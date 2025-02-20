Filipinler'de sinek başına ödül kondu: 5 tane sivrisinek öldüren 1 peso alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
‘Türkiye’de futbol, futbol olmaktan çıkartıldı’
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/filipinlerde-sinek-basina-odul-kondu-5-tane-sivrisinek-olduren-1-peso-alacak-1093848052.html
Filipinler'de sinek başına ödül kondu: 5 tane sivrisinek öldüren 1 peso alacak
Filipinler'de sinek başına ödül kondu: 5 tane sivrisinek öldüren 1 peso alacak
Sputnik Türkiye
Filipinler hükümeti, dang hummasıyla mücadelede ilginç bir yöntem buldu. Mandaluyong Şehri'ndeki Barangay Addition Hills bölgesinde başlatılan 'May piso sa... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T19:55+0300
2025-02-20T19:55+0300
dünya
filipinler
sivrisinek
sivrisineklerden bulaşan hastalıklar
dang
dang humması
hastalık
bulaşıcı hastalık
salgın hastalık
peso
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103443/20/1034432030_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_c9d2b3f27ce09b99a38d4f609de10e93.jpg
Filipinler'de dang humması nedeniyle ölü yada diri her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verilecek.Pasifik ülkesi Filipinler genelinde başlayan dang hummasıyla mücadelede 'May piso sa fog' (Sivrisinek Karşılığında Peso) uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Programla, halka yakaladıkları her sivrisinek için ödül verileceği ifade edildi. İster ölü, ister canlı, isterse larva aşamasında olsun, her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verileceği açıklandı. Programın temel hedefi, dang humması virüsünü yayan Aedes aegypti sivrisineklerinin popülasyonunu azaltmak olduğu açıklanırken canlı olarak yakalanan sivrisineklerin ultraviyole ışıkla yok edileceği belirtildi. Yerel Belediye Başkanı Carlito Cerlan, programın sivrisineklerle mücadelede toplumun katılımını artırmayı amaçladığını duyurdu. Yetkililer, sivrisinek yakalamanın sağlık riski oluşturabileceği için yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerin programa katılmasına izin verileceğini açıkladı. Halk arasında 'kaburga kıran ateş' olarak da bilinen dang hummasının özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bilim-insanlari-uyardi-pizzayi-kutusunda-yemeyin-1093847395.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103443/20/1034432030_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b4a520419c60661d77d5f7e7e1fb073f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filipinler, sivrisinek, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, dang, dang humması, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, peso, dolar, dolar/tl
filipinler, sivrisinek, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, dang, dang humması, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, peso, dolar, dolar/tl

Filipinler'de sinek başına ödül kondu: 5 tane sivrisinek öldüren 1 peso alacak

19:55 20.02.2025
© Sputniksivrisinek
sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Sputnik
Abone ol
Filipinler hükümeti, dang hummasıyla mücadelede ilginç bir yöntem buldu. Mandaluyong Şehri'ndeki Barangay Addition Hills bölgesinde başlatılan 'May piso sa fog' (Sivrisinek Karşılığında Peso) adlı programla, halk yakaladıkları her sivrisinek için ödül kazanacak. Ölü yada diri her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verileceği açıklandı.
Filipinler'de dang humması nedeniyle ölü yada diri her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verilecek.
Pasifik ülkesi Filipinler genelinde başlayan dang hummasıyla mücadelede 'May piso sa fog' (Sivrisinek Karşılığında Peso) uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Programla, halka yakaladıkları her sivrisinek için ödül verileceği ifade edildi. İster ölü, ister canlı, isterse larva aşamasında olsun, her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verileceği açıklandı.
Programın temel hedefi, dang humması virüsünü yayan Aedes aegypti sivrisineklerinin popülasyonunu azaltmak olduğu açıklanırken canlı olarak yakalanan sivrisineklerin ultraviyole ışıkla yok edileceği belirtildi. Yerel Belediye Başkanı Carlito Cerlan, programın sivrisineklerle mücadelede toplumun katılımını artırmayı amaçladığını duyurdu.
Yetkililer, sivrisinek yakalamanın sağlık riski oluşturabileceği için yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerin programa katılmasına izin verileceğini açıkladı. Halk arasında 'kaburga kıran ateş' olarak da bilinen dang hummasının özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.
Pizza. Lokanta - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
DÜNYA
Bilim insanları uyardı: 'Pizzayı kutusunda yemeyin'
19:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала