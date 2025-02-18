https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html
CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye başladı
CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye başladı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilmeye başlandı. CHP'de "İmamoğlu'na destek olmak istiyorum"... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T11:40+0300
2025-02-18T11:40+0300
2025-02-18T12:37+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhurbaşkanlığı adayı
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanlığı seçimleri
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilmeye başlandı. İmamoğlu'na destek olmak istiyorum milletvekilleri Parti grubuna giderek imzalarını atıyor.İmza atan Samsun Milletvekili Murat Çan, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından 14 Şubat'ta açıklanmıştı. Aday başvurusu 17 şubatta başladı ve 21 Şubat'a kadar devam edecek.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini 23 Mart olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları ve takvimi şöyle:İmamoğlu hakkında kaç soruşturma ve dava var?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti. Bununla birlikte İmamoğlu hakkında 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma bulunuyor. İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı sırada 2015 yılında şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması da 11 Nisan tarihine ertelendi.Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve hakkında hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak istenen dava ise iki yıldır İstinaf mahkemesinde bekliyor.Usulsüz harcama soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/imamoglu-cumhurbaskani-beni-siyaseten-devre-disi-birakmak-istiyor-1093728570.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhurbaşkanlığı adayı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri
ekrem imamoğlu, chp, cumhurbaşkanlığı adayı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri
CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye başladı
11:40 18.02.2025 (güncellendi: 12:37 18.02.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilmeye başlandı. CHP'de "İmamoğlu'na destek olmak istiyorum" milletvekilleri parti grubuna giderek imzalarını atıyor. Milletvekilleri, adaylarını Genel Başkanlığa dilekçe ile iletiyor. Aday başvuru tarihi 21 Şubat'ta sona erecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilmeye başlandı. İmamoğlu'na destek olmak istiyorum milletvekilleri Parti grubuna giderek imzalarını atıyor.
İmza atan Samsun Milletvekili Murat Çan, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Henüz daha seçim tarihi belli olmamışken Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi tam tarihi itibariyle yerinde bir zamanlama. Hayırlı olsun diyoruz. İktidarımızın başlangıcı için için ilk adımı kendi adıma bu imzayla atmış oldum. Ekrem İmamoğlu adına imzamı verdim. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. Ama başka bir aday bizden imza talep ederse o zaman bakarız. Şu anda Ekrem İmamoğlu adına imzamızı verdik.”
CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından 14 Şubat'ta açıklanmıştı. Aday başvurusu 17 şubatta başladı ve 21 Şubat'a kadar devam edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini 23 Mart olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları ve takvimi şöyle:
- 28 şubata kadar CHP'ye üye olanlar ön seçimde oy kullanabilecek.
- Oylama gizli oy açık sayım şeklinde gerçekleşecek.
- Aday adaylığı için Cumhurbaşkanılığı seçim kanunda belirlenen kriterler uygulanacak.
- Aday adayı olmak isteyenler 20 milletvekilinin imzasını alacak.
- Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek.
İmamoğlu hakkında kaç soruşturma ve dava var?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti.
Bununla birlikte İmamoğlu hakkında 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma bulunuyor.
İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı sırada 2015 yılında şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması da 11 Nisan tarihine ertelendi.
Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve hakkında hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak istenen dava ise iki yıldır İstinaf mahkemesinde bekliyor.
Usulsüz harcama soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.