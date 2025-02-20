https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/akomdan-istanbul-icin-uyarilar-pes-pese-kar-yagisinin-kuvvetlenecegi-saat-verildi-1093828321.html

AKOM'dan İstanbul için uyarılar peş peşe: Kar yağışının kuvvetleneceği saat verildi

AKOM'dan İstanbul için uyarılar peş peşe: Kar yağışının kuvvetleneceği saat verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini artırdı. Okullar tatil edilirken, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi. İstanbul'da 21 Şubat'ta okullar tatil olacak mı?

2025-02-20T10:43+0300

2025-02-20T10:43+0300

2025-02-20T11:35+0300

türkiye

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Bir haftadır beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşurken, ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde kar yağışı etkisini artırdı.Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli şekilde süreceği, pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtiliyor.MGM'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta boyunca etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgasının sıcaklıkları -2 ile 3°C arasına düşüreceği ifade edildi.AKOM: Kar yağışı 3 gün sürecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının bugün hafif şekilde başlayacağını ancak cuma ve cumartesi günleri etkisini artıracağını duyurdu.AKOM’un uyarısında şu ifadelere yer verildi:"Hafta boyunca etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Cuma gününden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek, yer yer yoğun kar görülecek. Pazartesi günü etkisini yitirecek ancak salı günü İstanbul’da buzlanma bekleniyor."Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve toplu taşımayı tercih etmeleri gerektiği konusunda uyardı.Okullar tatil edildi! İstanbul'da yarın da (21 Şubat) okullar tatil olacak mı?İstanbul genelinde bugün okullar tatil edildi. Ancak veliler ve öğrenciler cuma günü için de tatil kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor.İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, cuma günü için tatil kararının meteorolojik verilere göre verileceğini belirtti:"Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz."Yetkililer, gün içerisinde hava koşullarını yakından takip ederek yeni açıklamalar yapacak.Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Akşam saatlerine dikkatMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı."Arnavutköy’de 7-8 santimlik bir kar var. Gece kar yağmadı ancak sabah tekrar başladı. Akşam saatlerinde yağış kuvvetlenecek, esas kar yağışı bugün başlayacak. Boğaz çevresinde de kar etkisini artırıyor. Öğleden sonra ve gece boyunca İstanbul’un geneline yayılacak."Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara dikkat çeken Prof. Dr. Şen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu:"Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir."İstanbul’da kar ne zaman bitecek?Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul’da kar yağışı pazar günü öğle saatlerine kadar sürecek. Ancak buzlanma ve don olayları pazartesi sabahına kadar etkili olacak.Salı günü itibarıyla ise İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ve yağışın yerini kuru soğuk havaya bırakması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/meteorolojiden-istanbul-icin-yeni-uyari-21-subatta-okullar-tatil-mi-valilikten-son-dakika-1093824261.html

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