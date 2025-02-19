https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emlak-konutun-kampanyasinda-detaylar-aciklandi-25-projede-pesinatsiz-ve-dusuk-faizli-konut-satisi-1093795393.html
Emlak Konut'un kampanyasında detaylar açıklandı: 25 projede peşinatsız ve düşük faizli konut satışı
Emlak Konut'un kampanyasında detaylar açıklandı: 25 projede peşinatsız ve düşük faizli konut satışı
Sputnik Türkiye
Emlak Konut'un orta gelirliler için hazırladığı konut kampanyasının detayları belli oldu. 25 farklı projede ev sahibi olmak isteyenler için 3 farklı modelde... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T11:24+0300
2025-02-19T11:24+0300
2025-02-19T11:31+0300
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emlak konut
emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı
sosyal konut
sosyal konut projesi şartları
sosyal konut projesi
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Emlak Konut, orta gelirli vatandaşlar için özel konut kampanyasını duyurdu. “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında peşinat ödemeden, azalan taksitli ve düşük faizli konut sahibi olma fırsatı sunulacak. Kampanya, 25 farklı projede geçerli olacak ve 4500 konut satışa sunulacak. Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli sunulacak:📌 1. Model: Peşinatsız, Azalan Taksitli Sistem📌 2. Model: İlk Yıl Taksitler Emlak Konut’tan📌 3. Model: Leasing Destekli, Uzun Vadeli ve Esnek Ödeme4 bin 500 konut satışa çıkacak: Son Başvuru 23 MartKazançlı Yatırım Kampanyası, Türkiye genelinde 25 projede uygulanacak. Toplamda 4500 konut satışa sunulacak. Peşinatsız ve azalan taksitli ödeme planlarıyla konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor.📌 Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.
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emlak konut kampanyası, peşinatsız ev sahibi olma, emlak konut başvuru şartları, azalan taksitli konut kredisi, emlak konut ödeme planı, orta gelirliye konut fırsatı, emlak konut son başvuru tarihi, kira öder gibi ev sahibi olma, emlak konut 2025 kampanyası, 0.99 faizli konut kredisi, 120 ay vadeli konut kredisi, emlak konut hangi projelerde geçerli, kazançlı yatırım kampanyası, emlak konut başvuru tarihi, emlak konut kaç konut satacak, ev almak isteyenler için kampanya, emlak konut peşinatsız ev, emlak konut projeleri, emlak konut faiz oranları, düşük faizli konut kredisi, 2025 konut kampanyaları, konut fiyatları 2025, kira öder gibi ev almak, emlak konut 25 proje listesi, emlak konut ödeme seçenekleri, ilk yıl taksit ödemeden ev almak, 1.29 faizli konut kredisi,
Emlak Konut'un kampanyasında detaylar açıklandı: 25 projede peşinatsız ve düşük faizli konut satışı
11:24 19.02.2025 (güncellendi: 11:31 19.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Emlak Konut'un orta gelirliler için hazırladığı konut kampanyasının detayları belli oldu. 25 farklı projede ev sahibi olmak isteyenler için 3 farklı modelde fırsatlar sunulacak. Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak.
Emlak Konut, orta gelirli vatandaşlar için özel konut kampanyasını duyurdu. “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında peşinat ödemeden, azalan taksitli ve düşük faizli konut sahibi olma fırsatı sunulacak. Kampanya, 25 farklı projede geçerli olacak ve 4500 konut satışa sunulacak. Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli sunulacak:
📌 1. Model: Peşinatsız, Azalan Taksitli Sistem
Peşinat ödemeden
konut sahibi olunabilecek.
Taksitler her ay azalacak
.
0.99 faiz oranı ve 60 ay vade
ile ödeme kolaylığı sağlanacak.
📌 2. Model: İlk Yıl Taksitler Emlak Konut’tan
İlk yıl taksitleri Emlak Konut ödeyecek
.
1.29 vade farkıyla 60 ay taksit imkanı sunulacak
.
📌 3. Model: Leasing Destekli, Uzun Vadeli ve Esnek Ödeme
Peşinatsız veya tercihe göre peşinat ödemeli seçenek sunulacak
.
Emlak Katılım Bankası aracılığıyla 120 aya varan finansman desteği sağlanacak
.
Örneğin, 6 milyon TL’lik bir daire için 60 ay vadeli ödeme planında taksitler ortalama 61 bin TL olacak
.
4 bin 500 konut satışa çıkacak: Son Başvuru 23 Mart
Kazançlı Yatırım Kampanyası, Türkiye genelinde 25 projede uygulanacak. Toplamda 4500 konut satışa sunulacak. Peşinatsız ve azalan taksitli ödeme planlarıyla konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor.
📌 Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.