https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-az-alkmaar-maci-oynanacak-mi-kar-yagisi-beklenenen-maca-saatler-kala-son-durum-1093825147.html
İstanbul için bugün de kuvvetli kar uyarısı var: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Stadyum hazır mı?
İstanbul için bugün de kuvvetli kar uyarısı var: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Stadyum hazır mı?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken stadyumda çalışmalar tüm hızıyla... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:35+0300
2025-02-20T09:35+0300
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.Galatasaray maçı oynanacak mı?İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle zeminin son durumu ve maçın oynanıp oynanamayacağı merak konusu. Maç saatinde kentte kar yağışı beklenirken stadyumda maçın oynanması için önlemler devam ediyor.Maç saatinde kar yağışının ve zeminin durumunu kontrol edecek olan UEFA yetkilileri karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.Isıtma çalışması yapılıyorGalatasaray'ın stadı Rams Park'ta Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi zemin ısıtma çalışmaları yapılıyor. Isıtma sisteminde özel bir ışık kullanıyor.Yağan karın temizlenmesi sonrası saha zemini, branda ile kaplanacak.Isıtma sistemleri ve ışıklar aktif hale getirildi. Aşırı kar yağışı durumunda, kar küreme araçları devreye girecek.Galatasaray-AZ Alkmaar maçı saat kaçta hangi kanalda?alatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki rövanş karşılaşması, kar yağışı engel olmaz ve oynanırsa TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.Hollanda'da oynanan ilk maçı sarı kırmızılı ekip 4-1 kaybetmişti.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi?Bu arada Alkmaar maçının ertelenmesi Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında "Galatasaray'ın maçı sırasında İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Maç oynanmazsa cumaya ertelenecek. Bu durumda pazartesi olan derbi için sıkıntı çıkar mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte Üründül'ün yanıtı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/galatasaraydan-tff-aciklamasi-bir-kulubun-federasyonu-olmayi-birakin-1093810184.html
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galatasaray-az alkmaar maçı, galatasaray maçı oynanacak mı, galatasaray maçı iptal mi, galatasaray-az alkmaar maçı saat kaçta, galatasaray-az alkmaar maçı hangi kanal, galatasaray-az alkmaar maçı kar iptali
galatasaray-az alkmaar maçı, galatasaray maçı oynanacak mı, galatasaray maçı iptal mi, galatasaray-az alkmaar maçı saat kaçta, galatasaray-az alkmaar maçı hangi kanal, galatasaray-az alkmaar maçı kar iptali
İstanbul için bugün de kuvvetli kar uyarısı var: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Stadyum hazır mı?
09:35 20.02.2025 (güncellendi: 09:38 20.02.2025)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken stadyumda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı, stadyumda hazırlıklar ne durumda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.
Galatasaray maçı oynanacak mı?
İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle zeminin son durumu ve maçın oynanıp oynanamayacağı merak konusu. Maç saatinde kentte kar yağışı beklenirken stadyumda maçın oynanması için önlemler devam ediyor.
Maç saatinde kar yağışının ve zeminin durumunu kontrol edecek olan UEFA yetkilileri karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.
Isıtma çalışması yapılıyor
Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi zemin ısıtma çalışmaları yapılıyor. Isıtma sisteminde özel bir ışık kullanıyor.
Yağan karın temizlenmesi sonrası saha zemini, branda ile kaplanacak.
Isıtma sistemleri ve ışıklar aktif hale getirildi. Aşırı kar yağışı durumunda, kar küreme araçları devreye girecek.
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı saat kaçta hangi kanalda?
alatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki rövanş karşılaşması, kar yağışı engel olmaz ve oynanırsa TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.
Hollanda'da oynanan ilk maçı sarı kırmızılı ekip 4-1 kaybetmişti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi?
Bu arada Alkmaar maçının ertelenmesi Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.
Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında "Galatasaray'ın maçı sırasında İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Maç oynanmazsa cumaya ertelenecek. Bu durumda pazartesi olan derbi için sıkıntı çıkar mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte Üründül'ün yanıtı:
"Kar yağışı nedeniyle bugün Galatasaray'ın maçının yarına ertelenme ihtimali olabilir. Bu durumda derbinin de salı gününe alınması gündeme gelir. Ancak hafta içinde Türkiye Kupası karşılaşmaları olduğunu da düşünürsek derbi ileride bir tarihe kalabilir. Eğer kar nedeniyle Avrupa maçı yarın da oynanamazsa bir sonraki haftaya kalır."