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İstanbul'da gökyüzünü aydınlatan pembe bulutların sırrı çözüldü
İstanbul'da gökyüzünü aydınlatan pembe bulutların sırrı çözüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünü kaplayan pembe bulutlar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kar yağışından sonra ortaya çıktığı... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T08:05+0300
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İstanbul'da gece saatlerinde Kağıthane ve çevresinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, bu olağanüstü doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüleyerek paylaşırken, gizemli manzaranın kaynağı merak konusu oldu.Özellikle kar yağışının ardından oluştuğu düşünülen pembe renkli bulutların, meteorolojik bir olaydan kaynaklanmadığı anlaşıldı.Gerçek ortaya çıktı! Sebebi şaşırttıPembe bulutların, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan çim ısıtma çalışmalarından kaynaklandığı öğrenildi.Stadyumdaki yüksek güçlü ışıkların bulutlara yansıması, İstanbul’un bazı semtlerinde gökyüzünü pembe tonlarına bürüdü. Bu optik etki, özellikle Kağıthane ve çevre ilçelerde belirgin şekilde fark edildi.Sosyal medyada gündem olduPembe bulutların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Vatandaşlar, bu sıra dışı manzarayı farklı teorilerle yorumladı:🔹 "Uzaylılar mı geldi?"🔹 "Bu doğa olayının nedeni nedir?"🔹 "Kar yağışı sonrası oluşan bir atmosfer olayı mı?"Ancak kısa sürede gerçek anlaşıldı ve pembe ışıkların stadyumdan yansıdığı ortaya çıktı.Daha önce benzer olaylar yaşanmıştıBu tür optik olaylar daha önce de büyük şehirlerde görüldü. Özellikle stadyum, fabrika ve büyük inşaat alanlarında kullanılan güçlü ışıklar, bulutlara yansıyarak farklı renk tonlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
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istanbul, kağıthane, galatasaray, bulut, bulut, pembe
istanbul, kağıthane, galatasaray, bulut, bulut, pembe

İstanbul'da gökyüzünü aydınlatan pembe bulutların sırrı çözüldü

08:05 20.02.2025
© OZAN KOSESağanaktan önce Boğaz'a bakarak telefonla konuşan bir adam - İstanbul - Karaköy
Sağanaktan önce Boğaz'a bakarak telefonla konuşan bir adam - İstanbul - Karaköy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© OZAN KOSE
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İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünü kaplayan pembe bulutlar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kar yağışından sonra ortaya çıktığı sanılan bu doğa olayının, aslında farklı bir sebebe bağlı olduğu anlaşıldı. Peki, gökyüzünü pembeleştiren ışığın kaynağı neydi? İşte detaylar…
İstanbul'da gece saatlerinde Kağıthane ve çevresinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, bu olağanüstü doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüleyerek paylaşırken, gizemli manzaranın kaynağı merak konusu oldu.
Özellikle kar yağışının ardından oluştuğu düşünülen pembe renkli bulutların, meteorolojik bir olaydan kaynaklanmadığı anlaşıldı.

Gerçek ortaya çıktı! Sebebi şaşırttı

Pembe bulutların, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan çim ısıtma çalışmalarından kaynaklandığı öğrenildi.
Stadyumdaki yüksek güçlü ışıkların bulutlara yansıması, İstanbul’un bazı semtlerinde gökyüzünü pembe tonlarına bürüdü. Bu optik etki, özellikle Kağıthane ve çevre ilçelerde belirgin şekilde fark edildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Pembe bulutların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Vatandaşlar, bu sıra dışı manzarayı farklı teorilerle yorumladı:
🔹 "Uzaylılar mı geldi?"
🔹 "Bu doğa olayının nedeni nedir?"
🔹 "Kar yağışı sonrası oluşan bir atmosfer olayı mı?"
Ancak kısa sürede gerçek anlaşıldı ve pembe ışıkların stadyumdan yansıdığı ortaya çıktı.

Daha önce benzer olaylar yaşanmıştı

Bu tür optik olaylar daha önce de büyük şehirlerde görüldü. Özellikle stadyum, fabrika ve büyük inşaat alanlarında kullanılan güçlü ışıklar, bulutlara yansıyarak farklı renk tonlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
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