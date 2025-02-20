https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/emlak-konut-2025-kampanyasi-basvurular-basladi-mi-odeme-sartlari-neler-iste-projenin-gecerli-oldugu-1093825115.html

Emlak konut 2025 kampanyası: Başvurular başladı mı, ödeme şartları neler? İşte projenin geçerli olduğu iller

Emlak konut 2025 kampanyası: Başvurular başladı mı, ödeme şartları neler? İşte projenin geçerli olduğu iller

Sputnik Türkiye

Emlak Konut, orta gelir grubu için hazırladığı 2025 konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Projede İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T09:45+0300

2025-02-20T09:45+0300

2025-02-20T09:47+0300

ekonomi

emlak konut

emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı

izmir

antalya

balıkesir

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik Türkiye genelinde büyük bir konut kampanyası başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen bu proje kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere 25 şehirde konut satışları yapılacak. Proje, farklı ödeme planları ve uygun finansman modelleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.Yeni kampanya, özellikle kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlara hitap ediyor. Peşinatsız ev alma imkanı, ilk yıl taksit ödemesiz model ve leasing destekli finansman sistemi gibi seçeneklerle alıcılara kolaylık sağlanacak. Kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak ve bu sayede binlerce ailenin ev sahibi olması hedefleniyor.Emlak Konut Kampanyası Detayları AçıklandıEmlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adıyla duyurulan yeni kampanyanın detaylarını paylaştı."Gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. 25 farklı projede cazip fırsatlar sunarak sektöre ivme kazandırıyoruz."Kampanya kapsamında toplamda 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak. Ev sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme planları ve avantajlı finansman modelleri sunuluyor.Ödeme planında 3 farklı model sunuluyorEmlak Konut’un orta gelir grubu için hazırladığı kampanyada esnek ödeme seçenekleri dikkat çekiyor. 3 farklı ödeme modeli sunuluyor:Bu ödeme modelleri ile orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olması amaçlanıyor.Emlak Konut kampanyası hangi i̇llerde geçerli?Kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere 25 şehirde konut satışı gerçekleştirilecek. Projeler, şehir merkezlerine yakın, gelişmekte olan bölgelerde konumlandırılarak yatırım fırsatı da sunuyor.Başvurular başladı: Son tarih 23 mart 2025Emlak Konut’un başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" için başvurular resmen başladı. Başvurular için herhangi bir özel şart aranmayacak ve işlemler kampanyaya dahil olan projelerin satış ofislerinden yapılacak. Son başvuru tarihi ise 23 Mart 2025 olarak belirlendi.Başvurular nereden yapılacak?Kazançlı Yatırım Kampanyası hakkında detaylı bilgiler Emlak Konut'un resmi web sitesi, 444 36 55 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden alınabilecek.Kampanyanın geçerli̇ olduğu projelerKampanya Emlak Konut'un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde geçerli olacak.Kampanya toplamda 4 bin 500 daireyi kapsayacak.İşte kampanyanın geçerli olduğu projeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emlak-konutun-kampanyasinda-detaylar-aciklandi-25-projede-pesinatsiz-ve-dusuk-faizli-konut-satisi-1093795393.html

izmir

antalya

balıkesir

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