https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kazdikca-ceset-cikiyor-sayi-93e-ulasti-1093825335.html

Kazdıkça ceset çıkıyor: Sayı 93'e ulaştı

Kazdıkça ceset çıkıyor: Sayı 93'e ulaştı

Sputnik Türkiye

Libya’nın Cihara ve Kufra kentlerinde ortaya çıkarılan iki toplu mezarda, insan kaçakçılığı şebekelerinin kurbanı olduğu düşünülen 93 düzensiz göçmenin cesedi... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T09:31+0300

2025-02-20T09:31+0300

2025-02-20T09:31+0300

dünya

rosemary dicarlo

libya

akdeniz

muammer kaddafi

bm güvenlik konseyi

avrupa birliği

uluslararası göç örgütü (iom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085500613_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_5a75c8ec40a99cc0996cd61b409b724e.jpg

BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Libya’daki insan ticareti operasyonları sırasında keşfedilen toplu mezarların göçmenlerin içinde bulunduğu büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu belirtti.📌 “Bugüne kadar Cihara ve Kufra’da toplam 93 ceset çıkarıldı.”📌 “Bu mezarlarda çocukların da olduğu tahmin ediliyor.”📌 “Göçmenler acımasız ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor.”Bu açıklamalar, Libya’da insan kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası topluma acil adım atma çağrısı olarak yorumlandı.Kufra’da 70’e kadar ceset olabilirLibya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce Kufra bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçakçıların kontrolündeki bir alanda toplu mezar bulundu.Bu operasyonda:🔴 76 düzensiz göçmenin esir tutulduğu tespit edildi.🔴 Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 28 kişinin cesedine ulaşıldı.🔴 Cesetlerin büyük bir kısmının işkenceye maruz kaldığı belirtildi.Uluslararası Göç Örgütü (IOM) daha sonra Cihara’da ikinci bir toplu mezarın keşfedildiğini ve burada 19 göçmenin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, Kufra’daki mezarda 70’e kadar ceset bulunabileceğini düşünüyor.Libya göçmenler i̇çin ölüm kapanı haline geldiİtalya kıyılarına yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Libya, 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle kaosa sürüklendi ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya düzensiz göçün merkezi haline geldi.📌 Göçmenler, Libya’daki silahlı gruplar ve insan kaçakçıları tarafından kaçırılıyor, işkence görüyor ve köle ticaretine maruz kalıyor.📌 Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce göçmen, ya bu yolculukta hayatını kaybediyor ya da insan kaçakçılarının eline düşüyor.Libya’daki i̇nsan kaçakçılığına karşı acil önlem çağrısıBM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Libya’daki göçmen krizine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.📌 Libya hükümetinden insan kaçakçılığıyla mücadelede daha etkin adımlar atması bekleniyor.📌 Avrupa Birliği, göçmenlerin güvenli geçişini sağlamak için daha sıkı tedbirler almak zorunda.📌 Uluslararası toplum, Libya’daki göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sona erdirmek için ortak hareket etmeli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-gokyuzunu-aydinlatan-pembe-bulutlarin-sirri-cozuldu-1093822519.html

libya

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

libya toplu mezar, libya insan kaçakçılığı, kufra ve cihara toplu mezar, libya göçmen krizi, bm libya raporu, libya'da göçmenler öldürüldü mü, afrikalı göçmenler libya'da esir mi, libya'da toplu mezar kaç kişi, akdeniz'de göçmen kaçakçılığı, libya'da kaçak göçmenlerin durumu