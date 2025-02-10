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Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı artıyor: Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi
Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı artıyor: Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi. Tutuklananların sayısı ise 19'a... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Sahte içkiden ölümlerin sayısı artıyor. Ankara'da ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi.Ankara'da sahte alkol ölümleriAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretenler ve sahte içkiyi kullananlar tespit edilmeye çalışılıyor. Sahte içkiyi üretenlerin telefonları savcılık talimatıyla inceleme altına alındı.Tutuklu sayısı arttıAnkara'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 19 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı.İçkiyi evde üretmişSahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışardan satın altığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sahte-alkol-ureten-iki-is-yerine-operasyon-1093531957.html
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ankara son dakika, ankara sahte alkol, ankara sahte içki, ankara sahte alkol son dakika, ankarada sahte alkolden kaç kişi öldü
ankara son dakika, ankara sahte alkol, ankara sahte içki, ankara sahte alkol son dakika, ankarada sahte alkolden kaç kişi öldü

Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı artıyor: Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi

12:25 10.02.2025 (güncellendi: 12:46 10.02.2025)
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi. Tutuklananların sayısı ise 19'a yükseldi. 35 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
Sahte içkiden ölümlerin sayısı artıyor. Ankara'da ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi.

Ankara'da sahte alkol ölümleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretenler ve sahte içkiyi kullananlar tespit edilmeye çalışılıyor. Sahte içkiyi üretenlerin telefonları savcılık talimatıyla inceleme altına alındı.

Tutuklu sayısı arttı

Ankara'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 19 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

İçkiyi evde üretmiş

Sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışardan satın altığı belirlendi.
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Polisi, 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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Sahte alkol üreten iki iş yerine operasyon
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