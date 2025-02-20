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DMM, 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine yanıt verdi
DMM, 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, The Guardian gazetesinin 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' iddiasını yalanladı. Açıklamada, Türkiye'nin sadece... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T17:21+0300
2025-02-20T17:21+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
the guardian
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atık su
kimyasal atık
sıfır atık
sıfır atık projesi
evsel atık
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DMM, The Guardian gazetesinde yayımlanan habere sosyal medya hesabından yanıt verdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yayımlanan 'Türkiye, 'sıfır atık' bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' başlıklı haberin manipülasyon içerdiğini bildirdi. DMM, söz konusu haberin kasıtlı olarak Türkiye'nin çevre politikalarına yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haberde Türkiye'nin yurt dışından fazla miktarda plastik atık ithal ettiği ve bu durumun çevresel krize yol açtığı iddialarına yer verildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili yürürlükteki mevzuatının ve Sıfır Atık Hareketi kapsamında elde edilen kazanımların bu iddiaları çürüttüğü ifade edildi.Açıklamada, Türkiye’nin plastik atık ithalatı konusunda katı kurallara sahip olduğu belirtilerek, sadece temiz ve geri dönüşüme uygun plastik atıkların ithalatına izin verildiği vurgulandı. İthal edilecek plastik atıkların en fazla yüzde 1 oranında yabancı madde içerebileceği, karışık veya geri dönüşüme uygun olmayan atıkların ülkeye girişinin yasak olduğu ifade edildi.Türkiye’nin ithal edilen atıkları sıkı denetimlerle kontrol altında tuttuğu vurgulanan açıklamada, "İthalata uygun olmayan atıklar, ilgili ülkeye geri gönderilmektedir. Atıkların taşınması, MoTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) üzerinden takip edilmekte ve gümrükten geri dönüşüm tesislerine kadar sürecin her aşaması titizlikle izlenmektedir" denildi. 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 126 tesiste inceleme yapıldığı, 913 milyon TL'den fazla para cezası uygulandığı ve 227 tesisin faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/dmm-ingiltere-diplomatik-pasaport-sahiplerinden-vize-isteyecek-iddiasina-yanit-verdi-1093249635.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, the guardian, atık, atık su, kimyasal atık, sıfır atık, sıfır atık projesi, evsel atık, plastik atık, tıbbi atık toplama aracı, nükleer atık
dezenformasyonla mücadele merkezi, the guardian, atık, atık su, kimyasal atık, sıfır atık, sıfır atık projesi, evsel atık, plastik atık, tıbbi atık toplama aracı, nükleer atık

DMM, 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine yanıt verdi

17:21 20.02.2025
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, The Guardian gazetesinin 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' iddiasını yalanladı. Açıklamada, Türkiye'nin sadece temiz ve geri dönüşüme uygun plastik atıkları ithal ettiği ve sıkı denetimler uyguladığı vurgulandı. Haberin kasıtlı manipülasyon içerdiği ifade edildi.
DMM, The Guardian gazetesinde yayımlanan habere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yayımlanan 'Türkiye, 'sıfır atık' bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' başlıklı haberin manipülasyon içerdiğini bildirdi. DMM, söz konusu haberin kasıtlı olarak Türkiye'nin çevre politikalarına yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haberde Türkiye'nin yurt dışından fazla miktarda plastik atık ithal ettiği ve bu durumun çevresel krize yol açtığı iddialarına yer verildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili yürürlükteki mevzuatının ve Sıfır Atık Hareketi kapsamında elde edilen kazanımların bu iddiaları çürüttüğü ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye’nin plastik atık ithalatı konusunda katı kurallara sahip olduğu belirtilerek, sadece temiz ve geri dönüşüme uygun plastik atıkların ithalatına izin verildiği vurgulandı. İthal edilecek plastik atıkların en fazla yüzde 1 oranında yabancı madde içerebileceği, karışık veya geri dönüşüme uygun olmayan atıkların ülkeye girişinin yasak olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin ithal edilen atıkları sıkı denetimlerle kontrol altında tuttuğu vurgulanan açıklamada, "İthalata uygun olmayan atıklar, ilgili ülkeye geri gönderilmektedir. Atıkların taşınması, MoTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) üzerinden takip edilmekte ve gümrükten geri dönüşüm tesislerine kadar sürecin her aşaması titizlikle izlenmektedir" denildi. 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 126 tesiste inceleme yapıldığı, 913 milyon TL'den fazla para cezası uygulandığı ve 227 tesisin faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.
İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
DMM, 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasına yanıt verdi
31 Ocak, 18:19
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