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MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi
MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından taburcu edildi. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T12:06+0300
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poli̇ti̇ka
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp kapakçığı operasyonun ardından bugün taburcu oldu.MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/dem-parti-es-baskani-bakirhandan-mhp-genel-baskani-bahceliye-gecmis-olsun-telefonu--1093608279.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi

12:06 14.02.2025 (güncellendi: 12:11 14.02.2025)
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© Harun Özalp
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından taburcu edildi. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp kapakçığı operasyonun ardından bugün taburcu oldu.
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.
Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.
MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
TÜRKİYE
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'
12 Şubat, 18:08
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