https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1093850199.html
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Sputnik Türkiye
AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T22:40+0300
2025-02-20T22:40+0300
2025-02-20T22:47+0300
spor
galatasaray
uefa avrupa ligi
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093850461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fec00c2155f431a0deddad87fb513327.jpg
Galatasaray rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollandalı rakibi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093850461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1f65d96c5befaddf4965f435505f4ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, gs, gs maçı, gs az alkmaar, az alkmaar, galatasaray maçı, günay güvenç, gs az, gs maç, galatasaray vs az alkmaar, gs az alkmaar maçı, galatasaray'ın maçı, galatasaray - az alkmaar istatistikleri, gs maci, galatasaray az, az,
galatasaray, gs, gs maçı, gs az alkmaar, az alkmaar, galatasaray maçı, günay güvenç, gs az, gs maç, galatasaray vs az alkmaar, gs az alkmaar maçı, galatasaray'ın maçı, galatasaray - az alkmaar istatistikleri, gs maci, galatasaray az, az,
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
22:40 20.02.2025 (güncellendi: 22:47 20.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Galatasaray rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollandalı rakibi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilmişti.