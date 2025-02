https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/dmm-turkiye-avrupanin-coplugu-haline-geldi-haberine-yanit-verdi-1093844611.html

DMM, 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine yanıt verdi

DMM, 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, The Guardian gazetesinin 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' iddiasını yalanladı. Açıklamada, Türkiye'nin sadece... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T17:21+0300

2025-02-20T17:21+0300

2025-02-20T17:21+0300

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

the guardian

atık

atık su

kimyasal atık

sıfır atık

sıfır atık projesi

evsel atık

plastik atık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg

DMM, The Guardian gazetesinde yayımlanan habere sosyal medya hesabından yanıt verdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yayımlanan 'Türkiye, 'sıfır atık' bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' başlıklı haberin manipülasyon içerdiğini bildirdi. DMM, söz konusu haberin kasıtlı olarak Türkiye'nin çevre politikalarına yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haberde Türkiye'nin yurt dışından fazla miktarda plastik atık ithal ettiği ve bu durumun çevresel krize yol açtığı iddialarına yer verildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili yürürlükteki mevzuatının ve Sıfır Atık Hareketi kapsamında elde edilen kazanımların bu iddiaları çürüttüğü ifade edildi.Açıklamada, Türkiye’nin plastik atık ithalatı konusunda katı kurallara sahip olduğu belirtilerek, sadece temiz ve geri dönüşüme uygun plastik atıkların ithalatına izin verildiği vurgulandı. İthal edilecek plastik atıkların en fazla yüzde 1 oranında yabancı madde içerebileceği, karışık veya geri dönüşüme uygun olmayan atıkların ülkeye girişinin yasak olduğu ifade edildi.Türkiye’nin ithal edilen atıkları sıkı denetimlerle kontrol altında tuttuğu vurgulanan açıklamada, "İthalata uygun olmayan atıklar, ilgili ülkeye geri gönderilmektedir. Atıkların taşınması, MoTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) üzerinden takip edilmekte ve gümrükten geri dönüşüm tesislerine kadar sürecin her aşaması titizlikle izlenmektedir" denildi. 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 126 tesiste inceleme yapıldığı, 913 milyon TL'den fazla para cezası uygulandığı ve 227 tesisin faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/dmm-ingiltere-diplomatik-pasaport-sahiplerinden-vize-isteyecek-iddiasina-yanit-verdi-1093249635.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi, the guardian, atık, atık su, kimyasal atık, sıfır atık, sıfır atık projesi, evsel atık, plastik atık, tıbbi atık toplama aracı, nükleer atık