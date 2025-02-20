https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/calisan-emeklilerin-maasi-kesilecek-mi-3-aylik-maasi-kimler-alabiliyor-2008-sonrasi-sigortali-1093827103.html

Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? 3 aylık maaşı kimler alabiliyor? 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat

Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? 3 aylık maaşı kimler alabiliyor? 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat

Sputnik Türkiye

Son günlerde, "çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği" yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ne yeni bir düzenleme var ne de yürürlüğe giren... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T10:09+0300

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Son dönemde ortaya atılan iddiaların aksine, çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değil. Hali hazırda çalışan emekliler, emekli maaşlarını ve çalışma ücretlerini birlikte almaya devam edebilirler.Ancak, emekli olduktan sonra memuriyete dönenlerin maaşları kesilir. Memuriyet sona erdiğinde ise maaşları yeniden bağlanır.Çalışan emeklilerin 3 maaş alma hakkı var mı?Sabah'ın haberine göre, çalışan emekliler için üç maaş alma hakkı bazı durumlarda mümkün. Özellikle kadınlar ve eşinden maaş alanlar için bu avantaj geçerli.Bir emekli;Bu sayede emekli çalışanlar, gelirlerini önemli ölçüde artırabilir.Emekliler çalışabilir mi?Yasalara göre, emekli olmuş bir vatandaşın çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.Emekliler,Bu süreçte, maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaz.Çalışan emeklilerin prim durumuEmekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulanmaktadır.Önemli nokta, SGDP’nin emekli maaşından kesilmediği ve sadece işveren tarafından ödenen bir prim olduğu gerçeğidir.2008 sonrası emekliler i̇çin kesinti olur mu?Şu anda çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değil ancak, 2008 sonrası sigortalı olanlar için ileride değişiklikler olabilir.Ancak şu anda bu şartları sağlayan ve kesintiyle karşılaşan hiçbir çalışan emekli bulunmuyor.Kız çocuklarının maaş durumuAnne veya babasından ölüm maaşı alan kız çocukları için de özel düzenlemeler mevcut:

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