https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ankarada-sahte-ickiden-olum-sayisi-artiyor-sahte-ickiyi-satan-kisi-de-entube-edildi-1093531859.html

Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı artıyor: Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi

Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı artıyor: Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi. Tutuklananların sayısı ise 19'a... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T12:25+0300

2025-02-10T12:25+0300

2025-02-10T12:46+0300

türkiye

sahte alkol

alkol

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg

Sahte içkiden ölümlerin sayısı artıyor. Ankara'da ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi.Ankara'da sahte alkol ölümleriAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretenler ve sahte içkiyi kullananlar tespit edilmeye çalışılıyor. Sahte içkiyi üretenlerin telefonları savcılık talimatıyla inceleme altına alındı.Tutuklu sayısı arttıAnkara'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 19 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı.İçkiyi evde üretmişSahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışardan satın altığı belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sahte-alkol-ureten-iki-is-yerine-operasyon-1093531957.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara son dakika, ankara sahte alkol, ankara sahte içki, ankara sahte alkol son dakika, ankarada sahte alkolden kaç kişi öldü