https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ankara-ve-istanbulda-kar-yagisi-hayati-felc-etti-ak-partili-gokcekten-chpye-tepki-geldi-1093818335.html

Ankara ve İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti: AK Partili Gökçek'ten CHP'ye tepki geldi

Ankara ve İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti: AK Partili Gökçek'ten CHP'ye tepki geldi

Sputnik Türkiye

Ankara ve İstanbul'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek trafiği durma noktasına getirirken birçok noktada kazalara neden oldu. Belediyeler... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T00:33+0300

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Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksarken, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan tepki gösterdi.İstanbul ve Ankara’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkileyerek trafiği durma noktasına getirdi. Akşam saatlerinde artan kar yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar karla kaplandı, yollar kapandı ve araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Birçok noktada meydana gelen trafik kazaları da ulaşımı iyice kilitledi.Kentte yaşanan ulaşım sorunlarına tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Kent trafiğini paylaşan Gökçek, “CHP demek halka zulüm demek'' dedi.

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