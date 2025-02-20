https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ramazan-imsakiye-vakitleri-belli-oldu-il-il-sahur-ve-iftar-saat-kacta-1093848980.html

Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?

Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il imsakiyelerini... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Diğer iller için imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilir.İftar ve sahur saat kaçta?İstanbul İmsakiye 2025Ankara İmsakiye 2025İzmir İmsakiye 2025Diğer iller için imsakiye bilgisiDiyanet İşleri Başkanlığı, tüm illere özel Ramazan imsakiyelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Vatandaşlar, bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesini ziyaret edebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ramazanda-sofralar-yuzde-50-zamlandi-istanbulda-4-kisilik-aile-18-bin-tlye-iftar-acacak-1093583370.html

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