https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/mhp-duyurdu-devlet-bahceli-taburcu-edildi-1093662866.html

MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi

MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından taburcu edildi. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T12:06+0300

2025-02-14T12:06+0300

2025-02-14T12:11+0300

poli̇ti̇ka

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp kapakçığı operasyonun ardından bugün taburcu oldu.MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/dem-parti-es-baskani-bakirhandan-mhp-genel-baskani-bahceliye-gecmis-olsun-telefonu--1093608279.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli