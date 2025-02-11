https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ramazanda-sofralar-yuzde-50-zamlandi-istanbulda-4-kisilik-aile-18-bin-tlye-iftar-acacak-1093583370.html

Ramazan'da sofralar yüzde 50 zamlandı: İstanbul'da 4 kişilik aile 18 bin TL'ye iftar açacak

Ramazan'da sofralar yüzde 50 zamlandı: İstanbul'da 4 kişilik aile 18 bin TL'ye iftar açacak

Sputnik Türkiye

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar menüleri gündem oldu. Geçen sene İstanbul'da kişi başı 500 liradan başlayan sofralara bu yıl yüzde 25-50 oranında... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T20:57+0300

2025-02-11T20:57+0300

2025-02-11T20:57+0300

türkiye

iftar

iftar yemeği

oruç

ramazan

ramazan ayı

ezan

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/17/1068651274_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d3ce6043f6ff8f0cef6e3fe6fb598966.jpg

İstanbul'da 4 kişilik bir aile, lüks bir restoranda iftar açmak isterse 18 bin TL ödemek zorunda kalacak.Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar menülerine gelen zamlar, halkın bütçesini zorlayacak boyuta ulaştı. Haber Global'e göre; Geçen sene İstanbul'da kişi başı 500 liradan başlayan iftar menülerine bu yıl yüzde 25-50 oranında zam yapıldı. Çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftar menüleri, lüks restoranlarda kişi başı 4 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, 4 kişilik bir ailenin maliyeti ise 18 bin TL'ye ulaştı.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, iftar fiyatlarındaki artışın temel nedenlerini artan kira, hammadde, kırmızı et ve personel maliyetleri olarak açıkladı. Başkan Bingöl, "İstanbul'da 4 kişilik bir aile, lüks bir restoranda iftar açmak isterse 18 bin TL ödemek zorunda kalabilir. Ancak merkezden uzak restoranlarda bu maliyet 3 bin 500 TL'ye kadar düşebiliyor. Anadolu'da ise kişi başı 300 liradan başlayan iftar menüleri, bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durum, İstanbul ile Anadolu arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu gösteriyor'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/ramazan-bayrami-2025-ne-zaman-ramazan-baslangici-oruc-kandil-iftar-saatleri-imsakiye-1091850287.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iftar, iftar yemeği, oruç, ramazan, ramazan ayı, ezan, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, tüketici fiyat endeksi (tüfe), menü, zam, ara zam, ek zam