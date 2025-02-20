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Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: 21 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: 21 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması bekleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren şehri beyaza bürüdü. Trafik kilitlendi, kazalar meydana geldi, valilik okulları tatil... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T08:54+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
meteoroloji
istanbul valiliği
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İstanbul'da bir haftadır yapılan uyarıların ardından, beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Beyaz örtüyle kaplanan megakentte, trafik durma noktasına geldi, çok sayıda kaza yaşandı.Yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle İstanbul Valiliği, eğitime bir gün ara verme kararı aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı ve kış lastiği kullanımının önemini hatırlattı.Meteoroloji’den yeni kar uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde kar yağışının devam edeceğini duyurdu.📌 İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.📌 Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.📌 Hava sıcaklıkları 2-4 derece daha düşecek.📌 Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (Poyraz) rüzgar, saatte 40-60 km hızla esecek.Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji’nin tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu şöyle:✅ Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağış bekleniyor.✅ Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.✅ Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.✅ Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.✅ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Rüzgar ve sıcaklık tahmini📉 Hava sıcaklıkları: Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece daha azalması bekleniyor.🌬️ Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde ise kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı?Öğrenciler ve veliler, 21 Şubat Cuma günü için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.🔴 İstanbul Valiliği, hava şartlarını takip ederek yeni bir tatil kararı alıp almayacağını açıklayacak.🔴 Kar yağışının devam etmesi halinde, yeni tatil duyuruları gelebilir.🔴 Öğrencilerin ve velilerin resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.
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Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: 21 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması bekleniyor

08:54 20.02.2025
© Muhammed Gencebay Gürİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Muhammed Gencebay Gür
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İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren şehri beyaza bürüdü. Trafik kilitlendi, kazalar meydana geldi, valilik okulları tatil etti. Bugün ise gözler yeni hava durumu tahminlerine çevrildi. Meteoroloji, İstanbul ve çevresi için yeni bir kar uyarısı daha yaptı. Peki, 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı?
İstanbul'da bir haftadır yapılan uyarıların ardından, beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Beyaz örtüyle kaplanan megakentte, trafik durma noktasına geldi, çok sayıda kaza yaşandı.
Yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle İstanbul Valiliği, eğitime bir gün ara verme kararı aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı ve kış lastiği kullanımının önemini hatırlattı.

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde kar yağışının devam edeceğini duyurdu.
📌 İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
📌 Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
📌 Hava sıcaklıkları 2-4 derece daha düşecek.
📌 Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (Poyraz) rüzgar, saatte 40-60 km hızla esecek.

Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu şöyle:
Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağış bekleniyor.
Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgar ve sıcaklık tahmini

📉 Hava sıcaklıkları: Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece daha azalması bekleniyor.
🌬️ Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde ise kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Öğrenciler ve veliler, 21 Şubat Cuma günü için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
🔴 İstanbul Valiliği, hava şartlarını takip ederek yeni bir tatil kararı alıp almayacağını açıklayacak.
🔴 Kar yağışının devam etmesi halinde, yeni tatil duyuruları gelebilir.
🔴 Öğrencilerin ve velilerin resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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