https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/sahte-icki-kabusu-hiz-kesmiyor-ankarada-olu-sayisi-61e-yukseldi-1093835483.html
Sahte içki kabusu hız kesmiyor: Ankara'da ölü sayısı 61'e yükseldi
Sahte içki kabusu hız kesmiyor: Ankara'da ölü sayısı 61'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. 36 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T13:07+0300
2025-02-20T13:07+0300
2025-02-20T13:07+0300
türki̇ye
sahte içki
ölüm
sahte alkol
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ankara'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 59'dan 61'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısının ise 36 olduğu açıklandı. 99 sahte içki soruşturma dosyası Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları da sürüyor. Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 32 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ankarada-sahte-ickiden-olum-sayisi-artiyor-sahte-ickiyi-satan-kisi-de-entube-edildi-1093531859.html
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sahte içki, ölüm, sahte alkol, ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı
sahte içki, ölüm, sahte alkol, ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı
Sahte içki kabusu hız kesmiyor: Ankara'da ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. 36 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor
Sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ankara'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 59'dan 61'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısının ise 36 olduğu açıklandı.
99 sahte içki soruşturma dosyası
Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları da sürüyor. Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 32 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.