi ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya düzensiz göçün merkezi haline geldi.
📌 Göçmenler, Libya’daki silahlı gruplar ve insan kaçakçıları tarafından kaçırılıyor, işkence görüyor ve köle ticaretine maruz kalıyor.
📌 Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce göçmen, ya bu yolculukta hayatını kaybediyor ya da insan kaçakçılarının eline düşüyor.
📌 Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce göçmen, ya bu yolculukta hayatını kaybediyor ya da insan kaçakçılarının eline düşüyor.
Libya’daki i̇nsan kaçakçılığına karşı acil önlem çağrısı
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Libya’daki göçmen krizine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.
📌 Libya hükümetinden insan kaçakçılığıyla mücadelede daha etkin adımlar atması bekleniyor.
📌 Avrupa Birliği, göçmenlerin güvenli geçişini sağlamak için daha sıkı tedbirler almak zorunda.
📌 Uluslararası toplum, Libya’daki göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sona erdirmek için ortak hareket etmeli.
📌 Avrupa Birliği, göçmenlerin güvenli geçişini sağlamak için daha sıkı tedbirler almak zorunda.
📌 Uluslararası toplum, Libya’daki göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sona erdirmek için ortak hareket etmeli.