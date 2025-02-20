https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ak-parti-grup-baskani-guler-emekli-bayram-ikramiyesinin-henuz-gundeme-gelmedigini-acikladi--1093843018.html

AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli bayram ikramiyesinin henüz gündeme gelmediğini açıkladı

AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli bayram ikramiyesinin henüz gündeme gelmediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün TBMM'de iklim kanunu açıkladı. Basın mensuplarından 'emekli bayram ikramiyesiyle' ilgili gelen soruyu Güler, "Henüz... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T16:42+0300

2025-02-20T16:42+0300

2025-02-20T16:42+0300

poli̇ti̇ka

hidroflorokarbon kontrol belgesi

ak parti

abdullah güler

emekli ikramiyesi

bayram ikramiyesi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iklim kanunun detaylarını basın mensuplarına TBMM'de aktardı. Güler, florlu sera gazları kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 milyon 500 bin lira idari para cezası kesileceğini ifade etti. 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi alınmayacağının altını çizen Güler, hidroflorokarbonları kotasız ve kotayı aşan miktarlarda ithal edenlere 1 milyon lirası idari para cezası verileceğini ifade etti. Cezanın kesildiği yılı takip eden yıl, kotayı aşan miktar oranında kotasında da kesintiye gidilecek. Florlu sera gazları içeren kapların ve ürünleri veya ekipmanları etiketlemeyenlere, bildirim ve raporları veri tabanına süresi içerisinde girmeyen ya da verileri güncellemeyenlere 120 bin lirası idari para cezası kesilecek. EN FAZLA 50 MİLYON Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere ise 1 milyondan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Bu kanun kapsamında her bir fiil için uygulanacak idari para cezası miktarı 50 milyon lirasını geçemez. 3 YIL SONRA UYGULANACAK Kanunla öngörülen emisyon ticaret sisteminin 3 yılda kurulacak. Pilot uygulama döneminde, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle tesis edilen idari para cezaları yüzde 80 oranında indirilme uygulanacak.'Siyasi açıklama yapmak kolay'AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuşmasının devamında TÜSİAD açıklamalarına değindi: "Türkiyede 80'li yıllardan itibaren terör sorunu vardır. Terör ve şiddet hiç bir kavram altında meşrulaştırılmaz. Burada söylenen sözlerde suç unsuru varsa onu reddederiz. İnsan hakları ile ilgili bir söylendiyse bunu değerlendiririz. Türkiye'de herkes kendi işine odaklanmak yerine her şeyi söylüyor. Kendini ilgilendiren hususlarda hiç bir husus söylemiyorlar. Bir buçuk yıldır sürdürdüğümüz bir orta vadeli program var. Enflasyon bütçe disiplini ile ilgili yaptığımız bir çok çalışma var. OECD bünyesinde faaliyet gösteren bir kurul var. Terör örgütlerinin gelirlerine ilişkin bir ceza soruşturması başlatıldığında bir kayyum atanması durumda TMSF'nin atanması yönünde bir teklif geçti. Gri listeden etkin mücadelemiz ile çıktık. Neden bu konuda açıklama yapmıyorlar. 'Suçlu mudur suçsuz mudur bilmiyoruz' diye açıklama yapıp sonra yargılamaya başlıyorlar. Kartalkaya otel yangını oldu, İliç'te maden faciası oldu. Bununla ilgili açıklama yaptılar. TÜSİAD'ın merkezine 1 km uzaklıkta Beşiktaş'ta yananlar, İzmir'de elektrik akımına katılanlarla ilgili neden açıklama yapmıyorlar? TÜSİAD, 'CHP'li belediyelerin sorumluluk alanındaki kazalar bizi ilgilendirmiyor' deselerdi daha iyiydi. Siyasi açıklama yapmak kolay, neden kendilerini ilgilendiren konularda açıklama yapmıyorlar? İnandırıcı değiller, samimi değiller. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırım, istihdam diyoruz. Herkesi daha ciddi konulara davet ediyoruz."Basın mensuplarından gelen 'emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili bir çalışma olmadığını belirten Güler şunları kaydetti:

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hidroflorokarbon kontrol belgesi, ak parti, abdullah güler, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi