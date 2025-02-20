https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kerimcan-durmaz-tahliye-edildi-1093836568.html
Kerimcan Durmaz tahliye edildi
Kerimcan Durmaz tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kerimcan Durmaz tahliye... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T14:58+0300
2025-02-20T14:58+0300
2025-02-20T15:02+0300
türki̇ye
kerimcan durmaz
türkiye
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092452601_0:184:2482:1580_1920x0_80_0_0_024dfbc950ee857e0ddd0d68039cc444.jpg
Kerimcan Durmaz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve tahliye edildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092452601_65:0:2417:1764_1920x0_80_0_0_e813001a05dc3976a4bf8092ecc8294c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kerimcan durmaz, türkiye, yasadışı bahis
kerimcan durmaz, türkiye, yasadışı bahis
Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:58 20.02.2025 (güncellendi: 15:02 20.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kerimcan Durmaz tahliye edildi.
Kerimcan Durmaz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve tahliye edildi.