https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/mhp-duyurdu-devlet-bahceli-taburcu-edildi-1093662866.html
MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi
MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından taburcu edildi. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T12:06+0300
2025-02-14T12:06+0300
2025-02-14T12:11+0300
poli̇ti̇ka
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091113948_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b696488f72b032799206ebe3408a0b6f.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp kapakçığı operasyonun ardından bugün taburcu oldu.MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/dem-parti-es-baskani-bakirhandan-mhp-genel-baskani-bahceliye-gecmis-olsun-telefonu--1093608279.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091113948_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c03ef73f5f861438554fd7238795a20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi
12:06 14.02.2025 (güncellendi: 12:11 14.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından taburcu edildi. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp kapakçığı operasyonun ardından bugün taburcu oldu.
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.
Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.
MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.