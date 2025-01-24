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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz soruşturması tamamlandı: 5 yıl 3 ay hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz soruşturması tamamlandı: 5 yıl 3 ay hapsi isteniyor
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Durmaz için istenen ceza belli oldu. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T14:41+0300
2025-01-24T14:48+0300
türkiye
kerimcan durmaz
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda yasa dışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Durmaz'ın 5 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Durmaz soruşturma kapsamında tutuklanırken hakkında iddianame hazırlandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Yasadışı bahis ve kumarı olağan hale getirdi iddiası Hazırlanan iddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz’ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.Arkadaki ekranı görmemesi hayatın olağan akışını aykırıİddianamede Durmaz’ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada ‘hani casinolar falan’ şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.5 yıl 3 aya kadar hapsi istendiHazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.Kerimcan Durmaz kimdir?Sosyal medya fenomeni olan Kerimcan Durmaz, 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. Üünlü mekanlarda Dj olarak çalışan Durmaz, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/cezaevindeki-fenomen-kerimcan-durmazdan-hayranlarina-ilk-mesaj-1092671542.html
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz soruşturması tamamlandı: 5 yıl 3 ay hapsi isteniyor

14:41 24.01.2025 (güncellendi: 14:48 24.01.2025)
© AA / Murat Şengül Kerimcan Durmaz
 Kerimcan Durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Murat Şengül
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Ayrıntılar geliyor
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Durmaz için istenen ceza belli oldu.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda yasa dışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Durmaz'ın 5 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Durmaz soruşturma kapsamında tutuklanırken hakkında iddianame hazırlandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Yasadışı bahis ve kumarı olağan hale getirdi iddiası

Hazırlanan iddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz’ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

Arkadaki ekranı görmemesi hayatın olağan akışını aykırı

İddianamede Durmaz’ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada ‘hani casinolar falan’ şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.
5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi
Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.

Kerimcan Durmaz kimdir?

Sosyal medya fenomeni olan Kerimcan Durmaz, 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. Üünlü mekanlarda Dj olarak çalışan Durmaz, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Kerimcan Durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Kerimcan Durmaz'dan cezaevinden 'adalete güven' mesajı
14 Ocak, 17:57
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