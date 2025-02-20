https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/6-il-tatili-duyurdu-21-subat-cuma-gunu-hangi-illerde-okullar-tatil--1093843967.html

7 il tatili duyurdu: 21 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil?

7 il tatili duyurdu: 21 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin çoğu ili yoğun kar yağışı altında. Samsun, Yalova, Sakarya, Bursa, Muş, Trabzon ve Kocaeli'nde yarın okullar tatil edildi. 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T17:16+0300

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türkiye

kar

kar tatili

istanbul

bursa

trabzon

samsun

yalova

kocaeli

okul

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Türkiye'nin genelinde etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına sebep oldu. Bursa'da 21 Şubat'ta okullar tatil mi?Bursa'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.Yalova'da 21 Şubat'ta okullar tatil mi?Yalova da yoğun kar yağışı ve buzlanma etkisi altında. Trabzon ve Samsun'da okullar tatil mi?Trabzon ve Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın (21 Şubat Cuma) eğitime ara verildi.Muş'ta okullar tatil mi?Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın (21 Şubat Cuma) ara verildi.Sakarya'da yarın okullar tatil mi?Sakarya Valiliği tatil kararını duyurdu:Kocaeli'nde cuma günü okullar tatilValilik hava durumundaki yoğunluktan dolayı şu duyuru ile kar tatili ilan edildiğini paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kar-etkisini-artiracak-istanbulda-yarin-okullar-tatil-mi-gozler-1800e-cevrildi-aciklama-bekleniyor-1093843564.html

türkiye

istanbul

bursa

trabzon

samsun

yalova

kocaeli

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