https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/eski-atasehir-belediye-baskani-battal-ilgezdi-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1093808551.html

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı

Sputnik Türkiye

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T16:53+0300

2025-02-19T16:53+0300

2025-02-19T16:53+0300

türkiye

battal ilgezdi

iddianame

ataşehir

belediye başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103146/94/1031469499_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_732a08790e8c78e98175469661c73107.jpg

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bir kısım yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak görevlilerin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.7 yıla kadar hapis cezası talebiİddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/tusiad-baskani-turan-hakkinda-sorusturma-acildi-1093807844.html

türkiye

ataşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

battal ilgezdi, iddianame, ataşehir, belediye başkanı