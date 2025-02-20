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Emlak konut 2025 kampanyası: Başvurular başladı mı, ödeme şartları neler? İşte projenin geçerli olduğu iller
Emlak konut 2025 kampanyası: Başvurular başladı mı, ödeme şartları neler? İşte projenin geçerli olduğu iller
Sputnik Türkiye
Emlak Konut, orta gelir grubu için hazırladığı 2025 konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Projede İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:45+0300
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ekonomi
emlak konut
emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı
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Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik Türkiye genelinde büyük bir konut kampanyası başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen bu proje kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere 25 şehirde konut satışları yapılacak. Proje, farklı ödeme planları ve uygun finansman modelleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.Yeni kampanya, özellikle kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlara hitap ediyor. Peşinatsız ev alma imkanı, ilk yıl taksit ödemesiz model ve leasing destekli finansman sistemi gibi seçeneklerle alıcılara kolaylık sağlanacak. Kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak ve bu sayede binlerce ailenin ev sahibi olması hedefleniyor.Emlak Konut Kampanyası Detayları AçıklandıEmlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adıyla duyurulan yeni kampanyanın detaylarını paylaştı."Gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. 25 farklı projede cazip fırsatlar sunarak sektöre ivme kazandırıyoruz."Kampanya kapsamında toplamda 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak. Ev sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme planları ve avantajlı finansman modelleri sunuluyor.Ödeme planında 3 farklı model sunuluyorEmlak Konut’un orta gelir grubu için hazırladığı kampanyada esnek ödeme seçenekleri dikkat çekiyor. 3 farklı ödeme modeli sunuluyor:Bu ödeme modelleri ile orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olması amaçlanıyor.Emlak Konut kampanyası hangi i̇llerde geçerli?Kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere 25 şehirde konut satışı gerçekleştirilecek. Projeler, şehir merkezlerine yakın, gelişmekte olan bölgelerde konumlandırılarak yatırım fırsatı da sunuyor.Başvurular başladı: Son tarih 23 mart 2025Emlak Konut’un başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" için başvurular resmen başladı. Başvurular için herhangi bir özel şart aranmayacak ve işlemler kampanyaya dahil olan projelerin satış ofislerinden yapılacak. Son başvuru tarihi ise 23 Mart 2025 olarak belirlendi.Başvurular nereden yapılacak?Kazançlı Yatırım Kampanyası hakkında detaylı bilgiler Emlak Konut'un resmi web sitesi, 444 36 55 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden alınabilecek.Kampanyanın geçerli̇ olduğu projelerKampanya Emlak Konut'un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde geçerli olacak.Kampanya toplamda 4 bin 500 daireyi kapsayacak.İşte kampanyanın geçerli olduğu projeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emlak-konutun-kampanyasinda-detaylar-aciklandi-25-projede-pesinatsiz-ve-dusuk-faizli-konut-satisi-1093795393.html
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Emlak konut 2025 kampanyası: Başvurular başladı mı, ödeme şartları neler? İşte projenin geçerli olduğu iller

09:45 20.02.2025 (güncellendi: 09:47 20.02.2025)
© AAsosyal konut
sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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Emlak Konut, orta gelir grubu için hazırladığı 2025 konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Projede İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere 25 farklı proje yer alıyor. 3 farklı ödeme seçeneği sunulan kampanyada, peşinatsız ev sahibi olma fırsatı da bulunuyor. Başvurular başladı ve son tarih 23 Mart 2025...
Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik Türkiye genelinde büyük bir konut kampanyası başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen bu proje kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere 25 şehirde konut satışları yapılacak. Proje, farklı ödeme planları ve uygun finansman modelleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Yeni kampanya, özellikle kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlara hitap ediyor. Peşinatsız ev alma imkanı, ilk yıl taksit ödemesiz model ve leasing destekli finansman sistemi gibi seçeneklerle alıcılara kolaylık sağlanacak. Kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak ve bu sayede binlerce ailenin ev sahibi olması hedefleniyor.

Emlak Konut Kampanyası Detayları Açıklandı

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adıyla duyurulan yeni kampanyanın detaylarını paylaştı.
"Gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. 25 farklı projede cazip fırsatlar sunarak sektöre ivme kazandırıyoruz."
Kampanya kapsamında toplamda 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak. Ev sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme planları ve avantajlı finansman modelleri sunuluyor.

Ödeme planında 3 farklı model sunuluyor

Emlak Konut’un orta gelir grubu için hazırladığı kampanyada esnek ödeme seçenekleri dikkat çekiyor. 3 farklı ödeme modeli sunuluyor:
1.
Peşinatsız Azalan Taksit Modeli:Peşinatsız ev sahibi olma fırsatı
Taksitler her geçen ay azalarak ödeniyor
Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade imkanı
2.
İlk 12 Ay Taksit Emlak Konut’tan Modeli:İlk yıl taksit ödemesi yok, Emlak Konut tarafından karşılanıyor
Toplamda %12 oranında kazanç sağlanıyor
Aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı
3.
Leasing Destekli Finansman Modeli:Peşinatsız veya düşük peşinatla esnek ödeme imkanı
Emlak Katılım Bankası ile iş birliği içinde finansman desteği
120 aya kadar vade imkanı
Bu ödeme modelleri ile orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olması amaçlanıyor.

Emlak Konut kampanyası hangi i̇llerde geçerli?

Kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere 25 şehirde konut satışı gerçekleştirilecek. Projeler, şehir merkezlerine yakın, gelişmekte olan bölgelerde konumlandırılarak yatırım fırsatı da sunuyor.

Başvurular başladı: Son tarih 23 mart 2025

Emlak Konut’un başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" için başvurular resmen başladı. Başvurular için herhangi bir özel şart aranmayacak ve işlemler kampanyaya dahil olan projelerin satış ofislerinden yapılacak. Son başvuru tarihi ise 23 Mart 2025 olarak belirlendi.

Başvurular nereden yapılacak?

Kazançlı Yatırım Kampanyası hakkında detaylı bilgiler Emlak Konut'un resmi web sitesi, 444 36 55 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli̇ olduğu projeler

Kampanya Emlak Konut'un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde geçerli olacak.
Kampanya toplamda 4 bin 500 daireyi kapsayacak.
İşte kampanyanın geçerli olduğu projeler:
YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ, Arnavutköy/İstanbul
YENİ FİKİRTEPE, İstanbul/Kadıköy
KUZEY ADALAR, İstanbul/Kartal
BARBAROS 48, İstanbul/Beşiktaş
BATIYAKASI, İstanbul/Kartal
EBRULİ KAYAŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
GÖLYAKA İSTANBUL, İstanbul/Avcılar
ODAK İSTANBUL, İstanbul/Bağcılar
HAYAT FLORA, İstanbul/Küçükçekmece
MAJÖR GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
MEYDAN BAŞAKŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
NEZİHPARK BAHÇEKENT, İstanbul/Başakşehir
TUAL ASYA, İstanbul/Sancaktepe
BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE, İstanbul/Başakşehir
GÖKTÜRK KEMER EVLERİ, İstanbul/Eyüpsultan
NİDAPARK İSTİNYE, İstanbul/Sarıyer
SENFONİ ETİLER, İstanbul/Etiler
TUAL GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
VADİ PANORAMA, İstanbul/Kağıthane
YENİ LEVENT, İstanbul/Sarıyer
PARK YAŞAM ÇINARKÖY, İstanbul/Çekmeköy
EVORA İZMİR, İzmir
ALLSANCAK, İzmir/Alsancak
BALIKESİR EMLAKKONUTLARI Balıkesir, Altıeylül
PARK YAŞAM ANTALYA Antalya/Aksu
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EKONOMİ
Emlak Konut'un kampanyasında detaylar açıklandı: 25 projede peşinatsız ve düşük faizli konut satışı
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