https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ege-denizinde-alarm-prof-dr-hasan-sozbilirden-bir-kent-icin-uyari-yarim-saat-vaktimiz-olacak-1093824956.html

Ege Denizi'nde alarm, Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bir kent için uyarı: 'Yarım saat vaktimiz olacak'

Ege Denizi'nde alarm, Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bir kent için uyarı: 'Yarım saat vaktimiz olacak'

Sputnik Türkiye

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili kritik uyarılarda bulundu. İzmir’in sadece deprem ve tsunami ile değil, volkanik... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T09:28+0300

2025-02-20T09:28+0300

2025-02-20T09:28+0300

türkiye

ege denizi

deprem

ege bölgesi

izmir

prof. dr. hasan sözbilir

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Deprem ve tsunami tehlikesiyle sık sık gündeme gelen şehir, şimdi de volkanik patlama riskiyle karşı karşıya. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulunarak, Ege Denizi’nde volkanik hareketliliğin devam ettiğini ve İzmir’in de bu riskten etkilenebileceğini belirtti.Uzmanlar, bölgedeki aktif volkanların geçmişte büyük püskürmelere neden olduğunu ve benzer olayların gelecekte de yaşanabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Sözbilir, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na volkanik patlama riskinin de eklenmesi gerektiğini ifade ederken, yetkilileri bu konuda önlem almaya çağırdı.Bu bölgede çok sayıda volkan olduğunu ifade eden Sözbilir, "Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş." dedi.Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.'Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak'Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak" açıklamasında bulundu.Sözbilir, "Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/deprem-firtinasi-santoriniyi-salliyor-volkan-patlar-mi-tsunami-olur-mu-1093804534.html

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ege denizi, deprem, ege bölgesi, izmir, prof. dr. hasan sözbilir