https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/olmayan-asi-eczanede-4-bin-tl-iddiasina-saglik-bakanligindan-yanit-1093818509.html
'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve bulunmayan aşının eczanede 4 bin TL'ye satıldığı iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan "Aşı Takip Sistemi... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T00:52+0300
2025-02-20T00:52+0300
2025-02-20T00:54+0300
türkiye
aşı
eczane
etimesgut
sağlık bakanlığı
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Sosyal medyada Ankara Etimesgut'ta aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu şeklinde yapılan paylaşımlar Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılan bu paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/gise-memurunun-500-bin-liralik-dolandiriciligi-yaslilarin-isleminde-odemeleri-eksik-yatirdi-1093804399.html
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aşı, eczane, etimesgut, sağlık bakanlığı
aşı, eczane, etimesgut, sağlık bakanlığı
'Olmayan aşı eczanede 4 bin TL' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
00:52 20.02.2025 (güncellendi: 00:54 20.02.2025)
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve bulunmayan aşının eczanede 4 bin TL'ye satıldığı iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan "Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir" açıklaması yapıldı.
Sosyal medyada Ankara Etimesgut'ta aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu şeklinde yapılan paylaşımlar Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılan bu paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız (GBP) kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir. GBP kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetini verdiğimiz herhangi aşının eczane ücreti 4 bin lira değildir."