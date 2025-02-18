https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/hastanede-fiyat-pazarligi-yapan-muhasebeci-tutuklandi-1093781109.html

Hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı

Hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da özel bir hastanede acil müdahale sırasında hasta yakınlarıyla 'fiyat pazarlığı' yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y., tutuklandı. Bakırköy... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T20:26+0300

2025-02-18T20:26+0300

2025-02-18T20:26+0300

türkiye

hastane

özel hastane

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

pazarlık

stent

kalp

kalp krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093780938_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d484047bc559e347b0a82ec7b21382e.jpg

Özel bir hastanede ameliyatta pazarlık olayıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, H.Y.’yi 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutukladı. Ayrıca, olayın ardından H.Y.’nin işine son verildiği öğrenildi.Sağlık kuruluşunda yaşanan bu skandal, acil durumlarda hasta ve yakınlarının mağdur edilmemesi gerektiği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligi-ozel-hastanenin-ilgili-biriminin-faaliyeti-durduruldu-1093649801.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastane, özel hastane, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, pazarlık, stent, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı