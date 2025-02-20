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Ankara ve İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti: AK Partili Gökçek'ten CHP'ye tepki geldi
Ankara ve İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti: AK Partili Gökçek'ten CHP'ye tepki geldi
Sputnik Türkiye
Ankara ve İstanbul'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek trafiği durma noktasına getirirken birçok noktada kazalara neden oldu. Belediyeler... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T00:33+0300
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politika
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Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksarken, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan tepki gösterdi.İstanbul ve Ankara’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkileyerek trafiği durma noktasına getirdi. Akşam saatlerinde artan kar yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar karla kaplandı, yollar kapandı ve araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Birçok noktada meydana gelen trafik kazaları da ulaşımı iyice kilitledi.Kentte yaşanan ulaşım sorunlarına tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Kent trafiğini paylaşan Gökçek, “CHP demek halka zulüm demek'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/ak-partili-varanktan-ankara-valisi-sahine-tatil-mesaji-nerede-cocuklarin-o-eski-vasip-amcasi-1093817442.html
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ak parti, ankara, istanbul, chp, melih gökçek, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, ekrem imamoğlu, mansur yavaş
ak parti, ankara, istanbul, chp, melih gökçek, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, ekrem imamoğlu, mansur yavaş

Ankara ve İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti: AK Partili Gökçek'ten CHP'ye tepki geldi

00:33 20.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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Ankara ve İstanbul'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek trafiği durma noktasına getirirken birçok noktada kazalara neden oldu. Belediyeler karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıklarken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Yavaş ve İmamoğlu'na tepkisini dile getirdi.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksarken, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan tepki gösterdi.
İstanbul ve Ankara’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkileyerek trafiği durma noktasına getirdi. Akşam saatlerinde artan kar yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar karla kaplandı, yollar kapandı ve araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Birçok noktada meydana gelen trafik kazaları da ulaşımı iyice kilitledi.
Kentte yaşanan ulaşım sorunlarına tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Kent trafiğini paylaşan Gökçek, “CHP demek halka zulüm demek'' dedi.
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