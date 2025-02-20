Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
‘Türkiye’de futbol, futbol olmaktan çıkartıldı’
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ramazan-imsakiye-vakitleri-belli-oldu-il-il-sahur-ve-iftar-saat-kacta-1093848980.html
Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?
Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il imsakiyelerini... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T21:01+0300
2025-02-20T21:07+0300
türkiye
istanbul
diyanet işleri başkanlığı
sahur
iftar
iftar yemeği
oruç
imsakiye
din
din adamı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092364054_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a494501be0539f26da8061cabf5ae5f5.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Diğer iller için imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilir.İftar ve sahur saat kaçta?İstanbul İmsakiye 2025Ankara İmsakiye 2025İzmir İmsakiye 2025Diğer iller için imsakiye bilgisiDiyanet İşleri Başkanlığı, tüm illere özel Ramazan imsakiyelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Vatandaşlar, bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesini ziyaret edebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ramazanda-sofralar-yuzde-50-zamlandi-istanbulda-4-kisilik-aile-18-bin-tlye-iftar-acacak-1093583370.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092364054_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43f4da161587a74b7a40b4ef373c79ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, diyanet işleri başkanlığı, sahur, iftar, iftar yemeği, oruç, imsakiye, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı
istanbul, diyanet işleri başkanlığı, sahur, iftar, iftar yemeği, oruç, imsakiye, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı

Ramazan imsakiye vakitleri belli oldu: İl il sahur ve iftar saat kaçta?

21:01 20.02.2025 (güncellendi: 21:07 20.02.2025)
© AARamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
Abone ol
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il imsakiyelerini araştırmaya başladı. 2025 yılı Ramazan ayında İstanbul'da ilk sahur 1 Mart Cumartesi günü saat 06.07'de tutulacak. İftar ise akşam saat 19.01'de açılacak. Peki, diğer şehirlerde iftar saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.
2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Diğer iller için imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilir.

İftar ve sahur saat kaçta?

İstanbul İmsakiye 2025

İlk Sahur: 1 Mart Cumartesi, 06.07
İlk İftar: 1 Mart Cumartesi, 19.01
İlk Teravih: 28 Şubat Cuma, 20.19

Ankara İmsakiye 2025

İlk Sahur: 1 Mart Cumartesi, 05.52
İlk İftar: 1 Mart Cumartesi, 18.47
İlk Teravih: 28 Şubat Cuma, 20.03

İzmir İmsakiye 2025

İlk Sahur: 1 Mart Cumartesi, 06.16
İlk İftar: 1 Mart Cumartesi, 19.11
İlk Teravih: 28 Şubat Cuma, 20.26

Diğer iller için imsakiye bilgisi

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illere özel Ramazan imsakiyelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Vatandaşlar, bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesini ziyaret edebilir.
iftar sofrası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
Ramazan'da sofralar yüzde 50 zamlandı: İstanbul'da 4 kişilik aile 18 bin TL'ye iftar açacak
11 Şubat, 20:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала