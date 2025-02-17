Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Teğmenlerden ilk itiraz davası
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Futbolun Tarihçesi ve Futbol Nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Patoloji ve yapay zekanın buluşması
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/avcilarda-geri-donusum-tesisinde-buyuk-yangin-cadde-trafige-kapatildi-1093746141.html
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun dumana neden oldu. Olay yerine 20 ilçeden... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T21:59+0300
2025-02-17T22:29+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
avcılar
avcılar belediyesi
avcılar yerleşkesi
geri dönüşüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093745967_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_97f26517058cc3b50312d80e16568960.jpg
Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla büyürken, yoğun duman çevreyi sardı. Olay yerine Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar başta olmak üzere 20 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcarken, güvenlik amacıyla tesisin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html
türkiye
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093745967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad4da9213f7e5391c0cafc82cceaa54a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, avcılar, avcılar belediyesi, avcılar yerleşkesi, geri dönüşüm
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, avcılar, avcılar belediyesi, avcılar yerleşkesi, geri dönüşüm

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı

21:59 17.02.2025 (güncellendi: 22:29 17.02.2025)
© AA / Mehmet Murat ÖnelAvcılar Yangın
Avcılar Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun dumana neden oldu. Olay yerine 20 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Güvenlik önlemleri kapsamında Gaffar Okkan Caddesi trafiğe kapatıldı.
Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla büyürken, yoğun duman çevreyi sardı. Olay yerine Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar başta olmak üzere 20 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcarken, güvenlik amacıyla tesisin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
Üsküdar'daki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
11 Şubat, 21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала