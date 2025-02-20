https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kirik-kalp-sadece-bir-deyim-degil-ask-acisi-mi-kalp-hastaligi-mi-kirik-kalp-sendromuna-dikkat-1093850010.html
Kırık kalp sadece bir deyim değil: Aşk acısı mı, kalp hastalığı mı? Kırık kalp sendromuna dikkat
Kırık kalp sadece bir deyim değil: Aşk acısı mı, kalp hastalığı mı? Kırık kalp sendromuna dikkat
Sputnik Türkiye
Yoğun stres ve üzüntü, kalbinizi nasıl etkiliyor? Kırık kalp sendromu, kalp krizine benzer belirtiler gösteren ancak geçici bir durum. Prof. Dr. Okay Abacı ise... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-20T22:22+0300
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Daha önce hiç kırık kalp sendromunu duymuş muydunuz? Evet, hani çok üzücü bir durum yaşadığımızda kalbimizin binbir parçaya ayrıldığını hisseder, sol yanımızda bir ağrı varlığını gösterir ya işte onun adı kırık kalp sendromu. Tıbbi adıyla Takotsubo Kardiyomiyopatisi. Prof. Dr. Okay Abacı, bu sendromun aşırı stres veya duygusal olaylar sonucunda meydana gelen geçici bir durum olduğunu söylüyor ve ekliyor:“Sıklıkla kalp krizini taklit eden belirtilere yol açar ancak altta yatan sebep kalp damar tıkanıklığı değildir. Stresin tetiklemiş olduğu yüksek adrenalin seviyesi, kalp kasının fonksiyonlarını aniden bozarak sol karıncığın şeklinde geçici bir değişikliğe bir balonlaşmaya neden olur.”Hangi durumlar kırık kalp sendromuna yol açabilir?“Peki hangi durumlar kırık kalp sendromuna yol açar?” diye sorduğumuzda cevap netti. Birçok hastalığın altında yatan o neden; stres. Prof. Dr. Okay Abacı, bu sendromun özellikle ani ve aşırı stresli olaylarla birlikte tetiklenebileceğini söyleyerek bu olayları şöyle sıraladı:“Öncelikle bu sendrom ani stresli olaylarla tetiklenir. Bunların arasında sevilen birinin ölmesi, ayrılık veya boşanma, ciddi bir hastalık teşhisi gibi duygusal stresler yer alırken trafik kazaları, büyük ameliyatlar gibi fiziksel stres kaynakları da yer alıyor.”‘Kalp krizine çok benzeyebilir’Abacı, kırık kalp sendromunun belirtilerinin kalp krizine çok benzediğini söyleyerek ayırt edilebilmesi için acil tıbbi değerlendirme gerektiğinin altını çizdi:“Belirtileri kalp krizine çok benzeyebilir; göğüs ağrısı özellikle sıkışma hissi, nefes darlığı, çarpıntı ve baş dönmesi, bayılma görülebilir. Bu belirtiler genellikle ani olarak ortaya çıkar. Eğer kişi bu tür semptomlar yaşarsa, en kısa sürede bir kalp doktoruna başvurmalıdır, çünkü gerçek bir kalp krizi ile ayırt edilmesi için acil tıbbi değerlendirme gereklidir.”‘Geçici bir durum’Prof. Dr. Okay Abacı, kırık kalp sendromunun genellikle geçici bir durum olduğunu ve çoğu hastanın birkaç hafta veya ay içinde tamamen iyileşeceğini belirtti:“Tedavi sürecinde semptom yönetimi için ilaçlar kullanılmalı. Stres yönetimi ise bu süreçte en önemli faktör. Özellikle hastaya meditasyon, terapi veya yaşam tarzı değişiklikleri önerilmeli. Evet çoğu hasta 1-2 ay içerisinde normale dönebilir fakat doktor kontrolünü aksatmamak şartıyla. Unutmadan şunu da ekleyelim bazı kişilerde nadir de olsa kalıcı kalp hasarı gelişmesi mümkündür.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/saglik-bakanligi-genclerde-kalp-krizinden-olumlerin-arttigi-iddialarina-yanit-verdi-1093797592.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
sputnik, türkiye, özel, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı, kalp masajı, kalp yetmezliği, kırık kalp sendromu
sputnik, türkiye, özel, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı, kalp masajı, kalp yetmezliği, kırık kalp sendromu
Kırık kalp sadece bir deyim değil: Aşk acısı mı, kalp hastalığı mı? Kırık kalp sendromuna dikkat
22:17 20.02.2025 (güncellendi: 22:22 20.02.2025)
Özel
Yoğun stres ve üzüntü, kalbinizi nasıl etkiliyor? Kırık kalp sendromu, kalp krizine benzer belirtiler gösteren ancak geçici bir durum. Prof. Dr. Okay Abacı ise stres yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Kırık kalp sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi süreci nasıl işler? Sputnik’in özel haberinde.
Daha önce hiç kırık kalp sendromunu duymuş muydunuz? Evet, hani çok üzücü bir durum yaşadığımızda kalbimizin binbir parçaya ayrıldığını hisseder, sol yanımızda bir ağrı varlığını gösterir ya işte onun adı kırık kalp sendromu. Tıbbi adıyla Takotsubo Kardiyomiyopatisi. Prof. Dr. Okay Abacı, bu sendromun aşırı stres veya duygusal olaylar sonucunda meydana gelen geçici bir durum olduğunu söylüyor ve ekliyor:
“Sıklıkla kalp krizini taklit eden belirtilere yol açar ancak altta yatan sebep kalp damar tıkanıklığı değildir. Stresin tetiklemiş olduğu yüksek adrenalin seviyesi, kalp kasının fonksiyonlarını aniden bozarak sol karıncığın şeklinde geçici bir değişikliğe bir balonlaşmaya neden olur.”
Hangi durumlar kırık kalp sendromuna yol açabilir?
“Peki hangi durumlar kırık kalp sendromuna yol açar?” diye sorduğumuzda cevap netti. Birçok hastalığın altında yatan o neden; stres. Prof. Dr. Okay Abacı, bu sendromun özellikle ani ve aşırı stresli olaylarla birlikte tetiklenebileceğini söyleyerek bu olayları şöyle sıraladı:
“Öncelikle bu sendrom ani stresli olaylarla tetiklenir. Bunların arasında sevilen birinin ölmesi, ayrılık veya boşanma, ciddi bir hastalık teşhisi gibi duygusal stresler yer alırken trafik kazaları, büyük ameliyatlar gibi fiziksel stres kaynakları da yer alıyor.”
‘Kalp krizine çok benzeyebilir’
Abacı, kırık kalp sendromunun belirtilerinin kalp krizine çok benzediğini söyleyerek ayırt edilebilmesi için acil tıbbi değerlendirme gerektiğinin altını çizdi:
“Belirtileri kalp krizine çok benzeyebilir; göğüs ağrısı özellikle sıkışma hissi, nefes darlığı, çarpıntı ve baş dönmesi, bayılma görülebilir. Bu belirtiler genellikle ani olarak ortaya çıkar. Eğer kişi bu tür semptomlar yaşarsa, en kısa sürede bir kalp doktoruna başvurmalıdır, çünkü gerçek bir kalp krizi ile ayırt edilmesi için acil tıbbi değerlendirme gereklidir.”
Prof. Dr. Okay Abacı, kırık kalp sendromunun genellikle geçici bir durum olduğunu ve çoğu hastanın birkaç hafta veya ay içinde tamamen iyileşeceğini belirtti:
“Tedavi sürecinde semptom yönetimi için ilaçlar kullanılmalı. Stres yönetimi ise bu süreçte en önemli faktör. Özellikle hastaya meditasyon, terapi veya yaşam tarzı değişiklikleri önerilmeli. Evet çoğu hasta 1-2 ay içerisinde normale dönebilir fakat doktor kontrolünü aksatmamak şartıyla. Unutmadan şunu da ekleyelim bazı kişilerde nadir de olsa kalıcı kalp hasarı gelişmesi mümkündür.”