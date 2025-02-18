https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html

CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye başladı

CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye başladı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilmeye başlandı. CHP'de "İmamoğlu'na destek olmak istiyorum"... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T11:40+0300

2025-02-18T11:40+0300

2025-02-18T12:37+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhurbaşkanlığı adayı

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

cumhurbaşkanlığı seçimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0b/1072292797_0:271:2933:1922_1920x0_80_0_0_e9385ad1a3eeed2773998f5041f45faa.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilmeye başlandı. İmamoğlu'na destek olmak istiyorum milletvekilleri Parti grubuna giderek imzalarını atıyor.İmza atan Samsun Milletvekili Murat Çan, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından 14 Şubat'ta açıklanmıştı. Aday başvurusu 17 şubatta başladı ve 21 Şubat'a kadar devam edecek.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini 23 Mart olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları ve takvimi şöyle:İmamoğlu hakkında kaç soruşturma ve dava var?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti. Bununla birlikte İmamoğlu hakkında 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma bulunuyor. İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı sırada 2015 yılında şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması da 11 Nisan tarihine ertelendi.Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve hakkında hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak istenen dava ise iki yıldır İstinaf mahkemesinde bekliyor.Usulsüz harcama soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/imamoglu-cumhurbaskani-beni-siyaseten-devre-disi-birakmak-istiyor-1093728570.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ekrem imamoğlu, chp, cumhurbaşkanlığı adayı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri