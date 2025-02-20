https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/now-tvnin-basi-rtuk-ile-belada-isim-tartismasina-bir-de-dizi-katildi-sakir-pasa-ailesine-ceza-yagdi-1093824534.html
NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı
NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı
Sputnik Türkiye
NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, içerdiği sahnelerle büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada geniş... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:10+0300
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9 Şubat’ta yayınlanan 6. bölümde, dizinin ana karakterlerinden Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile birlikte olması büyük bir infial yarattı. Bu sahne sonrası karakterin "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" demesi de tepkileri artırdı.Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.RTÜK’ten sert yaptırımŞakir Paşa Ailesi dizisine gelen yoğun şikayetler üzerine RTÜK harekete geçti. Yapılan incelemede:📌 Dizinin, Türk toplumunun genel ahlak yapısıyla bağdaşmayan sahneler içerdiği tespit edildi.📌 Aile birliğini zedeleyici unsurlar barındırdığı değerlendirildi.📌 Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.Bunun sonucunda NOW TV’ye yüzde üç oranında para cezası ve yayın durdurma müeyyidesi verildi.Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdüDizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.🔴 Bazı izleyiciler, sahnelerin etik sınırları aştığını savunarak dizinin yayından kaldırılmasını talep etti.🔵 Bazı kullanıcılar ise RTÜK’ün cezalandırma kararına tepki göstererek, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.Twitter ve Instagram’da dizinin sahneleri viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.Dizinin geleceği ne olacak?RTÜK’ün aldığı karar sonrası NOW TV’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.📌 Dizinin senaryosunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.📌 RTÜK’ün yayın durdurma kararının hangi bölümleri kapsadığı netleşmedi.
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rtük, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, twitter , instagram, haberler, türkiye
NOW TV'nin başı RTÜK ile 'belada': İsim tartışmasına bir de dizi katıldı, Şakir Paşa Ailesi’ne ceza yağdı
NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, içerdiği sahnelerle büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran sahneler, izleyicilerden büyük tepki aldı. RTÜK, gelen şikayetler üzerine diziyi incelemeye aldı ve kanala para cezası ile yayın durdurma müeyyidesi uyguladı.
9 Şubat’ta yayınlanan 6. bölümde, dizinin ana karakterlerinden Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile birlikte olması büyük bir infial yarattı. Bu sahne sonrası karakterin "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" demesi de tepkileri artırdı.
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Şakir Paşa Ailesi dizisine gelen yoğun şikayetler üzerine RTÜK harekete geçti. Yapılan incelemede:
📌 Dizinin, Türk toplumunun genel ahlak yapısıyla bağdaşmayan sahneler içerdiği tespit edildi.
📌 Aile birliğini zedeleyici unsurlar barındırdığı değerlendirildi.
📌 Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Bunun sonucunda NOW TV’ye yüzde üç oranında para cezası ve yayın durdurma müeyyidesi verildi.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.
🔴 Bazı izleyiciler, sahnelerin etik sınırları aştığını savunarak dizinin yayından kaldırılmasını talep etti.
🔵 Bazı kullanıcılar ise RTÜK’ün cezalandırma kararına tepki göstererek, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.
Twitter ve Instagram’da dizinin sahneleri viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.
Dizinin geleceği ne olacak?
RTÜK’ün aldığı karar sonrası NOW TV’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
📌 Dizinin senaryosunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
📌 RTÜK’ün yayın durdurma kararının hangi bölümleri kapsadığı netleşmedi.