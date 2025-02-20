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'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve bulunmayan aşının eczanede 4 bin TL'ye satıldığı iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan "Aşı Takip Sistemi... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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aşı
eczane
etimesgut
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Sosyal medyada Ankara Etimesgut'ta aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu şeklinde yapılan paylaşımlar Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılan bu paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/gise-memurunun-500-bin-liralik-dolandiriciligi-yaslilarin-isleminde-odemeleri-eksik-yatirdi-1093804399.html
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aşı, eczane, etimesgut, sağlık bakanlığı

'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

00:52 20.02.2025 (güncellendi: 00:54 20.02.2025)
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
Çocuk - Aşı - Aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve bulunmayan aşının eczanede 4 bin TL'ye satıldığı iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan "Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir" açıklaması yapıldı.
Sosyal medyada Ankara Etimesgut'ta aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu şeklinde yapılan paylaşımlar Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılan bu paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız (GBP) kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir. GBP kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetini verdiğimiz herhangi aşının eczane ücreti 4 bin lira değildir."

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