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Fenomenlerin zirvesindeki isim MrBeast’in yıllık kazancı sızdırıldı
Fenomenlerin zirvesindeki isim MrBeast’in yıllık kazancı sızdırıldı
Sputnik Türkiye
En popüler içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, platformda 359 milyon aboneye ulaşarak zirveye oturdu. Fenomen ismin son 28 günde 2.688 milyar... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, YouTube’da büyük ödüllü yarışmalar, hayırsever projeler ve ekstrem içerikleriyle tanınıyor. Sadece bir ayda 162 milyon saat izlenen fenomen ismin, YouTube'dan elde ettiği gelirle ilgili çarpıcı bilgiler sızdırıldı.ViewStats tarafından sızdırılan 20 Ocak - 15 Şubat 2025 verilerine göre:📌 Son 28 günde toplam 2.688 milyar görüntülenme aldı.📌 İçerikleri toplamda 162 milyondan fazla saat izlendi.📌 Bu görüntülenmelerden 4.2 milyon dolar kazandı.📌 Bu verilere göre ana kanalının yıllık geliri yaklaşık 50 milyon dolara ulaşıyor.Sosyal medyada tartışma yarattıMrBeast’in kazançlarının sızdırılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar fenomen ismin gelirini yorum yağmuruna tuttu.💬 Bir sosyal medya kullanıcısı: “Sponsorları da eklersek, ayda 7 milyon dolar kazanıyor! Hepsi hak edilmiş.”💬 Bir başka kullanıcı: “Her açıdan bakıldığında o zaten zengin.”💬 Üçüncü bir yorumcu: “Bu sadece YouTube geliri, büyük içerik üreticilerinin kazançlarının %90’ı reklamlardan geliyor.”MrBeast nasıl bu kadar çok kazanıyor?MrBeast’in başarısının ardında yatan birkaç önemli faktör var:🔹 Viral İçerikler: Büyük ödüllü yarışmalar ve ekstrem videolar, YouTube’un algoritması tarafından öne çıkarılıyor.🔹 Dev Sponsorlar: Markalar, MrBeast’in videolarında yer almak için milyonlarca dolar ödüyor.🔹 Reklam Gelirleri: YouTube’dan gelen yüksek reklam gelirleri, kazancını artırıyor.🔹 Yan İşletmeler: MrBeast Burger ve Feastables gibi girişimleri de önemli bir gelir kaynağı.
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mrbeast, jimmy donaldson, youtube, youtuber, kazanç
mrbeast, jimmy donaldson, youtube, youtuber, kazanç

Fenomenlerin zirvesindeki isim MrBeast’in yıllık kazancı sızdırıldı

10:08 20.02.2025
© AP Photo / Rebecca BlackwellMrBeast adını kullanan popüler YouTube video yapımcısı Jimmy Donaldson
MrBeast adını kullanan popüler YouTube video yapımcısı Jimmy Donaldson - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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En popüler içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, platformda 359 milyon aboneye ulaşarak zirveye oturdu. Fenomen ismin son 28 günde 2.688 milyar görüntülenmeye ulaşarak 4,2 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Yıllık kazancının 50 milyon doları aştığı tahmin edilirken, sosyal medya kullanıcıları bu rakamlar karşısında adeta şaşkına döndü.
Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, YouTube’da büyük ödüllü yarışmalar, hayırsever projeler ve ekstrem içerikleriyle tanınıyor. Sadece bir ayda 162 milyon saat izlenen fenomen ismin, YouTube'dan elde ettiği gelirle ilgili çarpıcı bilgiler sızdırıldı.
ViewStats tarafından sızdırılan 20 Ocak - 15 Şubat 2025 verilerine göre:
📌 Son 28 günde toplam 2.688 milyar görüntülenme aldı.
📌 İçerikleri toplamda 162 milyondan fazla saat izlendi.
📌 Bu görüntülenmelerden 4.2 milyon dolar kazandı.
📌 Bu verilere göre ana kanalının yıllık geliri yaklaşık 50 milyon dolara ulaşıyor.

Sosyal medyada tartışma yarattı

MrBeast’in kazançlarının sızdırılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar fenomen ismin gelirini yorum yağmuruna tuttu.
💬 Bir sosyal medya kullanıcısı: “Sponsorları da eklersek, ayda 7 milyon dolar kazanıyor! Hepsi hak edilmiş.”
💬 Bir başka kullanıcı: “Her açıdan bakıldığında o zaten zengin.”
💬 Üçüncü bir yorumcu: “Bu sadece YouTube geliri, büyük içerik üreticilerinin kazançlarının %90’ı reklamlardan geliyor.”

MrBeast nasıl bu kadar çok kazanıyor?

MrBeast’in başarısının ardında yatan birkaç önemli faktör var:
🔹 Viral İçerikler: Büyük ödüllü yarışmalar ve ekstrem videolar, YouTube’un algoritması tarafından öne çıkarılıyor.
🔹 Dev Sponsorlar: Markalar, MrBeast’in videolarında yer almak için milyonlarca dolar ödüyor.
🔹 Reklam Gelirleri: YouTube’dan gelen yüksek reklam gelirleri, kazancını artırıyor.
🔹 Yan İşletmeler: MrBeast Burger ve Feastables gibi girişimleri de önemli bir gelir kaynağı.
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