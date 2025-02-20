https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-gokyuzunu-aydinlatan-pembe-bulutlarin-sirri-cozuldu-1093822519.html

İstanbul'da gökyüzünü aydınlatan pembe bulutların sırrı çözüldü

İstanbul'da gökyüzünü aydınlatan pembe bulutların sırrı çözüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünü kaplayan pembe bulutlar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kar yağışından sonra ortaya çıktığı... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T08:05+0300

2025-02-20T08:05+0300

2025-02-20T08:05+0300

yaşam

istanbul

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galatasaray

bulut

bulut

pembe

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İstanbul'da gece saatlerinde Kağıthane ve çevresinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, bu olağanüstü doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüleyerek paylaşırken, gizemli manzaranın kaynağı merak konusu oldu.Özellikle kar yağışının ardından oluştuğu düşünülen pembe renkli bulutların, meteorolojik bir olaydan kaynaklanmadığı anlaşıldı.Gerçek ortaya çıktı! Sebebi şaşırttıPembe bulutların, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan çim ısıtma çalışmalarından kaynaklandığı öğrenildi.Stadyumdaki yüksek güçlü ışıkların bulutlara yansıması, İstanbul’un bazı semtlerinde gökyüzünü pembe tonlarına bürüdü. Bu optik etki, özellikle Kağıthane ve çevre ilçelerde belirgin şekilde fark edildi.Sosyal medyada gündem olduPembe bulutların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Vatandaşlar, bu sıra dışı manzarayı farklı teorilerle yorumladı:🔹 "Uzaylılar mı geldi?"🔹 "Bu doğa olayının nedeni nedir?"🔹 "Kar yağışı sonrası oluşan bir atmosfer olayı mı?"Ancak kısa sürede gerçek anlaşıldı ve pembe ışıkların stadyumdan yansıdığı ortaya çıktı.Daha önce benzer olaylar yaşanmıştıBu tür optik olaylar daha önce de büyük şehirlerde görüldü. Özellikle stadyum, fabrika ve büyük inşaat alanlarında kullanılan güçlü ışıklar, bulutlara yansıyarak farklı renk tonlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

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