https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/dmm-ingiltere-diplomatik-pasaport-sahiplerinden-vize-isteyecek-iddiasina-yanit-verdi-1093249635.html

DMM, 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasına yanıt verdi

DMM, 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan 'İngiltere 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türklerden vize isteyecek' iddiasının manipülatif olduğunu... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T18:19+0300

2025-01-31T18:19+0300

2025-01-31T18:19+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

dezenformasyon yasası

ingiltere

pasaport

yeşil pasaport

gri pasaport

vize

vize muafiyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/05/1051467315_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5239f1abb3b0572606396f8bbb20f145.jpg

Birleşik Krallık, 'Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu' adlı yeni bir program kapsamında Evrensel Seyahat İzni uygulamasını başlattı.İngiltere’ye seyahat eden tüm yabancıların önceden seyahat izni alması zorunlu hale getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında çıkan 'İngiltere diplomatik pasaport sahiplerinden vize isteyecek' iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Yetkililer yeni sistemin tüm pasaport sahiplerini kapsayacağını ve Türklere yönelik olmadığını duyurdu. Öte yandan, 11 Mart 2025 itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması devreye girecek. Bu kapsamda, diplomatik pasaport sahipleri, ücretsiz ve kolaylaştırılmış bir yöntemle vize işlemlerini tamamlayabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-tekin-duyurdu-ozel-okulda-calisan-ogretmenlere-yesil-pasaport-verilecek-1093215975.html

türkiye

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, ingiltere, pasaport, yeşil pasaport, gri pasaport, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı