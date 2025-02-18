https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/hastanede-fiyat-pazarligi-yapan-muhasebeci-tutuklandi-1093781109.html
Hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı
Hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da özel bir hastanede acil müdahale sırasında hasta yakınlarıyla 'fiyat pazarlığı' yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y., tutuklandı. Bakırköy... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T20:26+0300
2025-02-18T20:26+0300
2025-02-18T20:26+0300
türkiye
hastane
özel hastane
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
pazarlık
stent
kalp
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093780938_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d484047bc559e347b0a82ec7b21382e.jpg
Özel bir hastanede ameliyatta pazarlık olayıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, H.Y.’yi 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutukladı. Ayrıca, olayın ardından H.Y.’nin işine son verildiği öğrenildi.Sağlık kuruluşunda yaşanan bu skandal, acil durumlarda hasta ve yakınlarının mağdur edilmemesi gerektiği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligi-ozel-hastanenin-ilgili-biriminin-faaliyeti-durduruldu-1093649801.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093780938_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c7892c52256f471006af647565055218.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hastane, özel hastane, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, pazarlık, stent, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
hastane, özel hastane, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, pazarlık, stent, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
Hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı
İstanbul’da özel bir hastanede acil müdahale sırasında hasta yakınlarıyla 'fiyat pazarlığı' yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y., tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y., 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, işine de son verildi.
Özel bir hastanede ameliyatta pazarlık olayıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, H.Y.’yi 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutukladı. Ayrıca, olayın ardından H.Y.’nin işine son verildiği öğrenildi.
Sağlık kuruluşunda yaşanan bu skandal, acil durumlarda hasta ve yakınlarının mağdur edilmemesi gerektiği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.