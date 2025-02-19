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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T16:53+0300
2025-02-19T16:53+0300
türkiye
battal ilgezdi
iddianame
ataşehir
belediye başkanı
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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bir kısım yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak görevlilerin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.7 yıla kadar hapis cezası talebiİddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/tusiad-baskani-turan-hakkinda-sorusturma-acildi-1093807844.html
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battal ilgezdi, iddianame, ataşehir, belediye başkanı
battal ilgezdi, iddianame, ataşehir, belediye başkanı

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı

16:53 19.02.2025
© AABattal İlgezdi
Battal İlgezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bir kısım yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak görevlilerin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.

7 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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