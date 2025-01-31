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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/dmm-ingiltere-diplomatik-pasaport-sahiplerinden-vize-isteyecek-iddiasina-yanit-verdi-1093249635.html
DMM, 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasına yanıt verdi
DMM, 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan 'İngiltere 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türklerden vize isteyecek' iddiasının manipülatif olduğunu... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Birleşik Krallık, 'Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu' adlı yeni bir program kapsamında Evrensel Seyahat İzni uygulamasını başlattı.İngiltere’ye seyahat eden tüm yabancıların önceden seyahat izni alması zorunlu hale getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında çıkan 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Yetkililer yeni sistemin tüm pasaport sahiplerini kapsayacağını ve Türklere yönelik olmadığını duyurdu. Öte yandan, 11 Mart 2025 itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması devreye girecek. Bu kapsamda, diplomatik pasaport sahipleri, ücretsiz ve kolaylaştırılmış bir yöntemle vize işlemlerini tamamlayabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-tekin-duyurdu-ozel-okulda-calisan-ogretmenlere-yesil-pasaport-verilecek-1093215975.html
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, ingiltere, pasaport, yeşil pasaport, gri pasaport, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı

DMM, 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasına yanıt verdi

18:19 31.01.2025
© AAİletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
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DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan 'İngiltere 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türklerden vize isteyecek' iddiasının manipülatif olduğunu duyurdu. Yetkililer, bu uygulamanın yalnızca Türkiye’ye yönelik bir karar olmadığını, Birleşik Krallık’ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.
Birleşik Krallık, 'Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu' adlı yeni bir program kapsamında Evrensel Seyahat İzni uygulamasını başlattı.
İngiltere’ye seyahat eden tüm yabancıların önceden seyahat izni alması zorunlu hale getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında çıkan 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Yetkililer yeni sistemin tüm pasaport sahiplerini kapsayacağını ve Türklere yönelik olmadığını duyurdu.
Öte yandan, 11 Mart 2025 itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması devreye girecek. Bu kapsamda, diplomatik pasaport sahipleri, ücretsiz ve kolaylaştırılmış bir yöntemle vize işlemlerini tamamlayabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
TÜRKİYE
Bakan Tekin duyurdu: Özel okulda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilecek
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