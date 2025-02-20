https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/real-madrid-manchester-cityyi-devirdi-mbappe-sampiyonlar-liginde-sov-yapti-arda-guler-icin-1093821009.html

Real Madrid, Manchester City’yi devirdi, Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı: Arda Güler için Ancelotti’ye büyük tepki

Real Madrid, Manchester City’yi devirdi, Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı: Arda Güler için Ancelotti’ye büyük tepki

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Real Madrid, sahasında Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hat-trick yapan Kylian... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T07:40+0300

2025-02-20T07:40+0300

2025-02-20T07:40+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında, Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede İspanyol devi, rakibini 3-1 mağlup ederek tur biletini kaptı.Maçın yıldızı ise Fransız süper yıldız Kylian Mbappe oldu. 4, 33 ve 61. dakikalarda ağları sarsan Mbappe, takımına galibiyeti getirdi. Manchester City'nin tek golü ise 90+2. dakikada Nico Gonzalez’den geldi.Bu sonuçla ilk maçı da kazanan Real Madrid, toplam skoru 6-2’ye getirerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.Mbappe'nin gol sevinci sosyal medyayı salladıKarşılaşmaya damgasını vuran isim Kylian Mbappe oldu. Yıldız futbolcunun hat-trick sonrası yaptığı gol sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Real Madrid taraftarları ve futbolseverler, Mbappe’nin performansını övgü yağmuruna tuttu.Arda Güler i̇çin büyük hayal kırıklığıMilli yıldız Arda Güler, kadroda yer almasına rağmen Manchester City karşısında forma şansı bulamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin genç yeteneğe süre vermemesi, Türk futbolseverlerden büyük tepki aldı.Maç sonrası sosyal medyada #ArdaGüler etiketi trend olurken, taraftarlar Ancelotti'nin kararını eleştiren binlerce paylaşım yaptı.Real Madrid son 16’da! Rakip kim olacak?Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Real Madrid, son 16 turundaki rakibini beklemeye başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Madrid ekibi, kupaya bir adım daha yaklaştı.UEFA’nın yapacağı kura çekimiyle birlikte Real Madrid’in son 16 turundaki rakibi belli olacak.Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

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