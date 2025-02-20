https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/maltepe-eski-belediye-baskani-ali-kilicin-5-yil-hapsi-istendi-haksiz-mal-edindigi-iddiasiyla-1093842588.html

Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 5 yıl hapsi istendi: Haksız mal edindiği iddiasıyla yargılanacak

Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 5 yıl hapsi istendi: Haksız mal edindiği iddiasıyla yargılanacak

Sputnik Türkiye

Maltepe eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "haksız mal edindiği" iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T15:51+0300

2025-02-20T15:51+0300

2025-02-20T15:52+0300

türkiye

maltepe

ali kılıç

cumhuriyet başsavcılığı

dava

yargılama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103787/24/1037872477_0:31:1201:706_1920x0_80_0_0_13cd470e865e8d78eba22e302b7f67da.jpg

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talebiyle dava açıldı.Mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artışAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artış bulunduğu, kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindikleri yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iddialarla ilgili yapılan araştırmada, Kılıç'ın Ankara, Yalova, Tunceli, İstanbul, Erzincan illerinde büyük kısmı veraset ve mahkeme yoluyla edindiği 9 tapu kaydı, inşaat, medya ajans bürosu, vakıf işletmeciliği, otel işletmesi, temizlik, makine bakımı alanlarında faaliyet gösteren 3 şirket kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.Gelir ve gider karşılaştırılması yapıldıBilirkişi raporunda da Kılıç'ın mal bildiriminde bulunması gereken 11 adet değişiklik mal bildirim beyannamesi vermediği, gelir gider karşılaştırması yapıldığında 5 milyon 155 bin 41 lira tutarında gider fazlası ve mal varlığında kaynağı belli olmayan bir artış bulunduğu iddianamede aktarıldı.İddianamede, Kılıç'ın avukatınca savcılığa verilen dilekçede ise bilirkişi raporunun birçok yönden hatalı olduğu, aynı adreste bulunan taşınmazların tekrar edilerek farklı edinimmiş gibi yansıtıldığı, müvekkiline ait 6 taşınmaz bulunmasına rağmen taşınmazların fazla gösterildiği ve şirket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde savunma yapıldığı belirtildi.Yapılan soruşturma sonucu iddianamede, Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Ali Kılıç'ın mal varlığında geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan 1 milyon 138 bin 740 lira haksız mal edinme sayılması gereken gider fazlası oluştuğu ve sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği öne sürüldü.Kılıç'ın "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/eski-atasehir-belediye-baskani-battal-ilgezdi-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1093808551.html

türkiye

maltepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maltepe, ali kılıç, cumhuriyet başsavcılığı, dava, yargılama