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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/altin-durmadan-ilerliyor-yeni-rekor-geldi-1093831023.html
Altın durmadan ilerliyor: Yeni rekor geldi
Altın durmadan ilerliyor: Yeni rekor geldi
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Ons altın, zirveyi 2 bin 947 dolara taşıdı. Gram altın ise 3 bin 449 TL ile rekor kırdı. 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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Altında haftalardır süregelen yükseliş eğilimi sürüyor. Neredeyse her gün yeni bir seviyeyi aşan altında bugün de rekor seviye görüldü. Gram altın 3 bin 449 TL ile rekor kırdı.Ons altın fiyatları 20 ŞubatOns altın, güne yüzde 0,21 artışla 2 bin 940 dolar civarında başladı. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi 2 bin 947 dolara taşımıştı.Ons altın, yüzde 2'lik yükseliş kaydetiği takdirde 3 bin doları aşacak.Gram altın 20 Şubat fiyatlarıGram ve çeyrek altında da yükseliş hız kesmiyor. Gram altın 3 bin 449 TL.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 5 bin 650 TL ile rekor tazeledi.
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Altın durmadan ilerliyor: Yeni rekor geldi

11:19 20.02.2025 (güncellendi: 11:28 20.02.2025)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Ons altın, zirveyi 2 bin 947 dolara taşıdı. Gram altın ise 3 bin 449 TL ile rekor kırdı.
Altında haftalardır süregelen yükseliş eğilimi sürüyor. Neredeyse her gün yeni bir seviyeyi aşan altında bugün de rekor seviye görüldü. Gram altın 3 bin 449 TL ile rekor kırdı.

Ons altın fiyatları 20 Şubat

Ons altın, güne yüzde 0,21 artışla 2 bin 940 dolar civarında başladı. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi 2 bin 947 dolara taşımıştı.
Ons altın, yüzde 2'lik yükseliş kaydetiği takdirde 3 bin doları aşacak.

Gram altın 20 Şubat fiyatları

Gram ve çeyrek altında da yükseliş hız kesmiyor. Gram altın 3 bin 449 TL.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 5 bin 650 TL ile rekor tazeledi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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