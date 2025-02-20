https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-az-alkmaar-maci-oynanacak-mi-kar-yagisi-beklenenen-maca-saatler-kala-son-durum-1093825147.html

İstanbul için bugün de kuvvetli kar uyarısı var: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Stadyum hazır mı?

İstanbul için bugün de kuvvetli kar uyarısı var: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Stadyum hazır mı?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken stadyumda çalışmalar tüm hızıyla... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T09:35+0300

2025-02-20T09:35+0300

2025-02-20T09:38+0300

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.Galatasaray maçı oynanacak mı?İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle zeminin son durumu ve maçın oynanıp oynanamayacağı merak konusu. Maç saatinde kentte kar yağışı beklenirken stadyumda maçın oynanması için önlemler devam ediyor.Maç saatinde kar yağışının ve zeminin durumunu kontrol edecek olan UEFA yetkilileri karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.Isıtma çalışması yapılıyorGalatasaray'ın stadı Rams Park'ta Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi zemin ısıtma çalışmaları yapılıyor. Isıtma sisteminde özel bir ışık kullanıyor.Yağan karın temizlenmesi sonrası saha zemini, branda ile kaplanacak.Isıtma sistemleri ve ışıklar aktif hale getirildi. Aşırı kar yağışı durumunda, kar küreme araçları devreye girecek.Galatasaray-AZ Alkmaar maçı saat kaçta hangi kanalda?alatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki rövanş karşılaşması, kar yağışı engel olmaz ve oynanırsa TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.Hollanda'da oynanan ilk maçı sarı kırmızılı ekip 4-1 kaybetmişti.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi?Bu arada Alkmaar maçının ertelenmesi Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında "Galatasaray'ın maçı sırasında İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Maç oynanmazsa cumaya ertelenecek. Bu durumda pazartesi olan derbi için sıkıntı çıkar mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte Üründül'ün yanıtı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/galatasaraydan-tff-aciklamasi-bir-kulubun-federasyonu-olmayi-birakin-1093810184.html

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