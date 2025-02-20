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Mart ayında rekor kırmaya hazırlanıyor: Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?
Mart ayında rekor kırmaya hazırlanıyor: Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?
Sputnik Türkiye
Mart ayı, emekli promosyonları açısından büyük bir rekabete sahne olacak. Kamu bankalarının promosyon artışı yapması halinde, özel bankalar da 20 bin lirayı... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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Emeklilere yönelik banka promosyonlarında mart ayında hareketli günler yaşanacak. Kamu bankaları, geçen yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemelerini artırabilir. Özel bankalar ise geçtiğimiz yıl 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha yukarı çekmeyi planlıyor.Bankalar, emeklilerin aylık ödemelerinin kendi bünyelerinde yapılması için sadece nakit promosyon değil, avantajlı kredi faiz oranları, kredi kartı bonusları ve ücretsiz havale gibi ek fırsatlar da sunuyor.Kamu bankalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmasa da, kamu bankalarının promosyonlarını artırması halinde özel bankalar da rekabete girmek zorunda kalacak.Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:Bu rakamlar, bankalar arasındaki rekabetin şiddetlenmesiyle mart ayında daha da yükselebilir.Emekliler Promosyon Artışının Rutin Hale Gelmesini İstiyorTürkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen banka promosyonlarının daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya oturtulması gerektiğini vurguladı. Ergün, “Son 3 yılda emekli maaşlarına 6 kez zam yapıldı ama promosyon tutarları sabit kaldı” diyerek, promosyonların belirlenmesinde emeklilerin de söz hakkı olması gerektiğini ifade etti.Ergün, her 6 ayda bir promosyon tutarlarının güncellenmesini ve emekliler için özel bir komisyon oluşturulmasını talep etti.Bayram İkramiyelerine Zam BeklentisiEmekliler sadece banka promosyonlarında değil, bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere halen 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında bir rakama yükseltilebileceğini söyledi. Ancak kesin karar için ekonomi kurmaylarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli ikramiyeleri, 2025 yılında bir kez daha artırılabilir.
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emekli promosyonları, banka promosyonları 2025, emekliye en yüksek promosyon, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli ikramiyesi, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, emekliye banka promosyonları güncel, 2025 banka promosyon kampanyaları, emekli promosyonları mart 2025, sgk banka promosyonları

Mart ayında rekor kırmaya hazırlanıyor: Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?

07:15 20.02.2025 (güncellendi: 07:16 20.02.2025)
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© İHA
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Mart ayı, emekli promosyonları açısından büyük bir rekabete sahne olacak. Kamu bankalarının promosyon artışı yapması halinde, özel bankalar da 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha da yükseltebilir. Nakit ödüllerin yanı sıra avantajlı kredi ve ek bonuslar sunan bankalar, emeklilerin tercihini kazanmak için kıyasıya yarışacak.
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında mart ayında hareketli günler yaşanacak. Kamu bankaları, geçen yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemelerini artırabilir. Özel bankalar ise geçtiğimiz yıl 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha yukarı çekmeyi planlıyor.
Bankalar, emeklilerin aylık ödemelerinin kendi bünyelerinde yapılması için sadece nakit promosyon değil, avantajlı kredi faiz oranları, kredi kartı bonusları ve ücretsiz havale gibi ek fırsatlar da sunuyor.
Kamu bankalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmasa da, kamu bankalarının promosyonlarını artırması halinde özel bankalar da rekabete girmek zorunda kalacak.

Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:
Yapı Kredi: 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 6.250 TL ile 20.000 TL arasında nakit promosyon sağlıyor.
TEB: 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, otomatik fatura talimatıyla bu rakam 21 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Garanti BBVA: 15 bin TL’ye kadar promosyon veriyor ve gelir belgesi olmadan kredi imkanı sunuyor.
ING Bank: Koşulsuz 15 bin TL promosyon sağlarken, ek kampanyalarla 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Akbank: 15 bin TL’ye kadar promosyon verirken, ek şartlarla bu tutar 17.500 TL’ye yükseliyor.
İş Bankası: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödüyor.
Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank: Kamu bankaları olarak 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor.
QNB Finansbank: 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, kredi kartı kampanyası ile toplamda 16 bin 200 TL’ye kadar avantaj sağlıyor.
Bu rakamlar, bankalar arasındaki rekabetin şiddetlenmesiyle mart ayında daha da yükselebilir.

Emekliler Promosyon Artışının Rutin Hale Gelmesini İstiyor

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen banka promosyonlarının daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya oturtulması gerektiğini vurguladı. Ergün, “Son 3 yılda emekli maaşlarına 6 kez zam yapıldı ama promosyon tutarları sabit kaldı” diyerek, promosyonların belirlenmesinde emeklilerin de söz hakkı olması gerektiğini ifade etti.
Ergün, her 6 ayda bir promosyon tutarlarının güncellenmesini ve emekliler için özel bir komisyon oluşturulmasını talep etti.

Bayram İkramiyelerine Zam Beklentisi

Emekliler sadece banka promosyonlarında değil, bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere halen 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında bir rakama yükseltilebileceğini söyledi. Ancak kesin karar için ekonomi kurmaylarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli ikramiyeleri, 2025 yılında bir kez daha artırılabilir.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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Emekli olup çalışanlar dikkat: Kimler çift maaş alamayacak?
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