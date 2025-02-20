https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/sibirya-soguklari-turkiyeyi-vurdu-meteoroloji-istanbul-dahil-20-sehre-sari-kodlu-alarm-verdi-kar-1093821374.html

Sibirya soğukları Türkiye’yi vurdu, Meteoroloji İstanbul dahil 20 şehre sarı kodlu alarm verdi: Kar fırtınası geliyor

Sibirya soğukları Türkiye’yi vurdu, Meteoroloji İstanbul dahil 20 şehre sarı kodlu alarm verdi: Kar fırtınası geliyor

Sputnik Türkiye

20 Şubat 2025 hava durumu açıklandı! İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Kuvvetli kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesi kapıda! İstanbul’da okullar tatil mi? Kar kaç gün sürecek?

2025-02-20T07:56+0300

2025-02-20T07:56+0300

2025-02-20T07:56+0300

meteoroloji

güneydoğu anadolu

istanbul

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Türkiye, Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bu illerde vatandaşların dikkatli olması istendi.Sarı kodlu uyarı alan iller:Bu illerde şiddetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski bulunuyor.Bölge bölge 20 Şubat hava durumuMeteoroloji raporuna göre:İstanbul’da kar yoğunlaşıyor: Okullar tatil edildiİstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı etkisini artırdı. Valilik, kent genelinde 20 Şubat’ta okulların tatil edildiğini duyurdu.Kar yağışı özellikle Avrupa Yakası'nda yoğunlaştı:📍 Sultangazi, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş📍 Anadolu Yakası'nda ise Pendik, Tuzla, Ümraniye bölgelerinde yoğun kar yağışı rapor edildi.Yetkililer, kar yağışının hafta sonuna kadar süreceğini ve bazı bölgelerde 40 cm'yi aşabileceğini duyurdu.İstanbul’da kar kalınlığı ne kadar olacak?AKOM tahminlerine göre, İstanbul’da kar kalınlıkları bölgelere göre değişecek:✔ Merkez ilçeler (E-5 güneyi): 5-15 cm✔ E-5 ile TEM arası: 10-30 cm✔ TEM kuzeyi ve yüksek kesimler: 20-40 cm✔ Kuzey bölgeler ve yüksek rakımlı alanlar: 40 cm ve üzeriHavalimanlarında uçuş i̇ptalleri başladıYoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de birçok uçuş iptal edildi.🚗 İstanbul Havalimanı yönündeki Fenertepe gişelerinde trafik durma noktasına geldi.🚜 İBB ve İGA ekipleri yolları açık tutmak için tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve hava yolu ile seyahat edeceklerin uçuş bilgilerini takip etmeleri tavsiye ediliyor.Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısıRüzgar, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde saatte 40-60 km hızla esecek.🔴 Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ riski bulunuyor.🔴 Buzlanma ve Don: Özellikle gece saatlerinde İstanbul dahil birçok şehirde buzlanma ve don olayları bekleniyor.Kar yağışı kaç gün sürecek?Meteoroloji uzmanları, kar yağışının 3 gün boyunca devam edeceğini belirtti. Özellikle perşembe ve cuma günleri İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artıracak.Hafta sonu hava sıcaklıklarının 0°C’nin altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin artacağı ifade ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji 20 Şubat 2025 hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere 20 ilde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz’de çığ tehlikesi devam ederken, Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar etkili olacak. İşte bölge bölge hava durumu…Marmara’da kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacakMeteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi genelinde yoğun bulutlanma ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/s hızla eseceği belirtildi.📍 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli kar yağışlı (3°C)📍 Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli kar yağışlı (3°C)📍 Edirne & Tekirdağ: Çok bulutlu (3°C)Ege’de buzlanma ve şiddetli rüzgar bekleniyorEge Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Kıyılarda 40-60 km/s hızla esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtına riskine dikkat çekildi. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olayları yaşanabilir.📍 İzmir: Parçalı bulutlu (10°C)📍 Denizli: Parçalı ve çok bulutlu (9°C)📍 Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu (0°C)Akdeniz’de yağış var, i̇ç kesimlerde kar bekleniyorAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz’de sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.📍 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı (13°C)📍 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu (13°C)📍 Isparta: Parçalı ve çok bulutlu (3°C)İç Anadolu’da kar ve don tehlikesiİç Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava beklenirken, kuzeydoğu kesimlerinde hafif kar yağışı görülecek. Buzlanma ve don olayları bölge genelinde etkisini gösterecek.📍 Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı (0°C)📍 Kayseri: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı (-1°C)📍 Eskişehir & Konya: Çok bulutlu (1-2°C)Karadeniz’de fırtına ve yoğun kar yağışıKaradeniz Bölgesi genelinde aralıklı kar yağışı beklenirken, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevresinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor.📍 Samsun & Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (3-4°C)📍 Rize: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı (4°C)📍 Bolu & Kastamonu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (-2°C)Doğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı devam ediyor. Bölgenin doğusunda kuvvetli kar beklenirken, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.📍 Erzurum & Ağrı: Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı (-5°C)📍 Van: Çok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli kar yağışlı (6°C)📍 Malatya: Çok bulutlu ve kar yağışlı (3°C)Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlar devam ediyorGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bölge genelinde yağışlar aralıklı olarak devam ederken, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.📍 Diyarbakır & Batman: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu (6°C)📍 Mardin & Siirt: Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağışlı (4-6°C)Denizlerde kuvvetli fırtına uyarısıDenizlerde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Güney Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Van Gölü'nde fırtına riski bulunuyor.🔴 Batı Karadeniz ve Marmara'da rüzgar 4 ila 6 kuvvetinde esecek.🔴 Akdeniz’de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.🔴 Van Gölü’nde rüzgarın 7 kuvvetine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’den Önemli Uyarılar📌 Kuvvetli Kar Yağışı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor.📌 Buzlanma ve Don Olayı: İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gece saatlerinde don ve buzlanmaya dikkat edilmeli.📌 Kuvvetli Rüzgar: Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde rüzgar 40-60 km/s hızında esecek.📌 Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.

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