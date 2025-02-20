https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/6-il-tatili-duyurdu-21-subat-cuma-gunu-hangi-illerde-okullar-tatil--1093843967.html
7 il tatili duyurdu: 21 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil?
7 il tatili duyurdu: 21 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil?
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Türkiye'nin çoğu ili yoğun kar yağışı altında. Samsun, Yalova, Sakarya, Bursa, Muş, Trabzon ve Kocaeli'nde yarın okullar tatil edildi. 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T17:16+0300
2025-02-20T17:16+0300
2025-02-20T17:24+0300
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kar tatili
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Türkiye'nin genelinde etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına sebep oldu. Bursa'da 21 Şubat'ta okullar tatil mi?Bursa'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.Yalova'da 21 Şubat'ta okullar tatil mi?Yalova da yoğun kar yağışı ve buzlanma etkisi altında. Trabzon ve Samsun'da okullar tatil mi?Trabzon ve Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın (21 Şubat Cuma) eğitime ara verildi.Muş'ta okullar tatil mi?Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın (21 Şubat Cuma) ara verildi.Sakarya'da yarın okullar tatil mi?Sakarya Valiliği tatil kararını duyurdu:Kocaeli'nde cuma günü okullar tatilValilik hava durumundaki yoğunluktan dolayı şu duyuru ile kar tatili ilan edildiğini paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kar-etkisini-artiracak-istanbulda-yarin-okullar-tatil-mi-gozler-1800e-cevrildi-aciklama-bekleniyor-1093843564.html
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21 şubat cuma günü hangi illerde okullar tatil? , yarın okul tatil mi, yarın tatil olan okullar, yarın hangi illerde okul tatil, 21 şubat cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangisi?, 21 şubat bursada okullar tatil mi, samsunda okullar tatil mi, kocaelinde okullar tatil mi, samsunda okullar tatil mi
21 şubat cuma günü hangi illerde okullar tatil? , yarın okul tatil mi, yarın tatil olan okullar, yarın hangi illerde okul tatil, 21 şubat cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangisi?, 21 şubat bursada okullar tatil mi, samsunda okullar tatil mi, kocaelinde okullar tatil mi, samsunda okullar tatil mi
7 il tatili duyurdu: 21 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil?
17:16 20.02.2025 (güncellendi: 17:24 20.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin çoğu ili yoğun kar yağışı altında. Samsun, Yalova, Sakarya, Bursa, Muş, Trabzon ve Kocaeli'nde yarın okullar tatil edildi.
Türkiye'nin genelinde etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına sebep oldu.
Bursa'da 21 Şubat'ta okullar tatil mi?
Bursa'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.
Yalova'da 21 Şubat'ta okullar tatil mi?
Yalova da yoğun kar yağışı ve buzlanma etkisi altında.
Trabzon ve Samsun'da okullar tatil mi?
Trabzon ve Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın (21 Şubat Cuma) eğitime ara verildi.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın (21 Şubat Cuma) ara verildi.
Sakarya'da yarın okullar tatil mi?
Sakarya Valiliği tatil kararını duyurdu:
Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde iki (2) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Kocaeli'nde cuma günü okullar tatil
Valilik hava durumundaki yoğunluktan dolayı şu duyuru ile kar tatili ilan edildiğini paylaştı:
Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günlerinde, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime (2) iki gün ara verilmiştir.