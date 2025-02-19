https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/ak-partili-varanktan-ankara-valisi-sahine-tatil-mesaji-nerede-cocuklarin-o-eski-vasip-amcasi-1093817442.html
AK Partili Varank'tan Ankara Valisi Şahin'e tatil mesajı: 'Nerede çocukların o eski Vasip amcası'
AK Partili Varank'tan Ankara Valisi Şahin'e tatil mesajı: 'Nerede çocukların o eski Vasip amcası'
Sputnik Türkiye
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte kar yağışının azaldığını ve gece yarısına kadar tamamen durmasının beklendiğini belirterek yarın okulların tatil... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T23:11+0300
2025-02-19T23:11+0300
2025-02-19T23:11+0300
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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte kar yağışının azaldığını belirterek yarın okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı. Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır" ifadelerini kullandı.Şahin'in kar tatili açıklaması sonrası sosyal medyadan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, "Ahh, nerede çocukların o eski Vasip amcası" mesajıyla Vali Şahin'in geçmişte tatil kararlarına atıfta bulunarak şakayla karışık bir paylaşım yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbul-universitesinde-yarin-egitim-ve-ogretime-ara-verildi-1093815883.html
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vasip şahin, mustafa varank, ankara, tatil, resmi tatil, ara tatil, okullar tatil, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili
vasip şahin, mustafa varank, ankara, tatil, resmi tatil, ara tatil, okullar tatil, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili
AK Partili Varank'tan Ankara Valisi Şahin'e tatil mesajı: 'Nerede çocukların o eski Vasip amcası'
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte kar yağışının azaldığını ve gece yarısına kadar tamamen durmasının beklendiğini belirterek yarın okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu. AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ise sosyal medyadan Vali Şahin'in geçmişteki tatil kararlarına şakayla atıfta bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte kar yağışının azaldığını belirterek yarın okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.
Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır" ifadelerini kullandı.
Şahin'in kar tatili açıklaması sonrası sosyal medyadan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, "Ahh, nerede çocukların o eski Vasip amcası" mesajıyla Vali Şahin'in geçmişte tatil kararlarına atıfta bulunarak şakayla karışık bir paylaşım yaptı.