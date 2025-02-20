https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kar-etkisini-artiracak-istanbulda-yarin-okullar-tatil-mi-gozler-1800e-cevrildi-aciklama-bekleniyor-1093843564.html

Kar yağışı etkisini artıracak: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler 18.00’e çevrildi, açıklama bekleniyor

Kar yağışı etkisini artıracak: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler 18.00’e çevrildi, açıklama bekleniyor

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak edilirken, gözler saat 18.00’de İstanbul Valiliği’nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın (21 Şubat) okullar tatil mi?

2025-02-20T16:50+0300

2025-02-20T16:50+0300

2025-02-20T16:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde kar yağışının cuma ve cumartesi günü kuvvetleneceğini açıkladı. MGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Beklenen kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam etmesi, buzlanma ve don olayının ise pazartesi sabahına kadar etkili olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve tipi şeklindeki yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır."İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuş iptalleri artırıldı. Yetkililer, 22 Şubat’taki uçuşların yüzde 15’inin, 23 Şubat’taki uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceğini duyurdu.Hava koşullarının daha da kötüleşmesi halinde, uçuş iptallerinin artabileceği belirtilirken, yolcuların uçuş durumlarını havalimanı yetkililerinden takip etmeleri gerektiği ifade edildi.İstanbul'da yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? (21 Şubat Cuma)Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılar doğrultusunda, İstanbul'da ulaşımın aksaması ve öğrencilerin okula gidip gelmekte zorlanması ihtimali nedeniyle okulların tatil edilme olasılığı güçleniyor. İstanbul Valiliği’nden okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararlarını meteorolojik verilere göre vereceklerini belirtti.NTV'nin aktardığına göre Vali Gül, bu akşam saat 18.00’de AFAD İstanbul İl Müdürlüğü’nde karla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama yapacak. Bu açıklamada, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin de değerlendirme yapması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/meteoroloji-haritayi-guncelledi-afaddan-istanbul-dahil-33-kente-sari-ve-turuncu-alarm-buyuk-kar-1093838683.html

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