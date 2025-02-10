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Bakanlıktan valiliklere iletildi: Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza
Bakanlıktan valiliklere iletildi: Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği talimatla sahipsiz köpekleri toplamak için 2028 yılının beklenmesinin mevzuata aykırı olduğu ve... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T00:12+0300
2025-02-10T00:12+0300
köpek
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
sokak köpeği
ceza
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın valiliklere ilettiği talimatta başıboş köpeklerle mücadele konusunda köpeklerin toplanması için belediyelere verilen sürenin 2028'e kadar olmadığı belirtildi.Belediyelerin köpekleri hemen toplamaları gerektiği bildirilirken köpekleri geri bırakan belediyelere köpek başı 71 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi. '2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir'Bakanlığın talimatında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-yumaklidan-belediyelere-sokak-hayvanlari-uyarisi-ya-barinak-yap-ya-da-cezasina-katlan-1093190697.html
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köpek, tarım ve orman bakanlığı, sokak köpeği, ceza
köpek, tarım ve orman bakanlığı, sokak köpeği, ceza

Bakanlıktan valiliklere iletildi: Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza

00:12 10.02.2025
© AAsokak köpeği
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği talimatla sahipsiz köpekleri toplamak için 2028 yılının beklenmesinin mevzuata aykırı olduğu ve toplanan hayvanların bırakılması durumunda hayvan başına 2025 yılında 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanması gerektiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın valiliklere ilettiği talimatta başıboş köpeklerle mücadele konusunda köpeklerin toplanması için belediyelere verilen sürenin 2028'e kadar olmadığı belirtildi.
Belediyelerin köpekleri hemen toplamaları gerektiği bildirilirken köpekleri geri bırakan belediyelere köpek başı 71 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi.

'2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir'

Bakanlığın talimatında şu ifadeler yer aldı:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

köpek barınağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'
30 Ocak, 09:42
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