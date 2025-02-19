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Gişe memurunun 500 bin liralık dolandırıcılığı: Yaşlıların işleminde ödemeleri eksik yatırdı
Gişe memurunun 500 bin liralık dolandırıcılığı: Yaşlıların işleminde ödemeleri eksik yatırdı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı kişileri eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen banka personeli gözaltına alındı. 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T14:43+0300
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Zonguldak'ta bir banka şubesinde çalışan personel, yaşlı ve engellileri dolandırdı.Dekontları çöpe attıKaradeniz Ereğli ilçesinde bir bankada çalışan A.E'nin kendisine eksik ödeme yaptığını fark eden müşteri, durumu banka yetkililerine bildirdi.Güvenlik kamerası incelemelerinde gişe memurunun ödemeleri eksik yapıp dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi.400 kişiyi dolandırdıSıra almadan işlem yaparak müşterilerle yakın ilişkiler kuran banka personelinin, yaklaşık 400 engelli ve yaşlı kişiyi 500 bin lira civarında zarara uğrattığı tespit edildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.
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Gişe memurunun 500 bin liralık dolandırıcılığı: Yaşlıların işleminde ödemeleri eksik yatırdı

14:43 19.02.2025
Gişe memurunun 500 bin liralık dolandırıcılığı: Yaşlıların işleminde ödemeleri eksik yatırdı
Gişe memurunun 500 bin liralık dolandırıcılığı: Yaşlıların işleminde ödemeleri eksik yatırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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Zonguldak'ta işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı kişileri eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen banka personeli gözaltına alındı.
Zonguldak'ta bir banka şubesinde çalışan personel, yaşlı ve engellileri dolandırdı.

Dekontları çöpe attı

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir bankada çalışan A.E'nin kendisine eksik ödeme yaptığını fark eden müşteri, durumu banka yetkililerine bildirdi.
Güvenlik kamerası incelemelerinde gişe memurunun ödemeleri eksik yapıp dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi.

400 kişiyi dolandırdı

Sıra almadan işlem yaparak müşterilerle yakın ilişkiler kuran banka personelinin, yaklaşık 400 engelli ve yaşlı kişiyi 500 bin lira civarında zarara uğrattığı tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.
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