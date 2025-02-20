https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakan-tunctan-tusiad-elestirisi-turkiye-hakkinda-kara-propaganda-yapmak-ekonomimize-fayda-saglamaz-1093834540.html

Bakan Tunç'tan TÜSİAD eleştirisi: 'Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize fayda sağlamaz'

Bakan Tunç'tan TÜSİAD eleştirisi: 'Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize fayda sağlamaz'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. TÜSİAD yöneticilerini eleştiren Bakan Tunç, 'Ülkesiyle gurur duyacakken, Türkiye hakkında kara... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T12:52+0300

2025-02-20T12:52+0300

2025-02-20T12:52+0300

türkiye

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

tüsiad

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TÜSİAD yöneticilerine yönelik soruşturmaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD yönetiminin Türkiye'deki hukuk güvenliğini sorgulamalarına ve somut örneklerle eleştiri yapmalarına tepki gösterdi. 'Bu tür ifadeler, Türkiye'nin hak etmediği bir durumdur' diyen Bakan Tunç, "Hangi güçlü ülke bu tür bir felaketin altından kalkabilir? Ülkesiyle gurur duymalıyken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize katkı sağlamaz." dedi. Tutumları kabul edilemez Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD yöneticilerinin sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Soruşturma süreci devam ediyor ve Cumhurbaşkanımız da bu konuda detaylı bir açıklama yaptı. TÜSİAD yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilmedi. Sivil toplum kuruluşları, fikirlerini özgürce ifade edebilir, ancak mevcut soruşturmaları etkileme amacı taşıyan tutumları kabul edilemez." dedi.Bakan Tunç, ayrıca, TÜSİAD yönetiminin yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki hukuk güvenliğini sorgulamalarına ve somut örneklerle eleştiri yapmalarına tepki gösterdi. "Bu tür ifadeler, Türkiye'nin hak etmediği bir durumdur. Hukuk güvenliği konusunda yapılan eleştiriler, yürüyen soruşturmalar üzerinde etki yaratma amacını taşımaktadır." şeklinde konuştu."Kara propaganda ekonomiye fayda sağlamaz"Bakan Tunç, TÜSİAD'ın Türkiye'nin ekonomik başarılarına daha fazla vurgu yapması gerektiğini belirterek, "TÜSİAD, Türkiye'deki ihracatın 36 milyar dolardan 260 milyar dolara ulaştığını, fakat bu rakamı yeterli görmediklerini söylemeli. 80 yılda 15 milyar dolar yabancı yatırım almışken, şu an sadece 22 yılda 273 milyar dolara ulaşıldı. Bu rakamlar kıyaslanamaz.." diye konuştuDemokrasiyi savunmadılar eleştirisiTÜSİAD'ın geçmişteki tavırlarını eleştiren Tunç, 27 Nisan bildirisi, AK Parti'ye açılan kapatma davası ve diğer önemli olaylarda TÜSİAD'ın demokrasiyi savunmadığını belirterek, "Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi önemli zamanlarda TÜSİAD demokrasinin tarafında duramadı. Bugün de aynı şekilde, Türkiye'yi eleştiriyor." dedi.Bakan Tunç, deprem sonrası Türkiye'nin yeniden ayağa kalkma çabalarına yönelik TÜSİAD'ın eleştirilerini de eleştirerek, "Hangi güçlü ülke bu tür bir felaketin altından kalkabilir? Ülkesiyle gurur duymalıyken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize katkı sağlamaz." şeklinde konuştu.Gözaltı kararı yokAyrıca, TÜSİAD yöneticilerinin polis eşliğinde ifadeye götürülmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Tunç, "Hiçbir zaman tutuklama hoş bir görüntü değildir. Anayasamızın 9. ve 10. maddesi gereği, burada bir gözaltı kararı yok. Sadece davet edilerek ifade alınmıştır" ifadelerini kullanırken, bu tür görüntülerin ülkeye zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak "Bu tür ayrışmaların Türkiye'ye faydası olmaz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/tusiad-yoneticilerinin-ifadeleri-ortaya-cikti-aylik-gelirim-1-milyon-lira-is-insaniyim-adresim-1093826479.html

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