https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/mart-ayinda-rekor-kirmaya-hazirlaniyor-hangi-banka-en-yuksek-emekli-promosyonunu-veriyor-1093820259.html

Mart ayında rekor kırmaya hazırlanıyor: Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?

Mart ayında rekor kırmaya hazırlanıyor: Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?

Sputnik Türkiye

Mart ayı, emekli promosyonları açısından büyük bir rekabete sahne olacak. Kamu bankalarının promosyon artışı yapması halinde, özel bankalar da 20 bin lirayı... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T07:15+0300

2025-02-20T07:15+0300

2025-02-20T07:16+0300

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Emeklilere yönelik banka promosyonlarında mart ayında hareketli günler yaşanacak. Kamu bankaları, geçen yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemelerini artırabilir. Özel bankalar ise geçtiğimiz yıl 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha yukarı çekmeyi planlıyor.Bankalar, emeklilerin aylık ödemelerinin kendi bünyelerinde yapılması için sadece nakit promosyon değil, avantajlı kredi faiz oranları, kredi kartı bonusları ve ücretsiz havale gibi ek fırsatlar da sunuyor.Kamu bankalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmasa da, kamu bankalarının promosyonlarını artırması halinde özel bankalar da rekabete girmek zorunda kalacak.Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:Bu rakamlar, bankalar arasındaki rekabetin şiddetlenmesiyle mart ayında daha da yükselebilir.Emekliler Promosyon Artışının Rutin Hale Gelmesini İstiyorTürkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen banka promosyonlarının daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya oturtulması gerektiğini vurguladı. Ergün, “Son 3 yılda emekli maaşlarına 6 kez zam yapıldı ama promosyon tutarları sabit kaldı” diyerek, promosyonların belirlenmesinde emeklilerin de söz hakkı olması gerektiğini ifade etti.Ergün, her 6 ayda bir promosyon tutarlarının güncellenmesini ve emekliler için özel bir komisyon oluşturulmasını talep etti.Bayram İkramiyelerine Zam BeklentisiEmekliler sadece banka promosyonlarında değil, bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere halen 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında bir rakama yükseltilebileceğini söyledi. Ancak kesin karar için ekonomi kurmaylarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli ikramiyeleri, 2025 yılında bir kez daha artırılabilir.

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