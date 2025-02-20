https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaraydan-yabanci-hakem-karari-sonrasi-ilk-resmi-hamle-1093842038.html
Galatasaray'dan yabancı hakem kararı sonrası ilk resmi hamle
Galatasaray'dan yabancı hakem kararı sonrası ilk resmi hamle
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T15:38+0300
2025-02-20T15:38+0300
2025-02-20T16:00+0300
spor
galatasaray
yabancı hakem
abd hazine bakanlığı yabancı varlık kontrol ofisi
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TFF, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yönetmesine karar vermiş ve dev maçta Slovan Vincic'in düdük çalacağını açıklamıştı.Derbiyi yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanmasının ardından Galatasaray'dan ilk resmi adım geldi.HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/sampiyonlar-liginde-arda-guler-krizi-bu-takimdan-ayril-diye-seslendi-ancelotti-macin-yorumcusunu-1093827135.html
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galatasaray, yabancı hakem, abd hazine bakanlığı yabancı varlık kontrol ofisi
galatasaray, yabancı hakem, abd hazine bakanlığı yabancı varlık kontrol ofisi
Galatasaray'dan yabancı hakem kararı sonrası ilk resmi hamle
15:38 20.02.2025 (güncellendi: 16:00 20.02.2025)
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
TFF, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yönetmesine karar vermiş ve dev maçta Slovan Vincic'in düdük çalacağını açıklamıştı.
Derbiyi yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanmasının ardından Galatasaray'dan ilk resmi adım geldi.
HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.