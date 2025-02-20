https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/sahte-icki-kabusu-hiz-kesmiyor-ankarada-olu-sayisi-61e-yukseldi-1093835483.html

Sahte içki kabusu hız kesmiyor: Ankara'da ölü sayısı 61'e yükseldi

Sahte içki kabusu hız kesmiyor: Ankara'da ölü sayısı 61'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. 36 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T13:07+0300

2025-02-20T13:07+0300

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türki̇ye

sahte içki

ölüm

sahte alkol

ankara

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ankara'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 59'dan 61'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısının ise 36 olduğu açıklandı. 99 sahte içki soruşturma dosyası Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları da sürüyor. Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 32 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ankarada-sahte-ickiden-olum-sayisi-artiyor-sahte-ickiyi-satan-kisi-de-entube-edildi-1093531859.html

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