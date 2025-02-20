https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/now-tvnin-basi-rtuk-ile-belada-isim-tartismasina-bir-de-dizi-katildi-sakir-pasa-ailesine-ceza-yagdi-1093824534.html

NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı

NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı

Sputnik Türkiye

NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, içerdiği sahnelerle büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada geniş... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T09:10+0300

2025-02-20T09:10+0300

2025-02-20T09:10+0300

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9 Şubat’ta yayınlanan 6. bölümde, dizinin ana karakterlerinden Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile birlikte olması büyük bir infial yarattı. Bu sahne sonrası karakterin "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" demesi de tepkileri artırdı.Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.RTÜK’ten sert yaptırımŞakir Paşa Ailesi dizisine gelen yoğun şikayetler üzerine RTÜK harekete geçti. Yapılan incelemede:📌 Dizinin, Türk toplumunun genel ahlak yapısıyla bağdaşmayan sahneler içerdiği tespit edildi.📌 Aile birliğini zedeleyici unsurlar barındırdığı değerlendirildi.📌 Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.Bunun sonucunda NOW TV’ye yüzde üç oranında para cezası ve yayın durdurma müeyyidesi verildi.Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdüDizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.🔴 Bazı izleyiciler, sahnelerin etik sınırları aştığını savunarak dizinin yayından kaldırılmasını talep etti.🔵 Bazı kullanıcılar ise RTÜK’ün cezalandırma kararına tepki göstererek, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.Twitter ve Instagram’da dizinin sahneleri viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.Dizinin geleceği ne olacak?RTÜK’ün aldığı karar sonrası NOW TV’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.📌 Dizinin senaryosunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.📌 RTÜK’ün yayın durdurma kararının hangi bölümleri kapsadığı netleşmedi.

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