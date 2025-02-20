https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/calisan-emeklilerin-maasi-kesilecek-mi-3-aylik-maasi-kimler-alabiliyor-2008-sonrasi-sigortali-1093827103.html
Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? 3 aylık maaşı kimler alabiliyor? 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat
Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? 3 aylık maaşı kimler alabiliyor? 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat
Sputnik Türkiye
Son günlerde, "çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği" yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ne yeni bir düzenleme var ne de yürürlüğe giren... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T10:09+0300
2025-02-20T10:09+0300
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Son dönemde ortaya atılan iddiaların aksine, çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değil. Hali hazırda çalışan emekliler, emekli maaşlarını ve çalışma ücretlerini birlikte almaya devam edebilirler.Ancak, emekli olduktan sonra memuriyete dönenlerin maaşları kesilir. Memuriyet sona erdiğinde ise maaşları yeniden bağlanır.Çalışan emeklilerin 3 maaş alma hakkı var mı?Sabah'ın haberine göre, çalışan emekliler için üç maaş alma hakkı bazı durumlarda mümkün. Özellikle kadınlar ve eşinden maaş alanlar için bu avantaj geçerli.Bir emekli;Bu sayede emekli çalışanlar, gelirlerini önemli ölçüde artırabilir.Emekliler çalışabilir mi?Yasalara göre, emekli olmuş bir vatandaşın çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.Emekliler,Bu süreçte, maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaz.Çalışan emeklilerin prim durumuEmekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulanmaktadır.Önemli nokta, SGDP’nin emekli maaşından kesilmediği ve sadece işveren tarafından ödenen bir prim olduğu gerçeğidir.2008 sonrası emekliler i̇çin kesinti olur mu?Şu anda çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değil ancak, 2008 sonrası sigortalı olanlar için ileride değişiklikler olabilir.Ancak şu anda bu şartları sağlayan ve kesintiyle karşılaşan hiçbir çalışan emekli bulunmuyor.Kız çocuklarının maaş durumuAnne veya babasından ölüm maaşı alan kız çocukları için de özel düzenlemeler mevcut:
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Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? 3 aylık maaşı kimler alabiliyor? 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat
10:09 20.02.2025 (güncellendi: 10:11 20.02.2025)
Son günlerde, "çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği" yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ne yeni bir düzenleme var ne de yürürlüğe giren bir uygulama bulunuyor. 2008 yılında yapılan düzenlemeye göre, çalışan emeklilerin maaşları kesilmeyecek, hatta bazı emekliler için üç maaş alma imkanı da söz konusu.
Son dönemde ortaya atılan iddiaların aksine, çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değil. Hali hazırda çalışan emekliler, emekli maaşlarını ve çalışma ücretlerini birlikte almaya devam edebilirler.
Ancak, emekli olduktan sonra memuriyete dönenlerin maaşları kesilir. Memuriyet sona erdiğinde ise maaşları yeniden bağlanır.
Çalışan emeklilerin 3 maaş alma hakkı var mı?
Sabah'ın haberine göre, çalışan emekliler için üç maaş alma hakkı bazı durumlarda mümkün. Özellikle kadınlar ve eşinden maaş alanlar için bu avantaj geçerli.
Vefat eden eşinden dul maaşını
,
Çalışma ücretini
aynı anda alabilir.
Bu sayede emekli çalışanlar, gelirlerini önemli ölçüde artırabilir.
Emekliler çalışabilir mi?
Yasalara göre, emekli olmuş bir vatandaşın çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
Emekliler,
Özel sektörde hizmet akdiyle
,
Kamu sektöründe belirli şartlarla
çalışabilirler.
Bu süreçte, maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaz.
Çalışan emeklilerin prim durumu
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulanmaktadır.
Özel sektörde çalışan emekliler için bu prim işveren tarafından ödenir. Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapan emekliler ise SGDP ödemezler.
Önemli nokta, SGDP’nin emekli maaşından kesilmediği ve sadece işveren tarafından ödenen bir prim olduğu gerçeğidir.
2008 sonrası emekliler i̇çin kesinti olur mu?
Şu anda çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değil ancak, 2008 sonrası sigortalı olanlar için ileride değişiklikler olabilir.
2008 Ekim sonrası sigortalı olanlar, emekli olup çalışmaya devam ederlerse maaş kesintisiyle karşılaşabilirler. Bu durum en erken 2028 yılında uygulanabilir hale gelecek. Tam anlamıyla yürürlüğe girmesi ise en genç çalışanlar için 2051’i bulacak.
Ancak şu anda bu şartları sağlayan ve kesintiyle karşılaşan hiçbir çalışan emekli bulunmuyor.
Kız çocuklarının maaş durumu
Anne veya babasından ölüm maaşı alan kız çocukları için de özel düzenlemeler mevcut:
Eğer kız çocuk çalışmıyorsa
, ölen anne veya babasından ölüm maaşı almaya devam edebilir
.
Eğer SSK ya da Bağ-Kur’lu olarak çalışmaya başlarsa
, bu maaş kesilir
.
Ancak Emekli Sandığı’ndan maaş alan kız çocukları
için durum farklıdır. Onlar, SSK ya da Bağ-Kur’lu olarak çalışsalar bile maaşlarını almaya devam ederler
.
Memur olarak göreve başlayan kız çocuklarının maaşı ise kesilir.