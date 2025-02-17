https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/avcilarda-geri-donusum-tesisinde-buyuk-yangin-cadde-trafige-kapatildi-1093746141.html

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun dumana neden oldu. Olay yerine 20 ilçeden... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T21:59+0300

2025-02-17T21:59+0300

2025-02-17T22:29+0300

türkiye

yangın

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geri dönüşüm

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Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla büyürken, yoğun duman çevreyi sardı. Olay yerine Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar başta olmak üzere 20 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcarken, güvenlik amacıyla tesisin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html

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