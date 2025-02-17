https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/avcilarda-geri-donusum-tesisinde-buyuk-yangin-cadde-trafige-kapatildi-1093746141.html
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun dumana neden oldu. Olay yerine 20 ilçeden... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T21:59+0300
2025-02-17T21:59+0300
2025-02-17T22:29+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
avcılar
avcılar belediyesi
avcılar yerleşkesi
geri dönüşüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093745967_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_97f26517058cc3b50312d80e16568960.jpg
Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla büyürken, yoğun duman çevreyi sardı. Olay yerine Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar başta olmak üzere 20 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcarken, güvenlik amacıyla tesisin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html
türkiye
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093745967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad4da9213f7e5391c0cafc82cceaa54a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, avcılar, avcılar belediyesi, avcılar yerleşkesi, geri dönüşüm
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, avcılar, avcılar belediyesi, avcılar yerleşkesi, geri dönüşüm
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı
21:59 17.02.2025 (güncellendi: 22:29 17.02.2025)
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun dumana neden oldu. Olay yerine 20 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Güvenlik önlemleri kapsamında Gaffar Okkan Caddesi trafiğe kapatıldı.
Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla büyürken, yoğun duman çevreyi sardı. Olay yerine Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar başta olmak üzere 20 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcarken, güvenlik amacıyla tesisin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.