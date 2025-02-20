https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/olmayan-asi-eczanede-4-bin-tl-iddiasina-saglik-bakanligindan-yanit-1093818509.html

'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve bulunmayan aşının eczanede 4 bin TL'ye satıldığı iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan "Aşı Takip Sistemi... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T00:52+0300

2025-02-20T00:52+0300

2025-02-20T00:54+0300

türkiye

aşı

eczane

etimesgut

sağlık bakanlığı

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Sosyal medyada Ankara Etimesgut'ta aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu şeklinde yapılan paylaşımlar Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılan bu paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/gise-memurunun-500-bin-liralik-dolandiriciligi-yaslilarin-isleminde-odemeleri-eksik-yatirdi-1093804399.html

türkiye

etimesgut

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aşı, eczane, etimesgut, sağlık bakanlığı