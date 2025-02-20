https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ataturk-portresini-yerden-alan-temizlik-gorevlisine-tesekkur-belgesi-gecerken-gordum-guzelce-1093849972.html

Atatürk portresini yerden alan temizlik görevlisine teşekkür belgesi: 'Geçerken gördüm, güzelce temizledim'

Atatürk portresini yerden alan temizlik görevlisine teşekkür belgesi: 'Geçerken gördüm, güzelce temizledim'

Sputnik Türkiye

Karabük’te güçlendirme çalışması yapılan okulda yere bırakılan Atatürk portresini alan temizlik görevlisine teşekkür belgesi verildi. Portreyi alıp çöp... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T22:53+0300

2025-02-20T22:53+0300

2025-02-20T22:54+0300

türkiye

atatürk

portre

temizlik

belediye

safranbolu

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Safranbolu Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Hasan Karakuş depreme dayanıksız olması nedeniyle güçlendirme çalışması yapılan Misak-ı Milli İlkokulu'nun bahçesinde yerde duvara yaslanmış şekilde Atatürk portresini alarak çöp kamyonunun koltuğuna koydu.Karakuş'un portreyi aldığı anları kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin aldığı beğeni sonrası Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Hasan Karakuş'a bir teşekkür belgesi takdim etti.Yerel basının olayla ilgili sorularını yanıtlayan Karakuş porteyi öyle bırakmaya içinin elvermediğini dile getirdi ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/mr-cekimi-icin-kabine-girdigi-sirada-hasta-fark-etti-personel-tutuklandi-1093848834.html

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atatürk, portre, temizlik, belediye, safranbolu