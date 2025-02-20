AKOM'dan İstanbul için uyarılar peş peşe: Kar yağışının kuvvetleneceği saat verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bakanlık kızdırdı, TÜİK açıkladı: Bekarların derdi ne?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/akomdan-istanbul-icin-uyarilar-pes-pese-kar-yagisinin-kuvvetlenecegi-saat-verildi-1093828321.html
AKOM'dan İstanbul için uyarılar peş peşe: Kar yağışının kuvvetleneceği saat verildi
AKOM'dan İstanbul için uyarılar peş peşe: Kar yağışının kuvvetleneceği saat verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini artırdı. Okullar tatil edilirken, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi. İstanbul'da 21 Şubat'ta okullar tatil olacak mı?
2025-02-20T10:43+0300
2025-02-20T11:35+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
kar yağışı
istanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
okullar tatil
son dakika okullar tatil
orhan şen
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a36d85123a3119e7bf77609edb941bd.jpg
Bir haftadır beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşurken, ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde kar yağışı etkisini artırdı.Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli şekilde süreceği, pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtiliyor.MGM'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta boyunca etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgasının sıcaklıkları -2 ile 3°C arasına düşüreceği ifade edildi.AKOM: Kar yağışı 3 gün sürecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının bugün hafif şekilde başlayacağını ancak cuma ve cumartesi günleri etkisini artıracağını duyurdu.AKOM’un uyarısında şu ifadelere yer verildi:"Hafta boyunca etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Cuma gününden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek, yer yer yoğun kar görülecek. Pazartesi günü etkisini yitirecek ancak salı günü İstanbul’da buzlanma bekleniyor."Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve toplu taşımayı tercih etmeleri gerektiği konusunda uyardı.Okullar tatil edildi! İstanbul'da yarın da (21 Şubat) okullar tatil olacak mı?İstanbul genelinde bugün okullar tatil edildi. Ancak veliler ve öğrenciler cuma günü için de tatil kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor.İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, cuma günü için tatil kararının meteorolojik verilere göre verileceğini belirtti:"Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz."Yetkililer, gün içerisinde hava koşullarını yakından takip ederek yeni açıklamalar yapacak.Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Akşam saatlerine dikkatMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı."Arnavutköy’de 7-8 santimlik bir kar var. Gece kar yağmadı ancak sabah tekrar başladı. Akşam saatlerinde yağış kuvvetlenecek, esas kar yağışı bugün başlayacak. Boğaz çevresinde de kar etkisini artırıyor. Öğleden sonra ve gece boyunca İstanbul’un geneline yayılacak."Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara dikkat çeken Prof. Dr. Şen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu:"Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir."İstanbul’da kar ne zaman bitecek?Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul’da kar yağışı pazar günü öğle saatlerine kadar sürecek. Ancak buzlanma ve don olayları pazartesi sabahına kadar etkili olacak.Salı günü itibarıyla ise İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ve yağışın yerini kuru soğuk havaya bırakması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/meteorolojiden-istanbul-icin-yeni-uyari-21-subatta-okullar-tatil-mi-valilikten-son-dakika-1093824261.html
türkiye
istanbul kar yağışı
istanbul
arnavutköy
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71f29cb6bd32e095ad00fa90ccefbb98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21 şubat okullar tatil mi, cuma günü okullar tatil mi, 21 şubat okullar tatil mi 2025, istanbul akom hava durumu, bugün kar yağacak mı, istanbulda hava durumu, kar ne zaman yağacak, akom uyarı, akom son dakika, istanbul hava durumu son dakika, kar ne kadar sürecek
21 şubat okullar tatil mi, cuma günü okullar tatil mi, 21 şubat okullar tatil mi 2025, istanbul akom hava durumu, bugün kar yağacak mı, istanbulda hava durumu, kar ne zaman yağacak, akom uyarı, akom son dakika, istanbul hava durumu son dakika, kar ne kadar sürecek

AKOM'dan İstanbul için uyarılar peş peşe: Kar yağışının kuvvetleneceği saat verildi

10:43 20.02.2025 (güncellendi: 11:35 20.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da bir süredir beklenen kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Şehir genelinde okullar tatil edilirken, bazı üniversiteler de eğitime ara verdi. Meteoroloji ve AKOM yetkilileri, kar yağışının pazar gününe kadar kuvvetli şekilde devam edeceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?
Bir haftadır beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşurken, ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde kar yağışı etkisini artırdı.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli şekilde süreceği, pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtiliyor.
MGM'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta boyunca etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgasının sıcaklıkları -2 ile 3°C arasına düşüreceği ifade edildi.

AKOM: Kar yağışı 3 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının bugün hafif şekilde başlayacağını ancak cuma ve cumartesi günleri etkisini artıracağını duyurdu.
AKOM’un uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Hafta boyunca etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Cuma gününden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek, yer yer yoğun kar görülecek. Pazartesi günü etkisini yitirecek ancak salı günü İstanbul’da buzlanma bekleniyor."
Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve toplu taşımayı tercih etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Okullar tatil edildi! İstanbul'da yarın da (21 Şubat) okullar tatil olacak mı?

İstanbul genelinde bugün okullar tatil edildi. Ancak veliler ve öğrenciler cuma günü için de tatil kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, cuma günü için tatil kararının meteorolojik verilere göre verileceğini belirtti:
"Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz."
Yetkililer, gün içerisinde hava koşullarını yakından takip ederek yeni açıklamalar yapacak.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı.
"Arnavutköy’de 7-8 santimlik bir kar var. Gece kar yağmadı ancak sabah tekrar başladı. Akşam saatlerinde yağış kuvvetlenecek, esas kar yağışı bugün başlayacak. Boğaz çevresinde de kar etkisini artırıyor. Öğleden sonra ve gece boyunca İstanbul’un geneline yayılacak."
Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara dikkat çeken Prof. Dr. Şen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu:
"Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir."

İstanbul’da kar ne zaman bitecek?

Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul’da kar yağışı pazar günü öğle saatlerine kadar sürecek. Ancak buzlanma ve don olayları pazartesi sabahına kadar etkili olacak.
Salı günü itibarıyla ise İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ve yağışın yerini kuru soğuk havaya bırakması bekleniyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: 21 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması bekleniyor
08:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала