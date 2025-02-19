https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emlak-konutun-kampanyasinda-detaylar-aciklandi-25-projede-pesinatsiz-ve-dusuk-faizli-konut-satisi-1093795393.html

Emlak Konut'un kampanyasında detaylar açıklandı: 25 projede peşinatsız ve düşük faizli konut satışı

Emlak Konut'un kampanyasında detaylar açıklandı: 25 projede peşinatsız ve düşük faizli konut satışı

Sputnik Türkiye

Emlak Konut'un orta gelirliler için hazırladığı konut kampanyasının detayları belli oldu. 25 farklı projede ev sahibi olmak isteyenler için 3 farklı modelde... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T11:24+0300

2025-02-19T11:24+0300

2025-02-19T11:31+0300

ekonomi̇

emlak konut

emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı

sosyal konut

sosyal konut projesi şartları

sosyal konut projesi

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Emlak Konut, orta gelirli vatandaşlar için özel konut kampanyasını duyurdu. “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında peşinat ödemeden, azalan taksitli ve düşük faizli konut sahibi olma fırsatı sunulacak. Kampanya, 25 farklı projede geçerli olacak ve 4500 konut satışa sunulacak. Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli sunulacak:📌 1. Model: Peşinatsız, Azalan Taksitli Sistem📌 2. Model: İlk Yıl Taksitler Emlak Konut’tan📌 3. Model: Leasing Destekli, Uzun Vadeli ve Esnek Ödeme4 bin 500 konut satışa çıkacak: Son Başvuru 23 MartKazançlı Yatırım Kampanyası, Türkiye genelinde 25 projede uygulanacak. Toplamda 4500 konut satışa sunulacak. Peşinatsız ve azalan taksitli ödeme planlarıyla konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor.📌 Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.

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