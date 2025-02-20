Ege Denizi'nde alarm, Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bir kent için uyarı: 'Yarım saat vaktimiz olacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ege-denizinde-alarm-prof-dr-hasan-sozbilirden-bir-kent-icin-uyari-yarim-saat-vaktimiz-olacak-1093824956.html
Ege Denizi'nde alarm, Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bir kent için uyarı: 'Yarım saat vaktimiz olacak'
Ege Denizi'nde alarm, Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bir kent için uyarı: 'Yarım saat vaktimiz olacak'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili kritik uyarılarda bulundu. İzmir’in sadece deprem ve tsunami ile değil, volkanik... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:28+0300
2025-02-20T09:28+0300
türkiye
ege denizi
deprem
ege bölgesi
izmir
prof. dr. hasan sözbilir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093483760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61065bf4c043505bba4534d35e5a46b5.jpg
Deprem ve tsunami tehlikesiyle sık sık gündeme gelen şehir, şimdi de volkanik patlama riskiyle karşı karşıya. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulunarak, Ege Denizi’nde volkanik hareketliliğin devam ettiğini ve İzmir’in de bu riskten etkilenebileceğini belirtti.Uzmanlar, bölgedeki aktif volkanların geçmişte büyük püskürmelere neden olduğunu ve benzer olayların gelecekte de yaşanabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Sözbilir, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na volkanik patlama riskinin de eklenmesi gerektiğini ifade ederken, yetkilileri bu konuda önlem almaya çağırdı.Bu bölgede çok sayıda volkan olduğunu ifade eden Sözbilir, "Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş." dedi.Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.'Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak'Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak" açıklamasında bulundu.Sözbilir, "Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/deprem-firtinasi-santoriniyi-salliyor-volkan-patlar-mi-tsunami-olur-mu-1093804534.html
türkiye
ege denizi
ege bölgesi
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093483760_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_886f8692ff604f9995955e2c3d8a3b9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ege denizi, deprem, ege bölgesi, izmir, prof. dr. hasan sözbilir
ege denizi, deprem, ege bölgesi, izmir, prof. dr. hasan sözbilir

Ege Denizi'nde alarm, Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bir kent için uyarı: 'Yarım saat vaktimiz olacak'

09:28 20.02.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTsunami riski
Tsunami riski - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili kritik uyarılarda bulundu. İzmir’in sadece deprem ve tsunami ile değil, volkanik patlama riskiyle de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak" dedi.
Deprem ve tsunami tehlikesiyle sık sık gündeme gelen şehir, şimdi de volkanik patlama riskiyle karşı karşıya. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulunarak, Ege Denizi’nde volkanik hareketliliğin devam ettiğini ve İzmir’in de bu riskten etkilenebileceğini belirtti.
Uzmanlar, bölgedeki aktif volkanların geçmişte büyük püskürmelere neden olduğunu ve benzer olayların gelecekte de yaşanabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Sözbilir, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na volkanik patlama riskinin de eklenmesi gerektiğini ifade ederken, yetkilileri bu konuda önlem almaya çağırdı.
Bu bölgede çok sayıda volkan olduğunu ifade eden Sözbilir, "Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş." dedi.
Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

'Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak'

Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak" açıklamasında bulundu.
Sözbilir, "Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
GÖRÜŞ
Deprem fırtınası Santorini’yi sallıyor: Volkan patlar mı? Tsunami olur mu?
Dün, 15:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала