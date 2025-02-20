NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/now-tvnin-basi-rtuk-ile-belada-isim-tartismasina-bir-de-dizi-katildi-sakir-pasa-ailesine-ceza-yagdi-1093824534.html
NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı
NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı
Sputnik Türkiye
NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, içerdiği sahnelerle büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada geniş... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:10+0300
2025-02-20T09:10+0300
rtük
yaşam
vahide perçin
fırat tanış
devrim yakut
twitter
instagram
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093519395_0:15:662:387_1920x0_80_0_0_8204b9cf6ef57f3efc75272bb1683b87.png
9 Şubat’ta yayınlanan 6. bölümde, dizinin ana karakterlerinden Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile birlikte olması büyük bir infial yarattı. Bu sahne sonrası karakterin "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" demesi de tepkileri artırdı.Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.RTÜK’ten sert yaptırımŞakir Paşa Ailesi dizisine gelen yoğun şikayetler üzerine RTÜK harekete geçti. Yapılan incelemede:📌 Dizinin, Türk toplumunun genel ahlak yapısıyla bağdaşmayan sahneler içerdiği tespit edildi.📌 Aile birliğini zedeleyici unsurlar barındırdığı değerlendirildi.📌 Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.Bunun sonucunda NOW TV’ye yüzde üç oranında para cezası ve yayın durdurma müeyyidesi verildi.Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdüDizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.🔴 Bazı izleyiciler, sahnelerin etik sınırları aştığını savunarak dizinin yayından kaldırılmasını talep etti.🔵 Bazı kullanıcılar ise RTÜK’ün cezalandırma kararına tepki göstererek, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.Twitter ve Instagram’da dizinin sahneleri viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.Dizinin geleceği ne olacak?RTÜK’ün aldığı karar sonrası NOW TV’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.📌 Dizinin senaryosunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.📌 RTÜK’ün yayın durdurma kararının hangi bölümleri kapsadığı netleşmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/usta-oyuncu-emin-gumuskayaya-son-yolculugunda-buyuk-vefasizlik-sanat-camiasi-sessiz-kaldi-1093823636.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093519395_62:0:598:402_1920x0_80_0_0_b0b10731b8a0cc6628b5188d6fd39889.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rtük, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, twitter , instagram, haberler, türkiye
rtük, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, twitter , instagram, haberler, türkiye

NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı

09:10 20.02.2025
© Fotoğraf : NOW TVŞakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Fotoğraf : NOW TV
Abone ol
NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, içerdiği sahnelerle büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran sahneler, izleyicilerden büyük tepki aldı. RTÜK, gelen şikayetler üzerine diziyi incelemeye aldı ve kanala para cezası ile yayın durdurma müeyyidesi uyguladı.
9 Şubat’ta yayınlanan 6. bölümde, dizinin ana karakterlerinden Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile birlikte olması büyük bir infial yarattı. Bu sahne sonrası karakterin "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" demesi de tepkileri artırdı.
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

RTÜK’ten sert yaptırım

Şakir Paşa Ailesi dizisine gelen yoğun şikayetler üzerine RTÜK harekete geçti. Yapılan incelemede:
📌 Dizinin, Türk toplumunun genel ahlak yapısıyla bağdaşmayan sahneler içerdiği tespit edildi.
📌 Aile birliğini zedeleyici unsurlar barındırdığı değerlendirildi.
📌 Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Bunun sonucunda NOW TV’ye yüzde üç oranında para cezası ve yayın durdurma müeyyidesi verildi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.
🔴 Bazı izleyiciler, sahnelerin etik sınırları aştığını savunarak dizinin yayından kaldırılmasını talep etti.
🔵 Bazı kullanıcılar ise RTÜK’ün cezalandırma kararına tepki göstererek, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.
Twitter ve Instagram’da dizinin sahneleri viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.

Dizinin geleceği ne olacak?

RTÜK’ün aldığı karar sonrası NOW TV’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
📌 Dizinin senaryosunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
📌 RTÜK’ün yayın durdurma kararının hangi bölümleri kapsadığı netleşmedi.
Emin Gümüşkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
YAŞAM
Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya son yolculuğunda büyük vefasızlık: Sanat camiası sessiz kaldı
08:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала