https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ramazanda-sofralar-yuzde-50-zamlandi-istanbulda-4-kisilik-aile-18-bin-tlye-iftar-acacak-1093583370.html
Ramazan'da sofralar yüzde 50 zamlandı: İstanbul'da 4 kişilik aile 18 bin TL'ye iftar açacak
Ramazan'da sofralar yüzde 50 zamlandı: İstanbul'da 4 kişilik aile 18 bin TL'ye iftar açacak
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar menüleri gündem oldu. Geçen sene İstanbul'da kişi başı 500 liradan başlayan sofralara bu yıl yüzde 25-50 oranında... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T20:57+0300
2025-02-11T20:57+0300
2025-02-11T20:57+0300
türkiye
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iftar yemeği
oruç
ramazan
ramazan ayı
ezan
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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İstanbul'da 4 kişilik bir aile, lüks bir restoranda iftar açmak isterse 18 bin TL ödemek zorunda kalacak.Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar menülerine gelen zamlar, halkın bütçesini zorlayacak boyuta ulaştı. Haber Global'e göre; Geçen sene İstanbul'da kişi başı 500 liradan başlayan iftar menülerine bu yıl yüzde 25-50 oranında zam yapıldı. Çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftar menüleri, lüks restoranlarda kişi başı 4 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, 4 kişilik bir ailenin maliyeti ise 18 bin TL'ye ulaştı.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, iftar fiyatlarındaki artışın temel nedenlerini artan kira, hammadde, kırmızı et ve personel maliyetleri olarak açıkladı. Başkan Bingöl, "İstanbul'da 4 kişilik bir aile, lüks bir restoranda iftar açmak isterse 18 bin TL ödemek zorunda kalabilir. Ancak merkezden uzak restoranlarda bu maliyet 3 bin 500 TL'ye kadar düşebiliyor. Anadolu'da ise kişi başı 300 liradan başlayan iftar menüleri, bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durum, İstanbul ile Anadolu arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu gösteriyor'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/ramazan-bayrami-2025-ne-zaman-ramazan-baslangici-oruc-kandil-iftar-saatleri-imsakiye-1091850287.html
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iftar, iftar yemeği, oruç, ramazan, ramazan ayı, ezan, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, tüketici fiyat endeksi (tüfe), menü, zam, ara zam, ek zam
iftar, iftar yemeği, oruç, ramazan, ramazan ayı, ezan, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, tüketici fiyat endeksi (tüfe), menü, zam, ara zam, ek zam
Ramazan'da sofralar yüzde 50 zamlandı: İstanbul'da 4 kişilik aile 18 bin TL'ye iftar açacak
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar menüleri gündem oldu. Geçen sene İstanbul'da kişi başı 500 liradan başlayan sofralara bu yıl yüzde 25-50 oranında zam yapıldı. Çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftar menüleri, lüks restoranlarda kişi başı 4 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, 4 kişilik bir ailenin maliyeti ise 18 bin TL'ye ulaştı.
İstanbul'da 4 kişilik bir aile, lüks bir restoranda iftar açmak isterse 18 bin TL ödemek zorunda kalacak.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar menülerine gelen zamlar, halkın bütçesini zorlayacak boyuta ulaştı. Haber Global'e göre; Geçen sene İstanbul'da kişi başı 500 liradan başlayan iftar menülerine bu yıl yüzde 25-50 oranında zam yapıldı. Çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftar menüleri, lüks restoranlarda kişi başı 4 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, 4 kişilik bir ailenin maliyeti ise 18 bin TL'ye ulaştı.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, iftar fiyatlarındaki artışın temel nedenlerini artan kira, hammadde, kırmızı et ve personel maliyetleri olarak açıkladı. Başkan Bingöl, "İstanbul'da 4 kişilik bir aile, lüks bir restoranda iftar açmak isterse 18 bin TL ödemek zorunda kalabilir. Ancak merkezden uzak restoranlarda bu maliyet 3 bin 500 TL'ye kadar düşebiliyor. Anadolu'da ise kişi başı 300 liradan başlayan iftar menüleri, bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durum, İstanbul ile Anadolu arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu gösteriyor'' şeklinde konuştu.