https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ramazan-imsakiye-vakitleri-belli-oldu-il-il-sahur-ve-iftar-saat-kacta-1093848980.html
Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?
Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il imsakiyelerini... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T21:01+0300
2025-02-20T21:01+0300
2025-02-20T21:07+0300
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iftar yemeği
oruç
imsakiye
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Diğer iller için imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilir.İftar ve sahur saat kaçta?İstanbul İmsakiye 2025Ankara İmsakiye 2025İzmir İmsakiye 2025Diğer iller için imsakiye bilgisiDiyanet İşleri Başkanlığı, tüm illere özel Ramazan imsakiyelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Vatandaşlar, bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesini ziyaret edebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ramazanda-sofralar-yuzde-50-zamlandi-istanbulda-4-kisilik-aile-18-bin-tlye-iftar-acacak-1093583370.html
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istanbul, diyanet işleri başkanlığı, sahur, iftar, iftar yemeği, oruç, imsakiye, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı
Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?
21:01 20.02.2025 (güncellendi: 21:07 20.02.2025)
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il imsakiyelerini araştırmaya başladı. 2025 yılı Ramazan ayında İstanbul'da ilk sahur 1 Mart Cumartesi günü saat 06.07'de tutulacak. İftar ise akşam saat 19.01'de açılacak. Peki, diğer şehirlerde iftar saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.
2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Diğer iller için imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilir.
İftar ve sahur saat kaçta?
İlk Sahur:
1 Mart Cumartesi, 06.07
İlk İftar:
1 Mart Cumartesi, 19.01
İlk Teravih:
28 Şubat Cuma, 20.19
İlk Sahur:
1 Mart Cumartesi, 05.52
İlk İftar:
1 Mart Cumartesi, 18.47
İlk Teravih:
28 Şubat Cuma, 20.03
İlk Sahur:
1 Mart Cumartesi, 06.16
İlk İftar:
1 Mart Cumartesi, 19.11
İlk Teravih:
28 Şubat Cuma, 20.26
Diğer iller için imsakiye bilgisi
Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illere özel Ramazan imsakiyelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Vatandaşlar, bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesini
ziyaret edebilir.