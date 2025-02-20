https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/filipinlerde-sinek-basina-odul-kondu-5-tane-sivrisinek-olduren-1-peso-alacak-1093848052.html
Filipinler'de sinek başına ödül kondu: 5 tane sivrisinek öldüren 1 peso alacak
Filipinler'de sinek başına ödül kondu: 5 tane sivrisinek öldüren 1 peso alacak
Sputnik Türkiye
Filipinler hükümeti, dang hummasıyla mücadelede ilginç bir yöntem buldu. Mandaluyong Şehri'ndeki Barangay Addition Hills bölgesinde başlatılan 'May piso sa... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T19:55+0300
2025-02-20T19:55+0300
2025-02-20T19:55+0300
dünya
filipinler
sivrisinek
sivrisineklerden bulaşan hastalıklar
dang
dang humması
hastalık
bulaşıcı hastalık
salgın hastalık
peso
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103443/20/1034432030_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_c9d2b3f27ce09b99a38d4f609de10e93.jpg
Filipinler'de dang humması nedeniyle ölü yada diri her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verilecek.Pasifik ülkesi Filipinler genelinde başlayan dang hummasıyla mücadelede 'May piso sa fog' (Sivrisinek Karşılığında Peso) uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Programla, halka yakaladıkları her sivrisinek için ödül verileceği ifade edildi. İster ölü, ister canlı, isterse larva aşamasında olsun, her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verileceği açıklandı. Programın temel hedefi, dang humması virüsünü yayan Aedes aegypti sivrisineklerinin popülasyonunu azaltmak olduğu açıklanırken canlı olarak yakalanan sivrisineklerin ultraviyole ışıkla yok edileceği belirtildi. Yerel Belediye Başkanı Carlito Cerlan, programın sivrisineklerle mücadelede toplumun katılımını artırmayı amaçladığını duyurdu. Yetkililer, sivrisinek yakalamanın sağlık riski oluşturabileceği için yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerin programa katılmasına izin verileceğini açıkladı. Halk arasında 'kaburga kıran ateş' olarak da bilinen dang hummasının özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bilim-insanlari-uyardi-pizzayi-kutusunda-yemeyin-1093847395.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103443/20/1034432030_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b4a520419c60661d77d5f7e7e1fb073f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filipinler, sivrisinek, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, dang, dang humması, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, peso, dolar, dolar/tl
filipinler, sivrisinek, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, dang, dang humması, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, peso, dolar, dolar/tl
Filipinler'de sinek başına ödül kondu: 5 tane sivrisinek öldüren 1 peso alacak
Filipinler hükümeti, dang hummasıyla mücadelede ilginç bir yöntem buldu. Mandaluyong Şehri'ndeki Barangay Addition Hills bölgesinde başlatılan 'May piso sa fog' (Sivrisinek Karşılığında Peso) adlı programla, halk yakaladıkları her sivrisinek için ödül kazanacak. Ölü yada diri her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verileceği açıklandı.
Filipinler'de dang humması nedeniyle ölü yada diri her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verilecek.
Pasifik ülkesi Filipinler genelinde başlayan dang hummasıyla mücadelede 'May piso sa fog' (Sivrisinek Karşılığında Peso) uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Programla, halka yakaladıkları her sivrisinek için ödül verileceği ifade edildi. İster ölü, ister canlı, isterse larva aşamasında olsun, her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verileceği açıklandı.
Programın temel hedefi, dang humması virüsünü yayan Aedes aegypti sivrisineklerinin popülasyonunu azaltmak olduğu açıklanırken canlı olarak yakalanan sivrisineklerin ultraviyole ışıkla yok edileceği belirtildi. Yerel Belediye Başkanı Carlito Cerlan, programın sivrisineklerle mücadelede toplumun katılımını artırmayı amaçladığını duyurdu.
Yetkililer, sivrisinek yakalamanın sağlık riski oluşturabileceği için yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerin programa katılmasına izin verileceğini açıkladı. Halk arasında 'kaburga kıran ateş' olarak da bilinen dang hummasının özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.